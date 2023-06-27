AI寫文製圖 幫忙？幫倒忙？

【明報專訊】生成式人工智能 （Generative AI）出現，ChatGPT、Bing Chat、Firefly可以寫文製圖作曲；試玩後，AI的創作力量，真的會嚇你一跳。

工作或學習上，AI總有一瓣幫到手。香港大學通告學生禁止使用AI完成作業，科技大學則容許教職員靈活運用AI。AI，究竟是神對手？抑或豬隊友？

聊天機械人已長大至「11歲」

見識過AI的強大功能，部分打工仔開始擔心飯碗不保。中大通識教育基礎課程高級講師江啟明說，以往覺得AI未夠料取代人類，因為人類最獨特地方是創意及同理心，但7個多月前OpenAI開放ChatGPT測試版，已反映AI具備這方面能力，的確令他很震驚。

他提及美國史丹福大學心理學副教授Michal Kosinski一篇研究論文，當中有一個名為「失態偵測」（Faux Pas task）的實驗，聊天機械人能從研究員輸入兩個女士在婚禮上碰面時僅僅3句簡單對話，理解到其中一人誤會對方懷有身孕，並指出誰因對話而感到尷尬及不適。它表現出相當於9至11歲兒童理解社會環境及與他人互動的能力。

隨着更多及更先進的AI面世，江啟明認為，AI必定在某些方面的表現超越人類。不想被淘汰，唯有掌握善用AI的方法，否則就算未被AI取代，也會與懂得運用AI的同事或同學拉開差距。

AI做作業是「作弊」？

生成式人工智能是AI其中一個分支，具創造力，例如生成文章、影像、音樂等。現時引發熱話的ChatGPT正是生成式AI。

面對生成式AI，學術機構首當其衝，擔心學生做功課時「作弊」。香港大學今年2月向教職員及學生發出通告，全面禁止學生使用AI完成作業，如有發現將當抄襲處理。不過，這種一刀切方式也惹起公眾議論。前財政司長曾俊華就認為，港大的禁令是個錯誤，因為使用工具本身並非壞事，就如中小學生用計數機做數學練習一樣；校方有責任幫助學生趕上時代步伐，同時讓他們了解如何更「道德」地運用。

許彬認同應將AI視為新機會，校方與學生一同發掘應用AI合適方法，「將來無可避免地會出現更多AI應用工具，所以根本沒有辦法阻止學生接觸，而且阻止亦沒有任何好處」。例如香港科技大學剛在6月1日推出「科大版ChatGPT」，開放讓師生使用1年，提供應用經驗和探究新的教學方法。

許彬說，現階段AI生成文章的論點仍流於表面，搬字過紙不會得到高分數。最重要是讓學生了解AI不是幫助他們「出術」，而是有道德地運用技術，提升學習及習作的質素。

AI「抄襲」 現有工具或難偵測

就算未有AI，功課抄襲問題一直存在。江啟明說，中大有一套名為VeriGuide的偵測服務，只要將學生論文上載，偵測系統會自動與資料庫內的文庫比對，當發現有一定程度內容與已發表文章相似，就會發出警號，由教職員再評估。「ChatGPT這類人工智能不會照搬其他文章內容，而是會重新整合再產生一段新文字，所以現有偵測工具或會失效。」雖然OpenAI也有推出自家AI Classifier，評估文字是否由AI產生，但由於每個AI使用的演算法也不同，因此相信只會較能偵測出同公司的AI模型，其他如Google、Meta或其他公司生成的文章，偵測準確度難料。

善用「神對手」 提升工作、學習效率

多名專家都鼓勵大眾及早學習AI，以助提升工作及學習效率。專家們推介大家試玩的，以生成式AI為主。

聊天機械人／文字生成

ChatGPT 理解回答一枝獨秀

論理解文字及回答能力，目前一枝獨秀；結合搜尋功能的Bing Chat可給予更具體及詳細的搜尋答案，而不會只列出相關的網址。兩個服務目前不支援香港地區，但香港用戶可透過poe.com網站或Poe iOS App使用

圖像生成

Midjourney 生成畫作曾奪獎

輸入提示文字，人工智能便可生成圖像，它創作的畫作Théâtre D'opéra Spatial，曾瞞過美國Fine Arts Exhibition藝術賽事的評審，奪得金獎，實力可見一斑。Midjourney較擅長創作藝術作品，如希望生成貼近真實相片的圖像，要選擇其他生成工具

網址：www.midjourney.com

收費：每月約$78起

Adobe Firefly 使用簡單

Adobe最新推出的測試版圖像生成工具，不單可以用文字生成圖像，還可以創作不同種類藝術文字。使用界面較簡單，用家可選擇需要的圖像長闊比例、風格，不用輸入複雜提示或指令。

網址：firefly.adobe.com

收費：暫登記後可免費試用

影片生成

Synthesia 虛擬主播讀稿

AI分析用家提供的對白或文章，抽取當中關鍵字自動生成一段影片，亦可選擇加入虛擬主播角色，通過主播聲音讀出對白，有助學生、職員、影片創作人快速製作影片。不過，免費版只能製作一段不超過200個文字及只能由虛擬主播讀出文字內容。

網址：synthesia.io

音樂生成

AIVA 與歌手合作作曲

創作音樂界面簡單易用，用家先揀選音樂風格、所需長度及音階，AI便根據選項生成音樂，用家亦可微調生成音樂，易用而靈活。AIVA曾用於創作電子遊戲的音樂，亦曾與女歌手Taryn Southern合作創作單曲。

網址：aiva.ai

收費：免費

[FEATURE]