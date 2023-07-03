明視理：96歲無老花？

【明報專訊】驗眼時常聽到大家的疑問：「我這麼後生就有老花？老花是病嗎？聽說老花到某個歲數會自然變好？」

要理解為何出現老花（presbyopia），就先要明白眼球光學原理。眼睛就像相機一樣，是一個攝像系統，拍攝時相機會自動對焦，眼睛亦一樣，當觀看不同距離的景物時，眼內負責對焦的晶體會變形（圖），令我們看得清晰。調節力（accommodation）就是眼球的自動對焦能力，大多數人的調節力是與生俱來，並且自動執行。景物愈近眼睛時，我們就愈需要使用調節力去對焦。

隨年齡增長，調節力會逐漸下降，一般到40歲左右就會下降到一個警戒水平，看近距離東西（如看書）開始感到吃力，或感覺到對焦變慢和不足，視力差了，時清時矇。以為是近視加深了，這些視覺改變更可能是「老花」來臨了。

毋須看近物 感受不到老花

老花剛出現時，不是「有」或「無」的問題，調節力下降是一個過程，亦受視覺需求影響。舉例說，曾遇過一名96歲長者驗白內障，她說沒有老花，看東西很清楚，我以為遇上了世外高人；但驗眼了解後，其實長者不是沒有老花，而是她不識字，平時只看大電視等遠物，不用看細字，所以並不感受到老花。相反，每日需要長時間看近物（如看文件看電腦）的朋友，一天工作下來，就更易感受到老花來襲了。

有老花後，就需要配眼鏡去彌補不足的調節力。隨之大家就會問多少度，算不算深？幾深才需要戴眼鏡？是100度？200度？300度？其實很難把答案簡化，原因是不同人用眼需求各有不同，註冊視光師（第一部分）會綜合各項因素，如近視、遠視、年齡、視覺需求、用眼習慣，以至眼鏡片設定等，去驗算老花度數。而無論有沒有近視，老花都會出現。一般而言，調節力持續下降到60歲後便跌至近乎沒有調節的水平，所以老花度數每三幾年就改變是「正常」，直至約60歲老花「深無可深」。

值得一提，40歲老花初起時，有可能出現一個情况，就是以為近視加深了，配了新眼鏡也沒有改善，其實可能是調節力彈性不足時出現的假近視。需要找註冊視光師（第一部分）使用藥水放瞳，放鬆調節力後再斷診，才對症下藥。

現代人對「老」十分敏感，下次驗眼時，若視光師告訴你，看近不清是因為調節力開始減弱變慢了，會否感覺更好？

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文：陳文彬（香港眼科視光師學會會長）