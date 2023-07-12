香港×意大利藝術展 融合一木一石 產生化學作用

【明報專訊】早前一班意大利藝術家來港，和幾名本港藝術家舉辦作品融合展。「融合」這兩個字，不但指兩件原本不相干的東西接合一起，還有在接觸後發生「化學作用」，兩者滲透、彼此交流，成為一件和諧的東西。香港常發生文化衝突，文化融合有可能嗎？意大利粉crossover雲吞麵是什麼味道？

這次展覽的關鍵字是fusion（融合），劃分兩個部分。作品結集兩股東西的藝術力量，分別來自香港和意大利的藝術家來一場深度交流。什麼策展人有如此眼光和勇氣？

FUSION展覽早前在亞洲協會香港中心舉行。策展者是居於意大利的著名華裔雕塑家Cynthia Sah和丈夫Nicolas Bertoux。這段兩地姻緣不但結兩姓之好，而且促進兩地文化交流，充滿愛。

疫下交流 互換作品再創作

「作品融合展」這個名稱確實是十分特別。好端端為何要把風馬牛不相及的東西放在一起，甚至是融會成一體？事緣兩年前疫情大流行，很多人都被困住不能往外國去，Nicolas原本想舉辦的雕塑交流展計劃因此而泡湯了。

一般正常的交流活動，是由藝術家親自飛往該地，落腳後好好吸收當地的文化，然後創作。但基於疫情，意大利藝術家只能繼續在意大利吃意粉，香港藝術家繼續在香港吃雲吞麵。不過，Nicolas卻忽發奇想、靈機一觸想到藝術家雖然不能出國，但作品卻可以寄出國，所以就想到各自把作品郵寄互換：兩邊藝術家收到「貨」後便各自融合創作。這趟「藝術外賣」活動，便成就了今次的展覽。

今次有5名本港木雕家和5名意大利石雕家參加，策展人給大家配對成為「一木一石」人選，由兩邊各派代表，「二人一組」共同創作。參與的5名香港藝術家負責做木雕，部份木材更是由當年颱風山竹造成的塌木；而5名意大利藝術家做石雕，石材來自意大利專門出產石材的地方。香港代表完成後再把木作品寄去意大利，對方把意大利石作品寄來本港。寄來寄去當然不容易，運費也花不少，而運送途中又會有風險。但大家都充滿期望，在疫情中盡力而為、盡心創作。

大家收到來自對方的作品心情當然興奮，拆「禮物」後馬上把對方的作品加工。藝術家有高度自主的想法，作品概念既可以是延續對方的想法，又或者自由發揮再創作。最後，所有作品均以全新組合形式展現。製作過程中難度不少，再創作過程中，大家的腦海都可能出現不少「小劇場」，例如推想對方會有何反應、會否不喜歡等。

雕塑是具體的創作媒介，創作和再創作期間可以有很多想法，例如物料、尺寸和結合的方法、如何在對方的作品上動手等。不過，這些心思甚至創作者腦海中的「小劇場」，都為作品帶來創意刺激、產生意想不到的有趣想法。藝術家們合作得很愉快和順利，原因是過程中有信任，令大家都相信對方會認真思考、好好發揮。之前5件作品留在意大利，另外5件則在香港視覺藝術中心展出；隨着世界各地開放旅遊，最近所有作品終於可以在香港結集在一起，意大利藝術家也能親自飛到香港參與展覽，另外也新加入了20件的合作小雕塑。

「材質互換」注入新想法 勾起雙方共鳴

展覽中精彩作品也有不少。例如《自然之詩》結合了東西方特色，建構了一個中西花園。當藝術家「材質互換」，在對方的選料上創作，便不得不注入新的想法和感覺。有些作品會勾起雙方的共鳴，例如《啓航》的外觀好像一條船，又似一頭天鵝，相信兩名藝術家都同意作品背後有「遠行」的想法。作品《漂洋》亦反映疫情下藝術家的心態，描述一名尋找去向的女孩，希望和飄流中的貝殼相遇、互相依靠，對話亦是作品中的主旋律。另一件以《溝通》為題的作品，講述人際間要有橋樑連接，多溝通聯繫。《輕聲鳥語》 則較具象地描述一大一小的鳥兒在互動，不過，對於人類來說，那聽不明白的語言卻是抽象。 ●

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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