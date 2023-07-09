同場加映：鮮浪潮睇好戲送另類體驗

【明報專訊】第17屆「鮮浪潮國際短片節」曲終人散，今年出現開幕短片門票被瞬間秒殺，也創造了特殊的看「黑畫面」觀影經驗。

本地短片競賽的5個主要獎項，由3部電影奪得，何思蔚的《直到我看見彼岸》獲頒「鮮浪潮大獎」與「最佳攝影」、余淑培的《祝君安好》獲「最佳導演」、林璐的《裊裊》獲「最佳編劇」和「最受觀眾歡迎獎」。

在談論這3部電影前，先說一些題外話。近年鮮浪潮辦得愈來愈有聲有色，除了主打的本地短片競賽及外地短片作品觀摩放映，還會舉辦專題放映及研討會，像去年的森畢京柏及前年的劉家良作品回顧展。

今屆鮮浪潮搞搞新意思，特別邀請了流行男子組合MIRROR成員邱傲然（Tiger）執導《是日精選》，作為其中一部開幕短片，主演的也是MIRROR成員楊樂文，出現緊張撲飛潮，粉絲們密切關注鮮浪潮票房開售情况，門票瞬間沽清。

鮮浪潮這一市場化舉動很成功，既可讓曾修讀電影的Tiger當短片導演，也讓更多人認識這個節目，不會令人詬病是「借藝人名氣過橋」。

放映「黑畫面」無聲抗議

MIRROR催旺了今年鮮浪潮，也造就了一場氣氛很「特殊」的放映：就是《是日精選》與「黑屏化」處理的My Pen Is Blue,同場放映。

邵知恩導演去年憑《呼~》獲頒「鮮浪潮大獎」，My Pen Is Blue,獲邀作今屆的非競賽放映。

自從《港區國安法》在2020年實施後，電檢尺度隨之大幅度收緊，過去不少反映時代狀况的鮮浪潮入圍短片，例如2021年《執屋》及2022年的Time, and Time Again均未獲電檢處「核准證明書」而取消放映。

今屆My Pen Is Blue,、《未能接通》、《爺爺來訪的夜》及《漂與泊之間》被電檢處頒令刪剪部分片段。《漂》的導演選擇刪除片段，其餘3片改用黑畫面或靜音。

My Pen Is Blue,維持原定的23分鐘，但約三分之一時間是什麼都沒有的黑畫面。原本的故事是關於女主角重遇4年前的自己，展開一場對話。內容涉及2019年的反修例運動，被電檢處特別關注。

「黑畫面放映」是無聲抗議，卻製造了一種奇特的觀影體驗，My Pen Is Blue,安排在Tiger 《是日精選》前放映，效果更奇特：對很多第一次參加鮮浪潮放映、帶着應援物品來欣賞偶像作品的觀眾，在漆黑的戲院內，需要先忍受殘缺的靜默；幸好大家先前已經知道情况，我看的那場，大部分觀眾都安靜地等待，非常尊重及體諒導演的決定。

拍出屯門「有我之境」

「黑畫面放映」不禁令人憂慮鮮浪潮未來會向哪個方向走？當太敏感的題材愈來愈多，甚至簡單提及過去幾年間發生過的社會事件也不容許，過去每屆都有不少短片題材會呈現當下的社會狀况，不會刻意迴避政治議題，未來還有什麼可以拍，或者怎樣將不能明言的內容和信息「隱藏」在作品中，如何與審查制度博弈，也是值得留意。

本屆3部獲獎作品都是平穩中見驚喜，《直到我看見彼岸》得到「鮮浪潮大獎」並不教人意外，它看似很鬆散隨意，沒有太強的故事性，但其實背後有精心設計，導演何思蔚非常聰明，以小孩子的友情故事，側寫近年的移民潮。鄧少傑與凌鉦鍵演回自己，他們在屯門長大，熱愛玩「爆旋陀螺」，鉦鍵快要隨家人移民澳洲，導演省略了決定離開香港的原因，根據香港近年狀况，觀眾不難明白。

移民雖然對小朋友是件大事，電影沒有渲染離愁別緒，如何處理不帶走的身外物更費煞思量，當課本及校服都變成一箱箱遭棄掉的舊物時，爆旋陀螺更顯珍貴，它盛載了朋友的感情，但無奈也得讓家長把它安排變賣。

《直》的攝影非常出色（導演何思蔚兼任攝影師），要對屯門區很熟悉才能拍出感情豐富的「有我之境」：從駛過的輕鐵實境，到二人閒坐的海邊，畫面非常和諧優美。導演從交通工具連繫到別離的愁緒，鄧少傑自製的紙輕鐵模型，加上模仿飛機師與控制塔對話，都很刻意地烘托「離別」的主題。

余淑培自編自導自演的《祝君安好》獲最佳導演獎，也非常合理，電影在挪威拍攝，改編導演的親身經歷，片中的女主角面對一堆生活煩惱：未能取得簽證，難以找工作，生計出現問題，與同居女友感情出現危機，遠在香港的母親又不諒解她。在最迷惘的人生交叉點還要遇上肅殺的氣候，電影拍攝手法簡單直接，平實地道出人在異鄉的困局。不過片中有一首惡趣味的歌曲，名為《冚家瀨野》，節奏輕快，歌詞粗俗，以全家成員生痔瘡來比喻「家庭創傷」，風格和電影有很大差別。導演在映後分享說，有共同創傷反而有對話的契機。

羅家英擔綱 演技流暢

林璐導演的《裊裊》是3部得獎短片中演員陣容最強，由羅家英、梁雍婷及楊淇合演。羅家英飾演患上認知障礙症的鋼琴教師，兩個女兒嘗試用音樂治療方法來幫助父親康復，然而在過程中牽引出父親一些秘密。

導演對音樂的運用很講究，有特別為電影而寫的樂曲。電影採用虛實交錯的手法，父親有時迷糊，有時清醒，羅家英演技流暢自如，和梁雍婷也有細緻的情感交流。

相對地，兩個女兒的衝突戲過分火爆，連串的英語粗口對白稍嫌過火 。不過，那組將不同時空糅合在一起的長鏡頭，及結尾的鋼琴合奏，是容易討好觀眾的手法，電影的信息也表達得清楚明白，獲得最佳編劇及最受觀眾歡迎獎也可以理解，但卻欠一點餘韻。

鮮浪潮向來被視作香港導演新手試煉場，過去很多曾經參加鮮浪潮的年輕導演都已經加入了電影行業，今年鮮浪潮的發起人杜琪峯在頒獎禮上致辭，形容「平台已差不多完成使命」，令人相當意外，不知是否有特別含義？已經舉辦了17屆的鮮浪潮，在推動年輕人參與電影創作的成績是有目共睹，值得繼續保留，在艱難的創作環境下持續探索。

文˙葉七城

編輯•朱建勳

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