意大利直擊 頂級遊艇百年演變 設計系統素材 與大自然接軌

集團最大船塢——Livorno船塢（上圖）是集團最大的船塢。除了能源系統的鑽研外，Livorno船塢亦提供為舊船改裝翻新的服務（下圖），從物料方面加入環保元素。（Dawn Hung攝）

輝煌成就——品牌並沒有為紀念過去150年往績而推出新款式，反而集中回顧過往輝煌成就。圖中的遊艇El Caran，原船主為大眾熟悉的David Bowie，顯示出品牌與流行文化的連結。（Dawn Hung攝）

遊艇建築——集團前主席Paolo Vitelli（上圖正中）於晚宴分享當年他購入Benetti品牌時刻。晚宴設於船塢（下圖），以建築中的遊艇為背景，並由比利時餐飲設計工作室Charles Kaisin主理，為賓客帶來與別不同的體驗。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】夏日炎炎，有人會選擇遊船河坐遊艇出海，與大自然接軌。遊艇由以往嚴格區分室內室外空間，到現在思量如何多方面與大自然接軌，當中的設計演變並非一朝一夕之事。創立於1873年的意大利遊艇品牌Benetti，剛於意大利西岸港口城巿Livorno舉行150周年紀念，開放品牌船廠並舉行周年紀念活動，展示品牌如何將現代化、大自然及舒適的出海生活結合。

今年踏入150周年紀念的Benetti，是意大利歷史最悠久的專業豪華遊艇製造商，隸屬於按產量計全球最大的私人豪華遊艇集團Azimut Benetti。集團前主席Paolo Vitelli先於1969年創立遊艇品牌Azimut，再在1985年收購百年品牌Benetti成立集團，原任執行副總裁的女兒Giovanna Vitelli則在今年3月接任主席。集團旗下船廠分別位於Avigliana、Livorno、Savona、Viareggio及Fano 5個意大利城巿，亦於巴西的Itajai另設廠房。150周年紀念活動定在Livorno舉行，是集團旗下最大船塢，亦是現時全球最大的活躍製作豪華遊艇船塢。

當然，這個由Lorenzo Benetti創立及後被收購的品牌亦具自身歷史。Benetti曾製作軍艦，除開創用上金屬取代木材來製作遊艇外，亦與流行文化掛鈎，為David Bowie、Michael Caine及Mick Jagger度身製作私人遊航外，亦曾於占士邦電影Never Say Never Again中現身大銀幕，及成為Queen的Khashoggi's Ship一曲的靈感。

泳池放船尾 恍似海中暢泳

Benetti的作品，大都是船身介乎95至350呎長的排水型遊艇（displacement yacht）。如果遊艇本身的最大意義是讓大家接近大自然，那遊艇設計的靈魂，正是在安全前提下提高用家以多重感官接近大自然。品牌近年較劃時代設計，該是2020年推出、與英國遊艇設計工作室RWD合作的Oasis Deck，將泳池放於船尾，予人身在船上卻恍似海中暢泳有如無邊泳池（infinity pool）的感覺。這個看似簡單的變化，當中卻涉及不少設計及工程技術。

「具有獨特歷史的Benetti，是科技、素材及工程等元素的綜合體，實踐過程中需要不少專業知識。收購一個歷史品牌，買的不止是名字而是當中技術。品牌本身亦集永恒的優雅感及創新於一身。與創辦人同名的曾孫，於1960年代便用上當時大家仍然未熟悉的金屬素材而非熟悉的木材來製作主要結構，推出Delfino及Gabbiano等多個代表megayacht，是業界中的重要變革；而我父親在1990年代推出的Classic系列，依然是史上最暢銷的遊艇。」Giovanna Vitelli說。

1990年代加入品牌的Giovanna Vitelli看盡各式遊艇，大都以一式一樣的暴發設計為主流，局限了豪華遊艇業及品牌自身的發展，於是她決定將其他創意行業如時裝、室內設計等，作為翻新品牌的設計方向。這看似容易，但由於實際條件不同，並非想像中能將室內設計搬字過紙，需要配合品牌原有技術作長時間研發。以Oasis Deck為例，便需將船尾與海面的距離拉近，在做到海天一色效果之餘，亦能成為船上另一社交空間。「當中的設計差異，在於以前以風格為本，但現在的設計概念，則是延展自塑造哪種生活風格，為船上的奢華生活立下新定義，並設計相關細節。」

遊艇界的高級訂做

豪華遊艇，大都以整個財富金字塔尖端的群眾為主要顧客。在品牌周年晚宴上，便可看到他們如何將遊艇空間個人化。有的會在船上放置立體藝術品，有的則設置附巨型浴缸的浴室。基本上，Benetti提供遊艇的基礎結構，室內設計及個人設施則按客人個人要求而定，有點像時裝的高級訂做。Giovanna說︰「在製作方面，意大利品牌較為靈活，其他國家如荷蘭在個人化方面則較少改動空間。整體而言，設計風格也基於船主的自身喜好，而非品牌發源地。當中有不少有趣而較為刁鑽的個人化設計，例如將船身主色與客人所有的汽車用上同一色調配成一套，又或是設置鮮花專用雪櫃；也有客人要求在飯廳天花板加上仿梵蒂岡Sistine Chapel的天花，又或是加入柴火意大利薄餅焗爐等。」

採用生態能源混合引擎

除了着眼於感官設計，Benetti亦透過注入新環保技術與大自然接軌。「素材方面，我們以室內設計為靈感引入環保；而為舊船作改裝翻新（refitting），亦是重要一環。」不過，遊艇業的最大環境衝擊來自船身系統：要減少對大自然的影響，需要從船身的系統設計入手。當中有太陽能、水循環及熱循環，但最關鍵的是引擎系統。品牌2006年加入柴油電力混合引擎是其中一例。

「我們早在業界尚未開發環保動力技術時，已考慮環保設計。我們希望能夠真正實踐，而非純粹作巿場策略。遊艇的使用率大約是10％，其餘大都是停舶時間，但這90％時間並不等於毋須能源。我們新推出的B.Yond是現時最環保的系列，用上與西門子合作研發、能以生態能源（biofuel）為動力的混合引擎，將碳排放減少約60至70%。作為單一例子，當然仍然有進步空間，但我們為客人製作新艇時，也會以這系統為基本款式，希望廣及每個顧客。」

查詢：www.benettiyachts.it

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com