摺疊式獨木舟 10分鐘組裝

【明報專訊】Oru Kayak源自於眾籌網站Kickstarter項目，在2012年發起時只花了5小時便籌到8萬美元的籌款目標，至今已開發出多款適用於不同水域的摺疊式獨木舟。伍家林說品牌的設計概念源自日本的「折紙（origami）藝術」，因此在打開艇身時會見到很多摺紋，熟習後一般可在10分鐘內完成組裝，他示範時更只用4分鐘便將艇身完全打開、固定好所有索帶、插入支撐板，還安裝好座位和腳踏，非常快捷。

Inlet為Oru Kayak最入門型號，艇身較闊，適用於海灣內水流穩定的水域使用。摺合後的體積為107×25×46厘米，重9公斤，可使用手挽或揹帶攜帶。採用的聚丙烯物料厚5毫米，結構較充氣獨木舟的PVC堅固，用後只需用水冲淨及抹乾便可收起，簡單易打理。惟伍家林提醒，由於艇身不似傳統獨木舟般有氣艙設計，遇上翻艇可能會沉入水中，因此應另購獨木舟專用浮物，放在船頭及船尾的儲存空間中，令獨木舟保持浮面。●

售價：$7999

網址：www.protrek.com.hk

充氣雙人艇 背囊收納

Maggie說DECATHLON旗下的ITIWIT品牌推出的充氣獨木舟當中，適合休閒使用的有K及X系列。其中X系列採用全PVC塑料製作，相比由布料及塑料製作的K系稍貴，好處則在於全塑料艇身在使用後只需冲水及抹乾便可，毋須如K系般要待布料乾透。若家中沒露台或天台，建議選購X系，否則可選較便宜的 K系款式。

ITIWIT X100+重16公斤，收摺後體積為67×40×30厘米，可放入特製背囊攜帶，由於採用全PVC物料，打理方便。艇身由3個獨立部件構成，每個部件設獨立氣艙及氣閥，一般可在10分鐘內完全泵起成形。從產品通過的ISO 6185-1安全認證標準所示，即使其中一個氣艙破損，也可保障用家安全浮回岸邊。X系艇身內部採用dropstitch技術，可令艇身更挺直及增加浮力，而且最多可載2人出動（另有3人版，售$4499），使用上更靈活。●

售價：$3999

查詢：www.decathlon.com.hk