健康點部署：勤潤膚+揪出爆發成因 改善家居環境 與濕疹共存

「樂膏搽社」參加者會獲發迎新福袋，包括潤膚及沐浴品的試用裝。Tommy指每個人對藥膏和護理產品的反應不同，計劃目的之一是協助街坊揀選適合自己的產品。（黃志東攝）

永儀育有一對姊弟，分別8歲和7歲。兒子的濕疹情况在過去幾年反覆，4月搬至新居後一度惡化。（黃志東攝）

【明報專訊】濕疹之苦不單在於痕癢難忍，更會令患者情緒波動，對生活造成全方位影響。永儀一家四口患有濕疹，當中以7歲兒子的情况最嚴重。與濕疹搏鬥多年，她自有一套應對方法；不過近日面對家居環境的轉變，她的自救秘笈要再升級，務求減輕濕疹對兒子的困擾。

「基層醫療」是診所及醫院治療之前，一般人可接觸的社區資源，幫助管理個人健康、預防疾病的第一層把關，本欄目與非牟利組織「醫護行者」合作，每期邀請一個街坊談家常，提煉出你我都可袋落袋的小貼士。

【Case：濕疹家庭媽媽永儀】

永儀一家考慮租金和環境等條件，選擇租住一間位於山邊的平房。他們今年4月搬進新居，怎料環境潮濕加上通風不良，令兒子濕疹爆發。醫護行者社區發展經理羅承軒（Marco）視察後認為，他們的家居環境充滿不利健康的因素，可被歸類為不適切居所。

永儀早於搬屋之前，已經參與由「醫護行社區藥房」策劃的「樂膏搽社」，學習揀選合適的潤膚產品，並通過各種生活上的調整，盡量紓緩濕疹情况。她於是向醫護行者藥劑服務經理李家豪（Tommy）求助，查找令兒子濕疹爆發的原因，商討對策。

■儀=永儀 ■記=記者 ■M=Marco ■T=Tommy

遷居山邊 濕氣重無對流窗

記：永儀你現在家中環境如何？

儀：我現在住的地方是單層的、鐵皮頂，而且在山邊，所以濕氣較重。牆身早幾天濕透，整塊地長期都濕。

￼：其實進去之後，我們的感覺也是覺得很翳焗。因為永儀家裏所有的窗戶，其實都是在同一個方向，變相不會像以前公屋，打開門、打開窗的那種對流作用。

記：是不是怕蛇蟲鼠蟻入屋，所以都不開窗？

儀：不開的。我住在地下，旁邊有人住，我不知道何時有人走過，所以很少開窗。唯有靠空氣清新機，還有那兩把風扇。入住以來已經買了3次吸濕器，一共20多盒。有時三幾日就換一盒，因為房間嚴重潮濕。

記：Tommy，其實環境潮濕如何影響濕疹？

T：濕和乾都對濕疹有很大影響。濕疹其實就是皮膚不能好好散熱，或者將揮發的汗水經皮膚排走。反覆之下，令皮膚好像醃住，痕又會再搔，所以環境侷促都會有影響。

記：永儀4月搬來之後，有否留意到兒子濕疹惡化？

儀：見到他搔癢多了。我姑姐不是經常見他，有時見到都問他的手腳怎樣，要不要去看濕疹。有排期睇政府（醫管局門診），（但今年）12月定1月才排到期。

濕疹發作 5歲兒：我很痛苦

兒子自出生以來已患有濕疹，永儀在治療上花費不少金錢與心機。

儀：我的兒子現在7歲，他5歲已經懂得說：「我很痛苦。」因為是真的，真的很嚴重。從他出生到現在，除了2018年到19年這段時間停了，餘下5年濕疹都是困擾着我的小朋友。

記：以前嚴重的時候，有沒有帶他去看醫生？

儀：有，要吃（口服）類固醇。之前政府會開「豬油膏」，也會開類固醇，但說真的我不敢亂給他類固醇藥膏，擔心多又點呢，不夠又點呢。這麼多年，他最痕癢的時候，我只用過兩三次，寧願自己替他搽潤膚膏。

記：在政府排期覆診之前，這段時間要靠自己處理？

儀：是呀。兒子他現在真的好像整個人被油包着，長期都是潤膚膏。因為他洗澡要用沐浴油，不是每隻油都得，所以我在這方面真的花費不少錢。整間屋都是一樽樽，燕麥又用過，什麼都用過。

訓練兒子勤搽潤膚膏

對付自己及子女的濕疹多年，永儀早已具備基本知識。後來她在醫護行者的藥劑師指導下，掌握更多自助妙計。

儀：那時只是知道保濕，總之你去萬寧（連鎖藥妝店）見到有防過敏的，基本上都試過。我以前都會看成分的，知道可用神經醯胺修復皮膚，又知道燕麥如何幫助保濕。去到「樂膏搽社」的講座，我就知道原來還可以用沐浴油；後期再知道原來保濕帶（濕敷治療）係得嘅。

