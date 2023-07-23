料理分子：擔擔風味醬×南瓜麵疙瘩 森林之旅 療癒身心靈

【明報專訊】「各位伙伴，大家好！記得我們明天有約喔﹗明天早上9:45在捷運大湖公園站1號出口集合。有需要的伙伴，這個捷運車站的廁所在2號出口的閘機外，使用完後可以跟站務處說要到1號出口，他們會給你一枚票幣，讓你通過喔。此外，現在天氣比較熱，大家注意補水、防曬，防蚊措施要做好做滿喔～請抽空再看看下面的溫馨提示！我們明天見！」 一個月前已經十分期待這個森林療癒體驗。台灣早在十多年前已開始重視身心的健康，身體機能健康跟心理健康同樣重要，兩者處理不當，都能奪去性命。

3分鐘逃離煩囂

這次活動在大湖公園捷運站對面的大溝溪生態治水園區舉行，捷運站的另一邊則是大湖公園，下車前隔着車廂玻璃看見一大片綠油油的草地與山丘相連，遠看像一大片綠茶蛋糕，假日時很多一家大小帶着寵物、墊子及食物，坐在草地上野餐。

大溝溪生態治水園區與捷運站相距約3分鐘的步行路程，途中經過一間大型超市，可以補給水和食物。園區入口像是一條登山步道，可以延伸到附近的群山峻嶺，如鯉魚山或士林。大溝溪從高485米的白石湖山往下奔流，全長約3500米，步道分為兩段，開段是平整的砌石步道，適合長輩或推車的親子家庭。後段則是礫石步道，貼近小溪，邊走邊玩水，可到達圓覺瀑布。

安正老師在活動開始前替學員測量血壓和心跳，在活動結束後會再次測量供學員作自我對比參考。我們走過溪間，在一片大草地上調控呼吸，配合伸展動作，目的讓大家先把身心放鬆，拋開煩惱，用力呼吸。目的地是20分鐘路程的圓覺瀑布。走過一條木製小橋，旁邊有一個小瀑布，「各位，我們現在的芬多精和負離子含量是在市區住宅的1000倍，大家好好感謝大自然提供免費的天然殺菌物質，用力深呼吸吧」。

芬多精又叫植物精氣，是由植物的葉、幹、花所散發出來的，是植物防止有害細菌侵入，由自體內散發出來的自衛香氣。它不會殘害對人體有益的細菌，可促進人體健康、提高抵抗力，而且沒有副作用，是一種自然療法，亦具有抑制空氣中細菌及黴菌生長的作用。而有「空氣維他命」之稱的負離子，藉由瀑布、溪水、噴泉的四濺水花，植物光合作用製造的新鮮氧氣，據稱對人體有淨化血液、活化細胞、增強免疫力、調整自律神經，以及消除失眠、頭痛、焦慮等好處。

天然溫度調節器

安正老師是移居台灣數年的香港人，對台灣的好山好水特別鍾情，沿途不停講解台灣常見的野生植物知識。抵達圓覺瀑布前的涼亭，奇怪明明是夏天為何沒有汗流浹背呢？「森林是一個天然的溫度調節器，和炎熱的市區相比，森林內的溫度會下降3至5℃；若市區寒冷，森林內的溫度會上升3至5℃。」老師說道。這時老師叫我們各自找一個感覺舒服的位置，跟眼前的樹或花草相處，嘗試將心裏的說話告訴它：可以是秘密、感謝的說話、委屈、喜樂或任何感受都可與它分享。指定的時間過去後，老師的陶笛聲召喚我們回到涼亭，分享我們各自的感受。整個活動我最喜歡這個分享環節，每個人的所見所聞也不同，非常有趣。

台灣麵疙瘩 煙韌Q彈

回想起活動期間，腦袋真的把日常的煩惱和煩躁的新聞內容都隱藏起來，只剩下雀聲、風聲、瀑布聲和老師跟學員的心聲。回到市區，熱力又回來了。這次決定利用台灣夏日在地食材，烹製一道不冷也不太熱的素菜麵食，在炎炎夏日也得填飽肚子，好好生活下去，同時感謝大自然提供的食材，讓我們活得更有色彩。

我不知道大家有沒有吃過麵疙瘩？台灣的麵疙瘩呈白色，不規則形狀、扁扁一大片，一片塞滿一口，加上濃郁的調味，令人啖啖滿足；或半片麵疙瘩配上肉片和青菜，伴一點點湯汁，一匙塞進嘴巴，看似色調簡單但層次分明的味道，令人明白為何這些麵疙瘩店家在飯市時總是人頭湧湧。

