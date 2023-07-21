獨立電影 為韓國女性發聲 當中年婦遭網絡性犯罪……

世代之別——靜順和女兒處理性犯罪的方式截然不同，前者選擇逃避，後者選擇追求應有的公義，反映了世代之間的不同態度。（主辦單位提供）

《私密背叛》——在一條相對封閉的村落，靜順（中）跟新同事榮秀的戀情惹來同事間非議，在封閉的工廠環境埋藏日後網絡性犯罪的導火線。（主辦單位提供）

【明報專訊】香港藝術中心和首爾獨立電影節合辦的「韓女獨有戲：韓國女性獨立電影系列 2023」，帶來一系列的韓國女性獨立電影，其中《私密背叛》（정순，2021）是年輕韓國導演鄭智慧的第一部長片——平淡生活的中年工廠女工靜順跟新同事榮秀擦出愛火，然而同事對他們的戀情議論紛紛，之後竟發現他們的親密片段散播各處。為什麼二十開外的鄭智慧會拍攝一部中年女性成為網絡性犯罪受害者的電影？

鄭智慧在2018年開始撰寫第一部長片的劇本，擬定了關乎網絡性犯罪和網絡欺凌。2020年揭露「N號房事件」之前，韓國早已接二連三爆發社會性犯罪事件。她在2018年蒐集資料期間，同年發生「WebHard Cartel事件」——這個點對點平台被揭發上載了不少未經當事人同意的色情照片和影片——她意識到韓國女性所面對的網絡性犯罪，其實在韓國社會盤根錯節，涉及有組織犯罪，牽連甚廣，叫她驚訝不已。

與此同時，她發現從研究得知韓國大部分網絡性犯罪的肇事者都是中年男性，而且很少網絡性犯罪的肇事者被懲罰，令受害者對司法系統失望，寧願無奈地息事寧人，而非走上司法程序尋求公義。面對普遍的性犯罪，她還發現很多中年女性受到從社會和家庭而來的壓力，因而無法報警求助。所以她想讓社會聽見那些沉默的聲音，社會有必要營造讓女性做出正確決定的環境。

職場戀情 親密片段被泄

在《私密背叛》中，主角單親媽媽靜順成長在一個相對封閉的村落，即使丈夫在家庭中缺席，她也獨自撫養女兒，並且在工廠裏勤奮工作，是一等一的老實人。某日工廠來了一個看起來憨厚老實的新員工榮秀，兩個在平淡生活中感寂寞的中年人，就這樣擦出愛火。起初靜順對這段久違的親密關係感到陌生，即使榮秀邀請她拍攝情侶之間的親密影片，因對自己身體感到羞恥而婉言相拒。鄭導演便質疑，像靜順這樣擁抱傳統美德的人，即使沒有美好身姿，是否就代表醜陋或者倒人胃口？直至靜順慢慢熟習這一段關係，在榮秀第二次邀請時，她選擇了答應。

畢竟是封閉村落，無論是靜順還是工廠同事的價值觀都相較保守，她對跟榮秀的關係感到羞恥，唯恐被其他人知道，終究紙包不住火，同事對他們的戀情議論紛紛。看似憨厚老實的榮秀竟然向同事散播靜順的親密片段，靜順也沒想到自己會捲入網絡性犯罪事件。起初她陷入了混亂狀態，在已經長大成人的女兒堅持之下才報警求助。後來靜順在榮秀求情下，選擇了跟他和解，放棄透過司法程序尋求公義的機會，這也是鄭智慧想在這部電影向觀衆提出的問題：為什麼靜順會做出這種決定？

兩代女性 兩種取態

靜順和女兒的處理方式截然不同，反映了中年跟年輕女性處理性罪行的態度天淵之別。鄭智慧觀察到，中年女性通常覺得在性犯罪中自身亦有責任，然而年輕女性多會覺得是社會系統的問題，帶來性別偏見，責任應該完全歸咎於施暴者。對於那些受困於性犯罪的女性，靜順和她的女兒正正告訴她們並非孤獨一人，韓國社會也需要改變，支援和幫助性犯罪的受害者。

儘管靜順看似愚忠，其實也是鄭智慧從韓國中年女性中觀察到的美德，無論在她母親還是從前在工廠兼職的中年女性身上，她也看到她們呈現一種咬緊牙關、跨過生活艱難的能量，與此同時亦都渴望被認同、被尊重，所以她就將這些情緒帶到靜順身上。

值得一提的是，靜順由中生代演員Kim Kum-soon飾演，其實她演出電影超過100部，《私密背叛》卻是她第一部擔當主角的電影。韓國主流電影較難找到由中年女性主導故事的蹤影，在獨立電影則比較多，所以鄭智慧也嘗試挑戰那些充滿性別定義、意味着性別不平等的韓國電影。與此同時，她坦言無論韓國還是其他國家的女性導演，都面對被電影工業輕視的問題。在韓國主流電影工業，仍有很多韓國電影人私底下認為，由女性主導或者女導演執導的電影都不能保證票房，甚至慘淡。所以在獨立電影裏，發出了很多屬於女導演的多元聲音，亦表現出不同的女性角色形象。

盼設獨立電影投資系統

有時獨立還是主流，都是不由自主，所以鄭智慧苦笑道，與其思考個人的電影事業，不如用更多時間來尋找拍攝資金和機會。她在2018開展拍攝《私密背叛》這項計劃，完成劇本後，先在2019年從釜山電影委員會（Busan Film Commission）獲得撰寫劇本的資助，之後從韓國映畫振興委員會（Korean Film Council）獲拍攝資助，並且得到地方政府協助拍攝地點，電影終在2021年上映。她表示，韓國不乏補助獨立電影人的資金，亦裨益不淺，但始終未有投資獨立電影人的系統，倘若韓國有一個更穩定、可持續的投資系統，定必幫助韓國獨立電影人不小。為了創作自主，她下一部電影仍是獨立電影——講述在韓國社會中，年輕一代被拋到欠缺照料的環境下成長的故事。●

韓女獨有戲：韓國女性獨立電影系列 2023

日期：即日至8月13日

地點︰香港藝術中心古天樂電影院

票價：$85

網址︰bit.ly/44OB4As

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