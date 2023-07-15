GARMIN備戰專家 監察睡眠質素評估狀態

各適其適--Forerunner 265及265S（圖）都是針對跑手需求而設，其中265S的表盤只有41.7毫米，重39克，較適合女跑者使用。（品牌提供）

【明報專訊】GARMIN fēnix 7 Pro系列功能雖多，但價錢亦不便宜，預算不多的跑步愛好者亦可考慮品牌早前推出的運動手表Forerunner 265及Forerunner 265S，專為日常練跑和備戰大賽而設。用家可在日曆輸入比賽日期、路線資料、天氣、當前體能狀態等，它便會計算出「每日訓練建議」及「預估完賽時間」，協助用家備戰。

手表另一功能「HRV狀態」是藉着監測睡眠時心率變化，演算出用家整體健康、訓練表現和恢復狀况等數據；更能綜合分析1周的睡眠質素、HRV、壓力指數及訓練負荷等數據，評估當天是否適合接受高強度訓練。至於跑者晨報功能，用家起牀後會收到各種體能狀况報告，還有天氣預報及行事曆等資訊，讓用家調節當天的訓練強度。若想知道自己的訓練成效，亦能透過數據分析，從而決定是否需要增加訓練強度。而「GARMIN COACH」功能則提供免費的5K、10K和半馬等訓練計劃，功能上十分夠用。●

GARMIN Forerunner 265／265S規格

AMOLED屏幕：1.3吋（265）／1.1吋（265S）

防水等級：5 ATM

使用時間：13至15天（智慧模式）、14至15小時（GPS高精度模式）

體積：

46.1×46.1×12.9mm／47g（265）

41.7×41.7×12.9mm／39g（265s）

售價：$3799

查詢：3616 0454（GARMIN）