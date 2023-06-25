去埋呢度先：從想像到現實 M+探秘境

大家訪M+或會聚焦展覽內容，其實也可把建築內外結構當成另一個展覽，其中一個主題便是看它如何利用空間的延展與切割，探索維港多重美的層次。

【明報專訊】「道別？其實一直都沒想着要與香港道別。」哲學講師楊德立（阿立）這趟從德國回來兩個月，是一次久違的旅程，在2019年後首次回港。自赴德讀博士，在當地留着已約10年時間，太太Conny這次列過清單，想去訪他們不認識的地方，提到西九文化區也是其一，正中黃宇軒（Sampson）近來發現的散步hidden gem。

簡介：《香港散步學》作者黃宇軒每次約一位即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，做幾粒鐘朋友、情留香港半天。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

日期：2023年6月10日

行程：九龍站及圓方商場→M+「香港：此地彼方」展覽→M+小舖對出海傍→天台花園→大台階平台

公共空間令人念念不忘／文˙ 黃宇軒

來到第六回，這次再有「半認識」的朋友報名。阿立是過去港台廣為人知的電視節目《哲學有偈傾》開首幾季的主持之一，我曾受他邀請上節目，對談公共藝術，可能因為持續在網上見到他活躍在公共領域推廣知識，一直想認識他更多。

沒料到，上月有天他在本欄刊出後聯絡，「不如我都跟你去行吓」？一問之下才得悉，原來阿立生活與活動的「基地」，已經不是香港了。之前只知他在柏林修讀博士學位，原來在疫情中，他漸漸決定了今後暫時會在柏林生活。

於是，這次的「報名」很獨特，一方面是一個朋友告知「離港」的決定；另一方面，也再一次發現，來到2023年的當下，去留往往不是那樣非此即彼的決定，阿立跟太太Conny長居柏林的決定，是「漸漸落實」的，與其說是「離開」，不如說更屬決定「不回來」。

4年後回港看新地標

阿立「滯留」柏林完成博士論文，4年沒回香港，在此之前沒想過離開，所以也沒特別多四處探索，也還有許多香港「新誕生」的地方沒去過。苦惱了一陣該帶他去什麼地方之際，他忽然跟我說，M+也沒去過，我就想，是這兒了！

自從M+開館後，我有幾次機會帶中大的學生前往參觀，而我自己也反覆前往，「去M+」漸漸成了我心目中，香港最不可錯過的美好體驗之一。那原因有很多，但我念念不忘向人們推介的，是這座博物館的建築創造出許多新的公共空間，「隱藏」在其中，而絕大部分去參觀的人都會錯過，這次正好跟阿立分享。

是次我送給阿立的「道別禮物」，是博物館書店裏難得有售，我極喜歡的偽童書系列其中一本。藝術家Miriam Elia「惡搞」了平常的童書形式，創造出看來像那種讓小孩學生字的小繪本，但內裏諷刺地談一些很「大人」的課題。系列第一本叫We go to the gallery，就是我約阿立去做的事，我猜他是會很明白那種幽默的人。

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穿過名店 走入文化區／文˙ 曾曉玲

我們約在九龍站C出口等，從商場圓方的接駁天橋前往西九文化區，是最直接方便前往M+的路線。走在天橋上，Sampson說這通道必經商場內的名店前往博物館，也是種「很香港」的體驗。橋柱上宣傳着M+主打三大範疇：流動影像、設計與建築、視覺藝術，沒提到的還有館方簡介中「香港視覺文化」一項，「它強調不止是個美術館，雖然明眼人一看就知它以當代藝術為主，但它提出視覺文化，我會覺得是想向公眾介紹什麼是visual culture，知道我們日常眼見的都可以是當中一部分」。

畫展打開時光隧道

進入這園地首先見到的，是拍賣行氣派的總部，落地些還是顧及市場些、「香港啲」還是「國際啲」，Sampson認為看文化區展現這些糾結碰撞也是可堪細看的視角。阿立一邊說起他數月前到倫敦看藝術館，感受一地如何建立文化地標，而想到香港尚欠這塊，我們一邊走到M+展館，問他會否感到興奮？他倒說有種怪異的感覺：「西九文化區對我來說一直是個想像空間多於實際空間。」幾年不在港，他沒見着演變過程，腦海勾起對西九的印象是外國人空降做CEO等爭議，一下子便跳到現在，M+對他就如突然平地而起。

我們趕在聚焦香港視覺文化的M+開幕展覽「此地彼方」完結前一天到訪，不過Sampson先帶路到售票大堂中央看館內的空間佈局，「在這裏張望，向上會看到天台花園，也會看到上層展館的走廊，向下又見人來人往，站這個位置可看到博物館所有空間，有種透明、互相看見的效果」。

