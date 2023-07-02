傻人塔其中一層的對聯。完整對聯為「雙山抱海浮游鯉，一塔擎天起睡獅」。圖為作者登山所攝。（作者提供）

【明報專訊】小土因為參加了一個名為「織梭」的藝術計劃 ，在一節月會上，主辦單位請來博物館研究學者丁穎茵博士來分享何謂「香港風景」。她介紹了早年不同藝術家如何描繪香港太平山，細細闡述那些人怎樣將一個地方漸漸變成屬於自己的經過。其中她提到1950年代末，有5個「傻人」以近9個月時間，每日每人徒步積石馱沙，於獅子山建塔的故事。這引起我們的好奇心，在為計劃蒐集資料和策劃展覽的過程中，決定登山尋訪這座傻人塔，並在登山之路中想像他們的心路歷程。

翻開當年有記載傻人塔一事的《華僑日報》微縮菲林，同日見「灣仔道白晝發生悍匪拒絕檢查奪警槍擊傷警察」。時代不同，但城市依然瘋狂。翻紙本報章有意思的地方，就是除了能讀到城市大事件外，還能翻翻頁也可看到城中趣聞軼事，一切盡在掌握之中。傻人塔像一則廣告欄目，置身於全版的中間位置。內容是公告塔之竣工，定下日期邀請華民政務司高級職員前往視察。又記載了建塔五人的名字，還宣布此塔只為第一步，往後還會擴建成園區，廣邀市民出錢出力。

建塔五人

我們人肉搜索傻人塔發起人的名字：曾唯恕、黎水皮、陳一權、陳普聲、廖之初，發現全是假名。但事件有意思的地方是，整件建塔擴園事件，由普通人出發，為一個地方做些事情。此「傻」，以牟宗三所說的「逸氣」相妨：不為成規成矩，乃至一切成套的東西所黏縛，直照原始生命，單純心靈之披露。

再翻閱朱維德先生《香港掌故》系列的報道，記載了建塔人的名稱和他們的小事迹外，還提及建於1959年的傻人塔倒塌的可能原因。有傳聞是在1964年被颱風吹倒，亦有說被人惡意破壞。朱翁的推測貼近後者，並懷疑當時建塔之人為國民黨將官，因左右兩派之爭，會否整個建塔設景點的大工程，被左派施加破壞？然耶非耶？朱翁解說詳盡，我們又再推測一下，極有可能朱翁也曾像我們一樣登山尋塔，甚至遇過一些見證建塔過程的晨運客而聽到什麼消息也未可知。

W.J.T.Mitchell在《風景與權力》中指出風景亦可理解為「動詞」，意味着人探索周遭環境，重新詮譯地方的積極行動。小土與其他藝術家商討如何展現該地方精神時，意見熱烈，就傻人塔這事，在計劃中大可做個流動裝置，穿梭大街小巷，又或成立國際傻人日等。如參加計劃的藝術家俞若玫所說：「每個人心中也有一個傻人塔」。

山上野趣

腳踏實地多方認識一地方永遠沒有錯。山野無人，先多了解植物吧。踏入5月剛好是桃金娘的花季，漫山點點粉紅，更突顯偶然幾棵玉葉金花的白。在黃牛木包圍下，那些酢漿草、芒萁和狗尾草，有種親切的熟悉感。山頂見零星飽滿誘人的紫色果實，原來是全株有毒的山菅蘭。

春夏多雨山徑陰濕，不時可見各式菇菌，有幾乎人臉那麼寬大的灰鵝膏，亦有好像滲出濃血疑似傳說血菇，後經人考究才確定是褐傘殘孔菌。總有人因採菇食用而中毒，小心！山嶺因人迹罕至而保有相當豐富的生態，野趣處處。

德國博物學家洪堡特（Alexander von Humboldt, 1769-1859）曾率先探索不同極地，發現地球的生態如何彼此連結。（All things are interconnected.） 如他遠征北美火山，就以「自然描繪」（Naturgemälde） 的方法，一張圖一地方，從地上蘑菇到雪線下的地衣，按高度呈現植物分佈，又羅列氣溫濕度與氣壓說明其變化。其信息密度之高，媲美今人的infographic，一紙可謂宇宙。相比5000米巔峰，不過十分之一的高山，即使物種差異沒有那麼明顯豐富，但我們仍見生機處處，物種要數也需要花好一段時間呢。或者我們也可以仿效洪堡特，也來製作一幅獅子山的自然描繪圖？

日本社會學家岸政彥在《片斷人間》質問：「倘若讓這平凡無奇之物，繼續維持它的平凡無奇，會是怎樣的光境？」他指世上有種「毫不隱藏，卻無人看見的描述，是一種美」，以此形容傻人塔亦頗合適。我們需要一種「普通」的方法學，在其中可以找到真正的關懷和意義。一如傻人塔的興發，由己出發，連結友好，每天腳踏實地，盡己所能。

獅子山屬於九龍，那麼香港誰屬？

值得留意的是，當我們路過同建於獅子山上不遠處的獅子亭時，那亭內的歷史照片及文字解說，顯示獅子亭加旁邊的圍欄和台階，合稱為「慈雲山頂半島獅子園」。而獅子園始建於1959年，1963年竣工，1966年交政府，當年年底揭幕。將這個時間及名稱與傻人塔的歷史對比，我們可以得出個有趣的推論，就是當時的獅子山份屬慈雲山；或九龍半島慈雲山附近的人，有以「慈雲山的獅子山」來理解獅子山的做法。而慈雲山、竹園的居民，好像都懷着要在獅子山上建亭建塔建園區景點的熱情。

在傻人塔上的對聯，「雙山抱海浮游鯉，一塔擎天起睡獅」，其中的雙山應指港島的太平山和九龍的獅子山，游鯉則是鯉魚門。建塔的人，想以獅子山和太平山齊名？這像是更早時候地方意識的形成？香港除了中環那邊的半山價值外，還有九龍這邊的獅子山想像。當時的獅子山究竟象徵什麼？慈雲山這邊的九龍要說着怎樣的香港價值？這或許要再深入研究，但甚有可能的是，九龍半島慈雲山人，不欲被港島半山專美，獨佔「香港」。一個近乎都市傳說的傻人塔，引出了許多的疑問，有趣的思考。

【登山路線】

從慈雲山法藏寺沿獅尾脊上天梯，再往傻人塔，上獅子山頭，回程接麥理浩徑五段回法藏寺。整條登山路線有少許攀爬路段，3.5/5難度。登山全程約2.5小時，拍吓照片休息吓，預計3.5小時完成。

織梭計劃其中兩個活動

‧「並置的聲音」跨媒介文藝展覽

以「空間」開啟討論，解析文化硬件／實物、社會歷史與文化關聯，梳理不同媒介如何反映當時文化，並建藝術家宏大文化下的小敘事。

日期及時間：7月27至30日，8月3至6日；晚上8:00

地點：牛棚藝術村N2單位

‧「十二夜藝術家」工作坊

有關香港的發問和思考，以藝術家為主導的專屬之夜，讓參與者沉浸體驗。

日期及時間：7月8至9日、12至16日、19至23日，晚上8:00

地點：牛棚藝術村

參與藝術家：俞若玫、李智良、李嘉儀、王俊豪、陳李才、李慧筠、梁莉姿、潘秋蓉、袁曉嵐、林入、謝昊丹、小土

織梭IG: jig1.saw1

文˙小土、余在思

編輯•王翠麗

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