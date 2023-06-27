虛擬新世界：免費學AI 趕上潮流

【明報專訊】■鄒：鄒健宏

■蔡：蔡永中

蔡：今時不同往日，少一點科技應用知識都會被淘汰。面對如此境况，不少仍是科技盲的人應該如何自處？

鄒：當然要速速趕上潮流。做生意的朋友，懂得最新科技至為重要；走在前線的打工仔，學懂如何應用新科技必令上司刮目相看，無往而不利。

教用ChatGPT在線賺錢

蔡：近期AI成為科技風頭躉，鄒sir可否過兩招，有心人如何裝備自己、緊貼潮流？

鄒：當然無問題，今日為大家介紹不同程度的免費AI課程。

首先是赫爾辛基大學（University of Helsinki）最近舉辦了一個名為Elements of AI的初級課程，讓初接觸AI的人士了解背後的哲學理念，以及人工智能對社會的影響，頗受初學者歡迎。有興趣的朋友可以到www.elementsofai.com了解一下。

另一個課程也適合初學者，名為Google BARD and ChatGPT AI for Increased Productivity，由Knowledge Kubes Institute提供，並以AI應用技巧為主，包括如何在PowerPoint、Excel和YouTube上運用，是個十分實用的課程。

蔡：ChatGPT現在紅透半邊天，應該也有專門針對它的課程吧。

鄒：有兩個ChatGPT的免費課程值得推薦給讀者，分別名為ChatGPT+Blogging和ChatGPT Bootcamp: From Beginner to Pro，均為入門應用課程；前者由Conor Martin創辦，主要關於創建網站和使用ChatGPT創造內容的速成課程；後者創辦人Danny Farah設計出非常吸引的教學內容，包括「如何更快學習使用ChatGPT」，以及「如何使用ChatGPT在線賺錢」，相信不少用家對這些題目都感興趣。

深入了解AI背後原理

蔡：除了初學者課程，有適合已具一定基礎的進階課程推介嗎？

鄒：Google將舉辦進階AI課程，用戶將會學到人工智能基礎、機器學習技術、深度學習和神經網絡自然語言處理等知識，課程更涵蓋人工智能倫理與公平等議題，相信可讓大家更深入了解AI的背後原理。

最後也推薦史丹福大學舉辦的Supervised Machine Learning課程，內容較為艱深，包括「如何在Python中開發機器學習模型」等課程，對有經驗的資深AI用家來說絕對是一個寶藏。

蔡：謝謝你的好介紹！

鄒：記住「生意淡薄，不如賭博」已經不合時宜，「生意淡薄，馬上求學」才是上策。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中