開始看展，一入門口由曾灶財的墨寶來迎，我們亦進入了阿立的時光隧道。他說起自小學畫畫，「覺得自己注定要做藝術家，但也是最老套的香港故事」，會考最有信心的藝術一科「炒了」，摸透遊戲規則重考奪A，「我反而不快樂，跟老師說唔想再做藝術，唔想再玩喇」。走過呂壽琨的作品，他說下去：大學選修哲學之外，他依然有到藝術系串門子，提到當時有個轉向，開始認為「好嘢」不止外國有，「很多人最愛說呂壽琨作品中西合璧，但我會細味他的視野、用色等」。一路看白雙全作品《等一個朋友》、黃國才的《漂流家室》，Sampson談起他們是在中大讀書的同代人：「那個年代在中大的氣氛是很一致的，會開始睇香港嘢、覺得香港有好多好嘢，看香港電影、香港藝術。」阿立回溯：「懷疑當年因為本土意識開始出現，如皇后碼頭等社會事件，便有了個意識：係喎，我們書寫自己的故事，裏面已非常精彩。」展覽尾聲牆上有句寄語「述說香港故事的方法有千百萬種」，不知這個展覽結束以後，M+會怎樣再說香港故事？

我們離開展場往下層，穿過童書及精品店「M+小舖」到外頭，是Sampson收在口袋的一個看海好地方。「現在兩旁都是圍板，將一路向尖沙嘴海傍方向延展」，可以想像，這個現時如M+自家小後院的休憩處，未來就不是如斯寧靜光景了。與阿立、Conny坐下來談這次回來，問兩口子可有談過回港生活？Conny笑言「無時無刻都在談」，阿立說並無特意與香港道別，經歷2019年運動及疫情封關，「當時無得返嚟，亦不斷有人勸你唔好返嚟，加上觀察着香港很多事像已成定局，不再是之前急切想回港帶來改變。在這滯留的過程中一點點地想，不如留在這裏吧」。

動身步上天台花園，人更稀少，然而視野更開闊，沿着外圍繞步能欣賞環迴海景，Conny說從未用此角度看維港，Sampson介紹這是他最想與二人分享的hidden gem，站在此處亦身處M+的巨大屏幕底下，「巨幕宛如一塊超大billboard」，讓人們強烈感受活在當代就是被各種視覺文化元素籠罩。我們舉機為這對伴侶留影，阿立續說這趟回來，原以為會感覺陌生，誰知「一秒進入香港的世界」，漸漸才體會到好與壞的變化，例如電梯速度普遍調慢了、ifc裏行人衣著隨便了，又例如在此見到新奇的維港景色，「當愈來愈覺得不會回來，愈來愈似一個離開的人，帶着遊客角度去看，反而覺得距離沒我回來前想像的遠」。

天台花園藏維港新視角

信步探至花園另一頭，沒半個人影，卻放着幾個玩味裝置，是M+與紐約野口勇博物館合作完成的遊戲地景。遊過花園，下到M+大台階的一層，建築設計又塑造出另一個承載維港的框架，宛如電影長幕，阿立與Conny同時低呼：「嘩，幾靚呀香港。」俯瞰文化區的片片草地，也許在外國人眼裏毫不稀罕？然而Conny卻說：「在每個博物館都會看到當地人怎樣去架構內容，就如在柏林的藝術館少見畫會這樣擺，空間設置也呈現了香港的文化。隔了幾年回來看，香港經歷近年轉變，我親身來過之後，就好想話畀人知，香港仲係有佢嘅吸引力。」

Sampson說他希望大大力告訴在這裏生活的人，香港仍有很多好地方，阿立同意：「我都會幻想如果回來長時間生活，咁點呢？我想我也會搵番啲細嘢嚟睇，去看還有什麼可以令你覺得呢度同你好connected。可能我的心態已變成是個過客，這裏不是百分之百是我的地方，但我仍然會望着她，是好微妙的轉變。」

【我的私藏】青衣東北公園

阿立介紹：「若不是老街坊，大概不知青衣東北公園原址是舊青衣船廠。打銅打鐵聲傳了幾十年，政府與船廠經歷長達十餘年搬遷協商，最後騰出一片大空地，讓噪音遠離民居。之後建成了設計出色的臨海大公園，延綿了青衣東北岸的海邊步道，能輕鬆欣賞汀九橋景色。」

{ 圖 } 黃宇軒、曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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