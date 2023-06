Freddie Mercury珍藏預展 重現搖滾王者最後「加冕」

next

【明報專訊】「We are the champions, my friends」,相信人生有一定閱歷或熱愛西方搖滾音樂的人,一定聽過這首屬於1970年代成立、紅極一時的英國搖滾樂隊Queen的作品。樂隊主音Freddie Mercury赤裸上身、滿身是汗,用盡氣力喊叫這句歌詞的畫面,不少人還歷歷在目。最近有拍賣行展示其1500件珍品,不知哪位競投者會成為champion大贏家?

今年炎熱的夏天,蘇富比推出「Freddie Mercury的世界」專場拍賣系列,令拍場進一步升溫。今次拍賣會前所未有兼大堆頭地展示一代巨星的私人珍藏品,是大眾和收藏家一起探索這個傳奇搖滾巨星台上台下精彩生活的難得機會。

Freddie Mercury(1946年至1991年)在台上魅力四射,作品充滿力量和感染力。在台下,他也是一個充滿美感和鑑藏眼光的藏家。他一生星途燦爛,想不到數十年後會進軍收藏界。他經常出埠演出,有機會在各地蒐羅各式各樣的藝術品、特色設計裝飾和古董,當中有不少迷人小玩意,展現他鮮為人知的生活面。這堆珍貴的物品,30多年來擺放在他的倫敦宅邸「花園寓舍」(Garden Lodge)中。Freddie Mercury已離樂迷而去,除了透過他的音樂作品去懷念他,還可透過這批珍藏品,讓大家感受其當年的生活脈搏和喜樂。

愛Erté畫作 好友Elton John送贈

拍賣行精選了約20件珍品,於9月倫敦蘇富比的6場特別拍賣之前,率先帶來亞洲展出。當中最吸睛的莫過於Freddie Mercury極具標誌、常被指是以君王加冕禮中聖愛德華王冠為構思原型的舞台王冠。1986年8月9日在Knebworth House,Freddie Mercury最後一次與Queen樂隊現場演出,他在超過12萬歌迷面前演唱God Save The Queen時佩戴的便是這頂王冠。王冠由Freddie Mercury的服裝設計師好友Diana Moseley設計,在傳媒的鎂光燈下閃閃發光,攝影記者留下了不少搖滾王者Freddie Mercury演出時佩戴王冠的照片。私底下,Freddie Mercury喜歡藝術家Erté的作品,曾收藏其相關畫作,一幅中式人物服裝設計圖便是由Freddie Mercury的好友Elton John送贈。

歌詞手稿 窺探名曲誕生意念

除此之外,一些創作歌詞手稿亦甚具價值。例如15頁完整的Bohemian Rhapsody手稿,記載了這首跨越時代的搖滾經典。近半個世紀以來,它曾位列英國史上最暢銷單曲榜的頭3位。作品未經面世的歌詞手稿讓我們知道Freddie Mercury當時創作背後的其他可能。手稿中有一頁顯示他曾考慮將這歌命名為Mongolian Rhapsody。手稿上面,Mongolian一詞被劃掉,並改寫成Bohemian。兩個詞語在發音韻律上相似,不過情感聯結上截然不同。

而另一個相當珍貴的手稿,就是跟名曲We Are The Champions相關。此曲是Freddie Mercury從體育賽事觀眾的角度出發構思,在1977年10月7日以單曲形式和We Will Rock You同時推出,隨即躋身音樂排行榜前列。自此,全球不少媒體都借用它作為報道運動比賽的配樂。成千上萬觀眾一起揮動雙臂、齊聲高歌的情景,已成為這首歌的經典畫面。這份手稿共有9頁,當中數頁寫在英倫航空公司(British Midland Airways)信箋上面。

陪伴舞台演出「戰鞋」

手稿以外,也不乏一些較「重口味」的珍品。一對與Freddie Mercury在皇后樂隊1985年7月舉行的「拯救生命」(Live Aid)演唱會中所穿樣式相近的高筒球鞋,也在今次拍賣中上拍。他喜愛在表演時這球鞋給他的動作自由度和舒適度,舞台生涯期間常常穿著。不知有沒有粉絲希望試穿呢?

■拍賣詳情(以下為英國時間)

「Freddie Mercury的世界」晚間拍賣:9月6日下午5:00

「舞台之光」現場拍賣:9月7日上午10:00

「回到花園寓舍」現場拍賣:9月8日上午10:00

「情迷日本」網上拍賣:8月4日至9月11日

「瘋狂小玩意」第一部分網上拍賣:8月4日至9月12日

「瘋狂小玩意」第二部分網上拍賣:8月4日至9月13日

■香港預展

日期:即日至6月30日(上午10:00至晚上6:00)

地點:香港蘇富比藝術空間(金鐘太古廣場1座5樓)

網址:sothebys.com/freddiemercury

文:呂一心

編輯:梁小玲

facebook @明報副刊

電郵:feature@mingpao.com