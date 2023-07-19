宮廷服與舞台服 紅地氈鬥大舞台

Vulva pants--展內有不少以女性及小眾抬頭相關的展品，當中最具代表的是Janelle Monaé穿著、Duran Lantink設計的Vulva pants。（Dawn Hung攝）

Sedan Chair抬轎--展內有Billy Porter出席2019年Met Gala造型的實物及草圖（上），將Queen Charlotte的Sedan Chair抬轎，與Billy Porter以古埃及為靈感的抬轎並置（下），帶出Court入場文化。（Dawn Hung攝）

Giles Deacon設計--展內有不少Billy Porter穿著的出場服飾，如圖中2020年出席奧斯卡時的作品，由Giles Deacon設計，以展出的Cupola Room為靈感，呈現展品的在地特色。（Historic Royal Palaces提供）

【明報專訊】在街頭服是主流時裝走勢的今天，穿大龍鳳設計來出席重要場合的機會變得寥寥可數。高訂時裝有各種不同存在的原因，如針對位於收入金字塔頂尖的富戶、走紅地氈的明星，又或是作為品牌形象的手段。今年英國亦有不少與make a presence相關的時裝展，例如正在Kensington Palace舉行的Crown to Couture，或是剛於Victoria and Albert Museum開幕的Diva。兩個展覽的展品都是浮誇為本，展現時裝「比生命還大」的氣勢，探索大龍鳳時裝背後的演變及存在價值 。

● Crown to Couture

隨着查理斯三世登基，以王室牽引的Crown to Couture展覽，成為了貼合時勢的噱頭。自17世紀以來，Kensington Palace本身便是英國王室府第，亦是接待貴族政要之地，自然而然地成為舉行派對的場所之一。展覽主題Crown to Couture除了帶出王室與高級訂做在設計靈感上的關係外，亦帶出18世紀喬治王朝時期參加王室派對的宮廷進場文化（Court）。以現代相近的場合作喻，最貼近的便是派對或影展的紅地氈文化，如Met Gala，又或是奧斯卡的紅地氈。

宮廷華麗禮儀 延展至紅地氈

整個展覽，將宮廷進場與紅地氈作兩個時代的對照，由內衣到化妝，由配飾到珠寶，均作多角度對照。如內衣部分，便將宮廷內衣與Dita von Teese於2016年Strip, Strip Hooray!的束腰裝對比，呈現內衣外穿的文化。配飾方面則將傳統珠寶與Jana Matheson為Judith Leiber設計的Stack of Cash手提包及Moschino設計的Champagne Bag對照，呈現隆重場合中愈來愈盛、以幽默感來吸引注意力的現象。但整個展覽最意外的，是展內沒有多個紅地氈常客品牌如Chanel、Christian Dior及Valentino等。

相比Diva展覽，Crown to Couture多了兩種元素。一是多了男性服裝，如展內多次提及Billy Porter於2019年出席Met Gala的太陽神造型，由實物到設計圖至道具亦有。二是着重造型師，除了註有穿著、設計師、品牌及所出席的場合外，不少展品更標明造型師名字，由18世紀的Frances Abington到Billy Porter所用的Sam Ratelle，均有提及，算是還這些紅地氈文化中的無名英雄一個公道。●

Crown to Couture

日期：即日至10月29日

地址：Kensington Palace, Kensington Gardens, London W8 4PX

網址：www.hrp.org.uk/kensington-palace/whats-on/crown-to-couture/

● Diva

假如Crown to Couture是以紅地氈為場景，於Victoria and Albert Museum展出的Diva則以舞台為本。其實兩者的展品有相通之處，都是以大龍鳳設計為主，亦有理由相信兩者在借衫（展品）時需要各出其謀。但數兩個展覽的焦點作品，Crown to Couture得到Billy Porter的Met Gala造型，Diva則有由Maison Margiela為Rihanna於2018年出席Met Gala的「教宗」服分庭抗禮。

登台入屋 女性自強

相比兩個展覽，Diva有男裝展出，但不少作品的穿者均為酷兒界代表如Elton John及Lil Nas X等，沒有太多傳統男士造型。Diva的策展理念較深入，以女性主義角度出發，探索女性被物化（objectify）同時，如何透過服裝及媒體新發展如攝影、報章等來攀升社會地位建立自主，相比Crown to Couture透過紅地氈文化拉近皇廷文化與當代的距離，更具深度。

整個展覽分兩層，下層的入口部分以演員為主，展出較早期的Diva。上層則是近代Diva，以歌星為主，呈現音樂對當下潮流文化比其他媒體如電影更具影響力。在策展細節上亦有不少有趣之處，如將死對頭Bette Davis與Joan Crawford並置，又或是其中一個櫥窗以Rebel為主題，將Marilyn Monroe與Cate Blanchett等演員放在一起，都是巧妙的配搭。V&A在策展上善用其藝術庫藏，如在Marilyn Monroe的櫥窗旁展出Andy Warhol的絲印作品Marilyn, 1967，亦有Stephen Sprouse為Debbie Harry設計的登台服，多了一種藝術價值。展覽中突顯女性如何透過創意等軟實力建立自主性的發展流程，基本上能放諸於其他想打入主流及主流文化的小眾，由非裔到酷兒，由易服到變性，其實均沿用同類發展模式，也是參觀展覽的最大得着。●

Diva

日期：即日至2024年4月7日

地址：V&A South Kensington, Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址：www.vam.ac.uk/exhibitions/diva

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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