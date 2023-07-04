酒窖形式：24小時隨時取酒彈性大

【明報專訊】香港的酒窖服務主要分兩類，其中一類酒窖不開放給客戶進入，要取酒必須早1、2天預約，酒窖會將存酒送到客戶家中或指定提貨點，不太適合想隨時品嘗自己珍藏的用家；另一類是可讓客戶隨時提酒的24小時自助酒窖，取酒較靈活，收費主要分鎖櫃或房間兩種，以美酒窖及儲存易最細的鎖櫃為例，前者收費為每月$450（可存放10箱、約120支紅酒），後者則每年$1288（可存放6箱、約72支紅酒）。酒窖一般會要求客戶必須使用至少12個月，替客戶接收葡萄酒時亦可能涉及其他服務費用，簽約前必須先了解清楚。