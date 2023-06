建築與藝術：蛇形畫廊夏日展 以自然為靈感

【明報專訊】複雜的生命網絡 探索科技發展

每年夏天,倫敦蛇形畫廊Serpentine Gallery以Archaeology of the Future為切入點設置的Serpentine Pavilion,均是當地設計界的一大盛事。今年的建築由法國建築師Lina Ghotmeh主理,以À table為主題(A),意指於餐枱聚首一堂,回溯飲食如何結聚人氣、餐上交流如何互想啟迪,呈現地中海及法國的交流文化。她以西非國家馬里的小屋樹幹Toguna為靈感,以刻有樹紋的通花木版來取代樹幹(B),將樹影帶到亭內,貼合夏日。

館內的個別展覽,則有由阿根廷藝術家Tomás Saraceno與多個組織合作的Web(s) of Life展覽,展出的新作帶出複雜的生命網絡,以當代雲端科技為比喻,探索科技發展能如何廣及生物多樣性。如Cloud Cities: Species of Spaces and Other Pieces*, 2023(C),便展示一系列為動物而設的建築,讓不同物種共居。另一作品The birds will keep calling you, 2023(D),則探索智能手機經常用到的鋰元素的開採,對原著民土地的影響。

網址︰www.serpentinegalleries.org

文:Dawn Hung