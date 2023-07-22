同場加映：日韓電競芒 Samsung出得廳堂Sony入得書房

【明報專訊】暑假狂煲game，發現家中「老爺芒」已追不上現今遊戲的畫質？Samsung及Sony早前均推出極吸引的電競屏幕，前者是全球首款49吋OLED Dual QHD（5120×1440解像度）的曲面電競屏幕，後者則完美配合PlayStation 5主機。

49吋曲芒當電視 包圍感震撼

Samsung的1800R曲面屏幕Odyssey OLED G9，以32:9畫面比例營造出廣闊視野和沉浸感。搭載的量子AI處理器能提升畫面細節，並且獲得VESA Display HDR 400 True Black認證。G9擁有240Hz更新率、0.03毫秒反應時間，亦支援AMD Freesync Premium Pro，消除畫面斷續、撕裂、輸入延遲，從而帶來極速流暢畫面和震撼包圍感。

G9亦是一部智能電視，可直接串流觀看Netflix、YouTube、Disney+、AppleTV、ViuTV、Now E等內容，兩個5W揚聲器提供不俗的立體聲效果。這個超闊屏幕亦支援「分割畫面」功能，同時查看兩部裝置的畫面，節省切換時間。

日系慳位王 完美配合PS5

另一邊廂，Sony亦新推出27吋的4K電競顯示屏INZONE M9 HDR。它的全陣列分區調光技術，令遊戲畫面中深黑色和高亮度細節更豐富。而自動HDR Tone Mapping功能，能夠在玩PS5時自動識別屏幕，以加強HDR效果；配合144Hz更新率、IPS面板和1毫秒GtG回應時間，實現更快的反應速度。

由於顯示屏尺寸較小，適合跟鍵盤、滑鼠等放在桌面。配備的多角度調節三腳支架很節省空間，配合連接線收納功能，讓遊戲桌保持整齊有序。屏幕還搭載了自動KVM電腦切換器（自動USB Hub切換器），用家只需1個鍵盤、滑鼠和耳機就能控制兩部電腦。

INZONE M9 HDR用來觀看電影時，會自動切換到電影模式；打機時則自動切換到遊戲模式，提供最佳的視覺效果；尤其在FPS遊戲模式裏，亮度和對比度還會進一步調整，讓玩家更容易在陰影中發現敵人行蹤。●

Samsung Odyssey OLED G9

售價：$19,980

查詢：3698 4698（Samsung）

Sony INZONE M9

售價：$7999

查詢：2833 5129（Sony）

[E潮]