記：你有教兒子自己搽？

儀：兒子一天要搽5至6次（潤膚膏），他自己很自覺，洗完澡自己搽。真的感覺到現在用這支改善很大。

T：為何他又會願意搽咁多次？

儀：他真的搽咗唔痕囉。他回家洗完澡就會擦，睡前會擦，吃飯前後會擦。

記：其實很多時候都要嘗試不同潤膚膏，才知道哪種適合自己。

儀：每個人適合的都不同。有時撞到隻啱用的又貴，兒子濕疹面積又大……他現在肯搽這一支，但老實說這支不便宜，你叫我長期用都是一個負擔。但如果它真的幫到手，我都肯（買） 。

【個案睇真啲】

濕疹長久戰 勿忽略環境因素

永儀新居潮濕，令兒子的濕疹情况一度加劇。有別於傳統單位有窗戶或天井，不適切居所如劏房缺少設計房屋時的通風考慮，以致環境侷促，影響健康。Marco說以往一些街坊出現敏感徵狀時，會思考生活習慣是否需要改變，卻較少想起家居環境的影響。「很多時候我們做家訪是多一雙眼，和街坊一起評估平日的生活環境。要培養街坊觀察自己的家居，以及有意識知道身邊事物會影響健康。」

最理想當然是搬離危害健康的居住環境，不過Marco明白很多街坊正是受財政狀况限制，才選擇不適切居所。「他們有種感覺，（即使）覺得這個居所就是會不健康，我都無辦法。但在你搬走之前，我們有沒有辦法，不要讓這個地方令身體再惡化？」永儀正是識別出家中問題，加設抽濕器和對流風扇，嘗試對抗潮濕。

外在環境因素以外，患者自身有什麼可以做？濕疹很難徹底斷尾，像永儀兒子曾有兩年沒有發作，2019年後又再復發。與濕疹要打長久戰，未必能三不五時求診。Tommy提醒濕疹有不同階段，如果皮膚破損、帶有滲液和範圍較大，應向醫生求診，以取得處方、強度較高的類固醇藥膏。初發或輕微個案則可先找藥劑師初步評估，看看是否適宜在社區中自行處理，例如一般藥房會備存強度較低的類固醇或抗敏藥膏。「有時街坊覺得自己的皮膚問題很嚴重，但我們放在一起再看時，可能有些是輕微的。我們先跟他說，輕微的狀况應該怎樣處理。」

沒有萬用膏

尋找合用的藥膏是所有濕疹患者的寫照，Tommy見過不少個案，來到社區藥房第一句就是問有沒有「濕疹藥膏」，希望一支萬用膏解決所有皮膚問題。「但我們想帶出一個概念，不會是一支藥膏（解決）。如果是的話，藥廠就發達了。我們想他們正確地認識藥膏的分別和選擇。」類固醇令人又愛又恨，因為很多濕疹患者或家長像永儀一樣，擔心其副作用。Tommy指遇上急性皮膚發炎，確實需要類固醇藥膏止癢和消炎。口服類固醇的副作用會較多，至於外用類固醇吸收有限，要長期使用超過兩三個月，才會令皮膚變薄和深色。類固醇療程時間因人而異，因此要向醫護人員查詢。

眼見搬屋後濕疹問題加劇，永儀早前帶子女到「醫護行社區藥房」找藥劑師評估。Tommy當時建議永儀，兒子要更頻密地使用潤膚膏。濕疹治療原來不止講求用藥，潤膚膏是一大關鍵。「很多濕疹朋友的問題，就是不能夠每天有足夠的潤膚膏去搽，因為只在晚上搽，好快就會乾。白天也會鼓勵他，搽多兩至三次。」多搽幾次似乎簡單，但實際上牽涉生活習慣的改變，例如要在小朋友起牀至上學之間有限時間內，加入搽潤膚膏環節。Tommy與永儀討論這些細節，並一同訂立行動計劃和目標，結果永儀能夠加密次數，甚至教導兒子自行處理。

濕疹對生活造成莫大困擾，卻難以根治，患者不得不學會共存之道。Tommy在社區藥房見過很多飽受濕疹之苦的街坊，「我覺得濕疹確實有不同階段，最重要是街坊知道什麼時間、找誰協助，或是生活上如何注意」。永儀留意到每當濕疹嚴重，兒子的情緒便會變差。他曾經半夜「痕醒」，對永儀說自己很痛苦，「你做媽媽，你都心痛」。被問到對付濕疹有何目標，永儀期望可達至不影響兒子情緒的程度。近日她遵從Tommy的建議，選用合適的潤膚膏並加密使用後，兒子的濕疹情况已有改善。她笑言不排除源於學校考試結束，不過兒子發脾氣次數確實減少。

【濕敷治療】

Tommy建議永儀替兒子進行「濕敷治療」，只要潤膚膏、繃帶和水，在家都能複製。濕敷治療針對中等至嚴重程度的濕疹患者，有助保濕及止癢。

【步驟】

1. 在濕疹處塗上潤膚膏。

2. 以蒸餾水或凍滾水浸濕筒形繃帶，扭乾至不滴水後套在濕疹處上。

3. 濕繃帶外再套上另一層乾繃帶，每次可濕敷4至6小時。

【與濕疹共存小貼士】

1.洗澡時水溫不能過熱，時間不宜過長（約10分鐘），否則皮膚容易痕癢乾燥。

2.洗澡後，在浴室內盡快塗上潤膚膏。

3.選穿通爽吸汗的棉質衣物。

4.做運動出汗後要擦乾身體，更換衣服。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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