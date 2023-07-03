好zone動：「跳水」防脊椎側彎

【明報專訊】提到脊椎側彎，很多人會問是否脊椎歪了，或是脊椎變S形等。實際上，脊椎側彎細分不同類型，常聽到C形，甚至S形的脊椎側彎，可能是簡化脊椎側彎了。

從上看 脊椎或呈扭動狀態

事實上，人體活動不單是前後或左右的單平面活動，很多時都會結合前後左右，甚至旋轉扭動等動作。因此，常聽到C或S形，可能只是從背面觀察到的狀况，如果由上至下角度看，脊椎有可能是扭動的狀態。

側彎30度以上或需手術

較嚴重的脊椎側彎，可能需要物理治療，甚至做手術處理，視乎側彎度數而定。10度以上可能需要接受物理治療，30至40度以上則可能需做手術。若經過檢查後發現情况較輕微，或者小朋友有脊椎側彎傾向，可以嘗試做以下運動，改善姿勢。

■「跳水」伸展 改善姿勢

準備動作：

‧站立，雙腳與肩同寬；雙手伸直向上舉，手掌相疊，像跳水動作（圖A）

‧盡量企直，好像將整個人拉長的感覺

訓練動作：

‧雙手帶動上身向右側，至左側有拉扯感覺，停留10秒（圖B）；換邊再做。重複3至4次

注意事項：

‧注意呼吸，不要閉氣；過程中要微微收腹，否則很容易用錯腰力

‧運動期間如有不適，馬上停止，並尋求專業意見

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文：周錦浩（註冊物理治療師）