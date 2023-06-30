藝文青：粉絲的推，把偶像推往何處？

【明報專訊】話說《我推的孩子》這部動畫的標題，最初筆者非常不解，什麼是「我推」？得千禧後妹妹解釋，「我推」來自日文「推し」（oshi），用作動詞是指「支持」、「推薦」；用作名詞則借代「我支持的偶像」，最初是追星圈術語。

《我推的孩子》懸疑獵奇

之所以認識《我推的孩子》，是因為筆者「我推」的日本歌唱組合YOASOBI，為動畫創作的主題曲《偶像》大受歡迎，無論是音樂串流或是MV播放次數，都創下J-pop史上最快達成1億次紀錄。因此筆者看了第一集動畫，發現第一集是特別篇，總長接近個半小時，結合娛樂圈、懸疑和獵奇元素，非常引人追看。以下開始劇透。

故事由鄉間醫院的男醫生和女病人開始，女病人非常喜歡跳唱團體的16歲成員星野愛，感染了男醫生也追捧這名偶像，惟女病人不久後離世。後來星野愛暫停活動，並且因懷孕來到這所醫院。就在孩子出生前夕，男醫生被瘋狂粉絲殺死，男醫生和女病人卻帶着記憶，轉生為偶像的雙胞胎孩子阿庫亞和露比。本來與偶像過着幸福生活的兩人，母親復出數年後卻遭粉絲殺死。看着母親慘死眼前，露比決定繼承母親遺志成為跳唱偶像，阿庫亞則以演員身分進入電影圈，尋找殺母的真兇和父親的真身。

動畫首集內容如此豐富，像電影般好看，有評論形容為「第一集即巔峰」。背景設定有趣，觀眾既想「八卦」作者如何描寫娛樂圈黑暗面，也想追看兇案真相。另一方面，星野愛是非常討人喜愛的角色，自小住在孤兒院，經常撒謊，認為自己不懂愛與被愛，卻在被殺彌留之際告訴行兇的粉絲，雖然舞台和電影中的表演都在「撒謊」，算計着如何吸引觀眾，獲得粉絲喜愛，但相信在這個過程中自己是學習付出真正的愛。

過多的愛引來憎恨厭煩

娛樂圈是收割愛的產業。粉絲為「我推」買CD、買演唱會票，甚至買巴士空間和商場大電視播放時間，向大眾推廣偶像，相信近年香港人並不陌生。MIRROR鏡粉「梗有一個喺左近」，他們的應援廣告亦到處都見。然而如此多愛傾倒在一班人身上，似乎也引來不少憎恨和厭煩。

其實《我推的孩子》標題在日文有兩個意思，分別可解作「我偶像的孩子」和「我支持的孩子」。我偶像的孩子，所指的自然是星野愛一對孩子露比和阿庫亞的故事；而我支持的孩子，其實反映着這些偶像從小出道，心智是否足以承受成名帶來的壓力？如果把「推」當動詞，粉絲的愛，雖然未有如動畫般殺死偶像，卻也可能把偶像推入深淵，那真實的愛到底是什麼，是犧牲付出還是克制尊重呢？

文：劉螢