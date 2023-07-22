Lenovo電競高手 安靜散熱$1萬有找

入門玩家之選--Lenovo LOQ系列的多項功能專為電競而設，讓玩家以更低門檻去探索遊戲世界。（品牌提供）

【明報專訊】買部notebook未必只用來做功課，課餘打機也是一大需求；電競筆電亦不一定要數萬元起表，Lenovo最新推出的LOQ系列，提供了豐富的硬件選項，不論是屏幕大小（15或16吋）、處理器（第13代Intel Core或AMD Ryzen 7000系列）或是顯示卡都有不同選擇，以符合不同用家的需要和預算；機價最低不足1萬元，讓玩家以更低門檻去探索遊戲世界。

散熱系統方面，新機通過4支散熱管、雙85毫米12V高速風扇和超大的進出風口來冷卻機身，同時保持安靜，適合在圖書館等地方使用。顯示器支援NVIDIA G-SYNC，提升色彩、對比度和刷新率。新機亦配備MUX開關，可在遊戲中途讓顯示卡直接連上顯示器，從而提高畫面每秒幀數和減少延遲，令遊戲更流暢；平時則可關閉此功能來省電。

各款LOQ新機都搭載了與Lenovo Legion筆電系列相同的AI芯片，藉着機器學習分析用家習慣，以動態調節功率、散熱性能、畫面幀率等，進一步提升遊戲體驗。 所有筆電都採用雙插槽設計，讓用家未來可簡易地擴充RAM和存儲空間。●

Lenovo LOQ系列規格

體積：359.6×264.8×22.1-25.2mm

重量：約2.4kg

售價：$9398起（Intel處理器）、$8898起（AMD處理器）

查詢：2593 0388（Lenovo）

[E潮]