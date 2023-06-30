台灣新進唱作人「鶴The Crane」 鶴式幽默 玩創另類R&B

【明報專訊】明天（7月1日）舉行的台灣第34屆金曲獎，近年冒起的新進唱作人「鶴The Crane」憑新專輯TALENT，入圍最佳華語男歌手及最佳新人兩項大獎，跟吳青峰、MC Hotdog熱狗、HUSH等樂壇前輩競爭歌王之位。而在頒獎禮翌日，鶴將來港參與ALL EARS ASIA的演出。

在YouTube、Spotify等搜尋「鶴The Crane」（本名林泰羽，下稱鶴），一幀蔚藍的唱片封套上，懸空出現身穿粉色西裝的鶴，及肩的鬈髮、高䠷的身形，與其頭角嶄然的音樂才華，就如其名「昂昂然若野鶴之在雞群」。「鶴——我覺得牠不論是鶴立雞群或是閒雲野鶴，有一個好像比較輕鬆自然的、優雅容易被注意到的感覺，有點像是溫柔的驕傲。」取這名字也是他對自己創作R&B音樂的看法，以抒情旋律道出溫柔，不凡中帶點驕傲，優雅如台灣媒體形容為「橫空出世的另類R&B王子」。

融入東方色彩 製造反差、衝突感

鶴的東方色彩與他的藝術創作上的自我認同不謀而合，「（我）在創作比較純西方的音樂，所以我覺得會想要找一些地方把自己的成長經歷，或是一些元素放進去」，他目前嘗試利用視覺設計元素與歌曲製造反差、衝突感，例如《拉麵公子》MV中，鶴在一片赤色中為富士山充氣裝置灌氣，他舉例這MV與EP《鶴園》「多少都有一些（東方）色彩在裏面」，「這些元素有一個模糊感在，西方人看到這樣的東西，可能會覺得有點像是一個stereotype」，挪用東方主義化成其形象及風格美學的一部分，鶴享受這有點像自嘲的感覺，周旋在身分與音樂之間，形成有趣的對比。

去年底因亂入經理人婚禮拍攝《不介意》的MV，惹起場地用途爭議，經他任設計師、MV導演的女友君慈一雙巧手重新製作，使用大量stock photos拼湊出場景，述說原意，新添的趣味就像歌詞般「其他不在意」，「（新版本MV）很符合我原本的個性……想要看起來很認真、很嚴肅的在做一件相對之下比較荒謬的事情，甚至是有點迷因、有點meme的成分」。《拉麵公子》這歌也帶着「鶴式幽默」的玩味，在編排新專輯TALENT時，鶴指《拉麵公子》作為bonus track存在，而專輯主軸界定為「另類R&B」（Alternative R&B）是為了引導不熟悉他音樂的聽眾，在R&B這類別中尋找自己喜歡的歌曲，而非把其創作框在一個定義之下，「第一首歌Natural Ability就是比較70年代的R&B，是早期的Motown或是Soul這樣子的曲風；第四首跟ØZI合作的The Dragon Song，就是比較有點Gospel Trap；其他像Classy、像Take Your Time（第九首跟第七首）也是相對下比較Hip Hop一點，在Hip Hop裏面找到一個自己不一樣的發揮方式」，鶴嘗試在歌曲各自增添一些細節上的差異，使TALENT在R&B範圍內，帶出更多不同面向讓聽眾認識他的音樂。

從幕後走到幕前 填中文詞是罩門

回想當初音樂創作的啟蒙，鶴在青少年階段聽了很多搖滾樂而喜歡上音樂 ，長大接觸到R&B音樂，又嘗試做一些電子樂等，「現在The Crane這個project，是一個從小到大，聽的所有音樂的結合」。走進幕前成為歌手之前，鶴曾是樂手、歌曲製作人、編曲，因此較着重編曲，他曾談及填寫中文歌詞是其一大罩門，因中文是母語而為自己訂下較高標準，自然較有壓力，「用英文去寫比較容易有成就感」，但仍會多練習中文填詞。旋律也是考慮因素之一，「例如字數的密度比較緊、字數比較多，或是有些音節覺得聽起來其實跟英文比較match」。

下月除了來港演出外，鶴也與本地歌手、曾製作洪嘉豪《污糟兒》及張天賦《花海》的Gordon Flanders（王駿楊）合作新歌，「Gordon是非常有才華的一個音樂人，常常聽他的作品都覺得很驚喜」。訪談尾聲閒聊之際，鶴指最期待是嘗到香港的燒鵝。想像當鶴遇上燒鵝，也有種迷因的感覺。●

Ear Hub搶耳博覽2023 ALL EARS ASIA

日期：7月2日（周日）

時間：晚上6:30

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價：$580

演出單位：鶴The Crane（台灣）、Helsinki Lambda Club（日本）、H 3 F（泰國）、KIKI（泰國）、FAZI 法茲（西安）、CHANKA 陳嘉（香港）

詳情：bit.ly/3NrkwaC

文：呂晞頌

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