南瓜蓉代薯蓉 混合樹薯粉口感更佳

之前沒有吃過麵疙瘩的我，猜想那片厚厚麵筋似的東西，會否帶着濃濃的麵粉味？結果不但沒有絲毫麵粉味，麵疙瘩把湯頭全吸收，加上煙韌Q彈的口感，便宜又好吃，已成為月底糧尾的救星。

意式麵疙瘩Gnocchi由薯蓉、雞蛋和麵粉揉成，長條形像香腸似的再切成小塊，再以直紋木板輕輕壓出橫紋。我以南瓜蓉代替薯蓉，再混合樹薯粉和高筋麵粉從而提升口感。樹薯粉又稱木薯粉，是從樹薯根部提煉而成的澱粉。木薯種植比較容易，所以價格相對便宜，而且產量很大，不少人都會以木薯粉代替番薯粉。由於南瓜水分高，因此不用再加入雞蛋。水煮過後的橙色麵疙瘩更為明亮。

水蓮與石蓮花

台灣夏天當造的除了南瓜外，還有水蓮、石蓮花和小番茄。水蓮是我的鹵味必點名單的其中一員，與青椒及黃金魚蛋並列。它的外形像葱，口感爽脆，吸汁力特強，台灣火鍋必點之選，從香港來跟我吃火鍋的朋友都總會追加。石蓮花是能食用的多肉植物，含有豐富的膳食纖維、礦物質及維生素，營養價值高，可生食也可以熱炒，若家裏有種植，直接摘幾片洗乾淨就可以吃了，相當方便。個人覺得石蓮花直接食用比較酸，喜歡沾上味道夠濃的醬汁伴食，這次自製的擔擔風味醬最適合不過。還有一個有趣的食法，就是加上棉花糖，一絲絲的棉花糖像雲朵，令菜式增添立體感。

擔擔風味醬南瓜麵疙瘩。食譜

A.【自製白芝麻醬。材料】（90克）

•白芝麻……50克

•麻油……8克

•白紋熱油……35毫升

【做法】

1.白芝麻在鍋內乾炒至金黃色。將白芝麻攪碎。

2.另外把油加熱至110℃，成白紋油。把熱油倒入白芝麻碎內。

3.用攪拌棒仔細攪拌。加入麻油拌均，白芝麻醬完成。

B.【南瓜麵疙瘩。材料】

•南瓜……175克

•樹薯粉……30克

•高筋麵粉……140克

【做法】

1.南瓜去籽去皮，切成小塊。焗盤鋪錫紙，放上南瓜，倒入橄欖油、少許鹽和糖，平均灑在南瓜上。

2.錫紙蓋着南瓜，以180℃放入焗爐焗25分鐘至軟身即可。把南瓜放在隔篩上壓成泥狀。

3.南瓜泥與粉狀混合。揉成一塊軟身的麵糰，表面撒一層薄麵粉。

4.麵糰切成每塊手指甲大小的形狀。放在沾了粉的Gnocchi直紋木板上。

5.手指放在麵糰前端，輕輕按着往前推。南瓜麵疙瘩完成。

6.水滾後加入麵疙瘩，浮起代表已熟。撈起備用。

製作南瓜麵疙瘩的廚房筆記

‧南瓜片可以水煮方式煮熟，由於水分含量變高，高筋麵粉需多加一些。

‧若沒有Gnocchi木板，麵疙瘩上的紋可用叉子壓出。

‧樹薯粉即是木薯粉，令麵疙瘩帶點彈牙口感。

‧保留煮麵疙瘩的水，稍後可加入麻醬內食用。

C.【半風乾小番茄。材料】

•小番茄……20粒

•橄欖……少許

•蒜蓉……2茶匙

•鹽……1/2茶匙

•糖……1茶匙

•黑椒碎……1/2茶匙

【做法】

1.小番茄清洗乾淨，對半切開。

2.把橄欖油、蒜蓉、鹽、糖和黑椒碎，平均鋪在小番茄上。

3.以150℃焗30分鐘。完成備用。剩餘的放入雪櫃保存。

D.【擔擔風味醬。材料】

•自製白芝麻醬……2湯匙

•味醂……1/2湯匙

•醬油……1.5湯匙

•黑醋……1/2湯匙

【做法】

1.所有醬料放在盤子裏，上面鋪滿食材，拌勻後即可食用。

2.可用煮麵疙瘩的湯伴食。

3.可加入棉花糖，完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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