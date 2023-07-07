「漫遊」香港街道圖 探尋蕭紅生活足迹

【明報專訊】蕭紅故事不好說，無論哪個部分都不好說。1942年至今歷時逾80年，有關蕭紅生平的編著，沒有一本能完整地、準確地鋪陳她的人生脈絡。後人提起蕭紅=窮=慘，隨書附送她一堆情史，也許不是大家喜歡賣慘，而是殘存文檔以已發表和出版的稿子居多，那些文字不是悲就是慘，就這樣流傳至今。

2022年是蕭紅逝世80年，康文署「文化頻道」在2021年部署製作一連5集「文學地圖」，其時我司職的網媒接到這個編寫與拍攝工作，也就順理成章滑到我的案上。起初，他們有個頗具體的想法，那個想法的基調，當然離不開悲情。有次會議，我說出我的想法，大致是希望為作家還原為一個曾在香港生活、活生生的人，可以從她的衣著、飲食習慣等細節着手。

我一直有讀蕭紅，單看近二三十年香港的出版品，三聯出版的選集與導讀（陳寶珍編）是上乘之作，從選到編，沒有賣慘。它能帶領讀者初步認識作家特色。早在高中時期，蕭紅的寫法已教曉我活用人物視角。到了學者筆下的蕭紅研究（陳潔儀）更以女性角度檢視，帶來當年頗新鮮的面向。當然，還有影響深遠的《香港文學散步》（小思）帶領我們三四十年來，試從作家足迹閱讀作家作品，啟發了一代又一代人。

「文化頻道」同工在「文學地圖」會議上，交出以「文學散步」、南區文學徑等為主調的框架，我建議的「生活細節」難在這個框架體現。同時，我已讀過百多種編著，幾乎沒有一本是有一致說法的，簡單如蕭紅中學時期到底念過哪幾間學校，已有好幾個版本，只有牽涉她感情生活的，才有頗為一致的說法。再看我在香港中央圖書館逾期報刊區翻查1939至1942年的報章（微縮菲林），每份每天逐版閱覽，從當年的文學重鎮《大公報》和《星島日報》核對出某些編著提到蕭紅在港的資料，篇章發表是相對準確的；檢視她在港的活動，版本差異卻是大有不同。例如蕭紅住在尖沙嘴的日子，從她給華崗的書信得知她從諾士佛臺搬到樂道的日子，準確門號卻各有說法，一是樂道7號，一是樂道8號，一是樂道9號，大家都說這就是「大時代書局」地址，卻竟有三個不同門號。翻了兩三天，終於找到一則孫寒冰訃聞明確地寫了兩個捐款的地址，其中一個就明確地寫上「尖沙咀樂道八號二樓大時代書局」，方位就在今日iSquare樂道側、電單車泊車區旁。同時，我又找到《財政評論》在《大公報》的廣告寫地址為「尖沙咀樂道十三號」，同一則資料，許多文化研究者把《財政評論》寫成《經濟雜誌》。在「文學地圖」會議上，我提出以「偵探」角度檢視各個地點，原因如上，幸獲接納，於是今天看到頻道好些短片，都用了這個手法，暗示資料還需經歷時間考驗，官方說法自可有「走盞位」，就說戴望舒故居林泉居，資深傳媒工作者潘惠蓮就有最新考證材料（建築地圖），翻查當地建築物背景，加上實地考察，推論出一個更準確的地址，與「文學地圖」5集短片所示已有不同。這並不是要推翻昔日文化工作者的努力，正好相反，若不是他們一直記錄着，我們未必知道地點在哪裏附近，讓大家在既有材料中不斷求證，找出更確切的街道與門號，後人不至於摸錯門釘。

蒐集40年代前後舊照 呈現細節

文學工作者擅長從作品文本尋找奧義，有史學興趣的研究者擅長從紙片中找出線索。我離開網媒後，重投教科書編務，對蕭紅在港足迹的各式陳述，一直念念不忘，並且維持閱讀蕭紅資料的習慣，不斷試着用最淺白易明的當年今日，把蕭紅有記載的日常生活做摘錄工作，寫在社交媒體的帖子上，這完全得益於蕭紅研究者袁培力最新編著的可靠材料，啟發我有更具體的執行方向。今天，我把蕭紅生平材料用《蕭紅香港生活街道圖》（下圖）形式示人，趕在2023年書展前推出，向各地大學洽購香港1940年代前後的照片版權，刊印在這本冊子中，並請人繪畫「街道圖」，以地圖形式呈現蕭紅在香港20多個地點活動的細節。

網上定位地圖 置入蕭紅足迹

去年至今，我與幾個機構合作，例如與《明報》網站合作製成「文字旅圖」網上定位地圖，讓讀者可在手機程式中，讀到蕭紅在香港各區的生活細節，並可根據GPS定位，看到自己與蕭紅當年活動地點的距離。又例如與香港浸會大學歷史系副教授鄺智文合作，在他主導的地圖網站計劃中，置入蕭紅足迹，憑藉他已建設的1941年戰役立體地圖，蕭紅足迹有更立體的呈現。近日，我在商務印書館尖沙嘴圖書中心佈置一場展覽，書店地點正好在樂道側，就在蕭紅1941年的住處附近！82年前的7月，她這樣寫：「我們雖然住在香港，香港是比重慶舒服得多，房子吃的都不壞，但是天天想回重慶。」我們可以想像當時她在書店附近居住時寫信給朋友（華崗）的情景。這場展覽會有兩場講座，由鄺智文和城市大學創意媒體學院教授魏時煜主講，談談文學領域以外的紀實工作。

在文學領域裏，多以作家生平與文本對照閱讀；今日這個跨科合作，連結科技給我們的便利，不用額外加添裝置，只要讀者有手機，就可帶着手機根據自己的定位到處尋找蕭紅足迹。為了這個計劃，我還開發了一個App，希望蕭紅可在每個人的生活裏，藉蕭紅足迹尋回昔日香港的美好與遺憾。●

2023商務印書館

「蕭紅在尖沙咀」展覽

日期：即日至7月16日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：商務印書館尖沙嘴圖書中心M層及1樓

文：袁兆昌

美術：張欲琪

編輯：王翠麗