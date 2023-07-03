不同文化土壤 相同安老動人故事

【明報專訊】我是土生土長的廣州人，在廣州讀完社工本科後，在一家高端私營安老院舍擔任1年社工，隨後選擇到香港進修社工研究生課程。畢業後加入香港老年學會「賽馬會長新冠院舍支援服務」，為私營院舍長者提供心、社、靈支援服務。

港穗兩地的安老院舍，無論在環境設施、院友健康狀况等都截然不同。在不同文化土壤中，我用心地體會及反思，努力和長者一起創造動人故事。

本科畢業後，我就職於廣州一家高端私營安老院舍，佔地面積大，院友房間是獨立單位，有獨立廚房、廁所、客廳和陽台；公共區域有高級會所的娛樂設施，包括桌遊室、健身房、游泳池、瑜伽室等；還有室外花園和棧道，以及配套康復醫院，滿足院友身心社靈各方面需要。作為社工，我的職責是為院友設計不同課程和活動，協助院友自主建立俱樂部活動，以及個案管理和輔導。大部分院友主動選擇入住，是行動及認知能力較好的長者，能夠自由地參加不同活動，期望在院舍裏開啟嶄新且豐富的晚年生活。只有很小部分長者較體弱，需要入住康復醫院的長期照顧區。

港穗安老院舍大不同

來到香港，安老院舍有很大不同。首先，香港私營院舍質素參差，有些環境相對簡單，有些則設備齊全且環境舒適。其次，香港院舍佔地和人均居住面積普遍較小，院友房間只有一張牀加一個儲物櫃。最後，香港院友大多身體或精神較弱，部分人不能自我照顧之餘，亦難以在社區中接受家人照料，要「被動地」入住院舍。由於院費不輕，香港長者要入住政府資助院舍，或是買位院舍申請資助等，必須經統一評估，證明健康缺損程度，因此在香港院舍所見，精靈且行動方便的長者較少，很多人需要長期臥牀且有較嚴重認知障礙，院舍提供服務以護理為重，與養生為重的內地院舍截然不同。

剛開始面對這樣的環境，我也需要適應。但當多次走入不同院舍，看到和聽到院友們的生活點滴，加深了我的理解和感受。有婆婆視自己的小房間是一個無牆的開心天地，如數家珍地給我展示房間裝飾和收藏。有伯伯在院舍裏開闊自己的音樂才能，自學了好幾種樂器，並在職員協助下，自發和幾個院友組織演出，為其他院友帶來歡樂。亦有婆婆感恩院舍職員的體貼關懷和照顧，親手做手作送給他們。同時，當我們一班年輕社工開展服務時，都能看到長者臉上笑容，收到他們真摯感謝，讓我意識到社工服務的價值所在。兩地工作環境及對象狀况雖有不同，但目的都是想為長者帶來快樂，這就是工作最大動力。

同聲同氣 北京婆婆分享心事

作為一名「港漂」，我在服務過程中會面對一些文化差異，但同時也有優勢。不少院友曾在內地生活，或對內地有特殊感情，十分喜歡到內地遊玩。當他們講起內地的體驗，我都能表達真切的同感。

張婆婆令我尤為印象深刻。她是北京人，年輕時在北京擔任數學教師，後來隨家人到香港生活，成為普通話教師。平日她主要使用普通話，能聽懂和講幾句簡單廣東話。第一次跟她接觸時，她得知我是廣州人，能講流利普通話後，表現得十分開心，因為院舍職員和院友平時大多用廣東話交流，令她沒有太多機會自由表達自己。

之後幾次見面，她傾訴了新冠疫情下的心中苦楚。疫情期間，香港和內地防疫措施森嚴，加上院舍處於封閉或半封閉狀態，令她倍感無助。「我女兒住在內地，以前經常來香港探望我，偶爾還帶我回去內地玩。但是『封關』之後，她不能過來，只能跟我打電話，我已經有兩年多沒見到她了。」講到此處，她不禁眼泛淚光。因疫情有兩年多沒有回家的我，也有相同感受，「我一直留意電視上有關通關的新聞，但是一直沒有好消息，也覺得很受挫」。我們互相分享和家人相隔兩地的無奈與思念，婆婆感覺像尋覓到知心同路人，表示得到很多安慰。

除了和家人相隔兩地，婆婆還提到在院舍生活受限，「我在這裏能聊天的院友就不多，因為不是很多人聽懂普通話。疫情之後，院舍為了避免交叉感染，要院友盡可能少點接觸，所以我就自己在房間裏面吃飯和看電視。」另外，她前段時間確診新冠，正受「長新冠」困擾：「我感覺記性變差了，最近經常不記得東西放在哪裏，或者走着走着就不記得自己想做什麼，好擔心記性愈來愈差。」

見此狀，我鼓勵張婆婆加入「長新冠」支援小組。婆婆一開始內向被動，後來和其他院友漸漸熟絡，開始有勇氣主動分享內心。「對現在的我來說，最重要的是這句『活在當下』。」婆婆在小組中，製作一張送給自己的心意卡時，對「金句」感觸良多，「雖然疫情突然令生活出現很大變化，但很多事情我們也控制不了，不如就活在當下，珍惜現在所擁有。例如因疫情見不到家人是無奈，我應該好好珍惜能和女兒打電話的機會」。

腦力鍛煉 玩對對碰、算數遊戲

參加認知小組，張婆婆也表示很有幫助：「我覺得腦子又開始動起來了，現在有空會繼續玩『對對碰』（記憶匹配卡片遊戲）和用撲克牌算數的遊戲，幫助自己多鍛煉腦子。有時候還會邀請其他院友一起玩，又有益又開心。」

另外，我鼓勵張婆婆在小組中教大家一些簡單普通話，而其他院友則教她廣東話。婆婆感到很開心：「教別人的過程讓我又有當年做教師的感覺。我還因此認識了新朋友，有空會一起聊聊天，心情比之前好了很多。」

作為一個初出茅廬的留港社工，我明白在陌生工作環境中總會面對不少困難和挑戰，但有幸在過程中，能夠遇到很多可愛的長者，給予我支持和鼓勵，又分享在異鄉拼搏的心聲，令我更有力量地往前邁進。同時，我相信，因疫情身心被蒙上陰霾的他們，會在我們的努力下重見陽光，迎接新開始。

■知多啲：改善長新冠困擾

新冠疫情中，大量長者確診，死亡個案中，60歲或以上長者佔超過95%，其中逾50%居住在安老院舍。不少院舍長者即使捱過疫症侵襲，但受到「長新冠」影響，在生理及心理層面造成困擾。香港私營安老院舍條件參差，疫情下資源更為緊張，使院舍長者面臨更多挑戰。賽馬會慈善信託基金贊助香港老年學會，推出了為期1年的「賽馬會長新冠院舍支援服務」，由社工為私營院舍長者提供心、社、靈支援服務，內容包括不同類型的小組、活動及個案輔導。

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文：梁綺霞（香港老年學會「賽馬會長新冠院舍支援服務」社工）

編輯：梁小玲

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