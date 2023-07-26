米蘭戰車回歸香港市場 跑車化設定 突破SUV悶局

五圈式輪圈--造型甚具愛快傳統特色的五圈式輪圈，在它後方是漆上紅色外層的Brembo鋁合金制動卡鉗及大口徑制動碟。（莊達民攝）

獨特車頭造型--Stelvio是本地車迷久違了的愛快新車，獨特的車頭造型及流麗的車身線條，很容易就可以吸引路人的目光。（莊達民攝）

【明報專訊】源自意大利米蘭的車廠愛快‧羅密歐（Alfa Romeo，簡稱愛快），有一股獨特的吸引力：悠久的創立歷史與賽車往績、與別不同的車身造型、流麗的意大利式設計線條，還有注重操控感受的機械設定……這些都是該廠與別不同的賣點。闊別本地市場一段日子後，愛快最近重回香港，首批發售型號中包括了在海外頗受好評的動感SUV──Stelvio，到底它能否繼續吸引注重操控樂趣的「奄尖」車迷呢？

愛快的創立年份為1910年，比同樣源自意大利的超級跑車廠牌法拉利（Ferrari）還要早（法拉利成立之初，主要改裝愛快的跑車參與賽事，創辦人Enzo Ferrari曾出任愛快賽車部門的主管）。經過超越一個世紀的發展，愛快仍然堅持設計及生產造型獨特的跑車（例如Brera、8C Competizione、4C），還持續生產實用程度比純跑車高的房車、旅行車、SUV甚至掀背小車，可說是一間難得地保留到賽車血脈的量產車生產商。

愛快Stelvio打頭陣

愛快在香港市場曾多次「進進出出」，與其銷情未能持續向好有關，不過多年下來仍吸引了一班忠實擁躉，故此在本地路面仍不時見到「愛快車」的蹤影。這個意大利品牌最近再次回到香港市場，新代理上場首批引入的車款，除了「傳統強項」房跑車，還有該廠第1款正式量產的SUV：Stelvio。此車是廠方為回應全球SUV熱潮而設計和生產，外形及佈局均保持一貫愛快作風：獨特的Trilobe車頭造型、流暢而富動感的車側線條、前後50:50的車重分佈、加入大量輕量化零件以提升操控樂趣……這些細節加起來，令Stelvio有着很不一樣的駕乘感受。

下調車體總重量 注重操控感受

與其他尺碼相近的SUV相比，Stelvio在很多細節部分做了「偷輕」工程，例如在車身外殼、懸掛系統、制動系統以至引擎，加入鋁合金零件，這比其他主力採用鋼材製作的同級SUV，更有利下調車體總重，從而提升加速效率及操控樂趣。車廠亦堅持將前後車身重量比例調節至「跑車化」的50:50，令SUV駕駛人可以感受到平衡的車體動態；加上獨特的AlfaLink懸掛機械結構，令Stelvio在駛過彎路時能夠提供更精準及敏捷的轉向效果，不似傳統SUV般予人彎路表現呆滯的不良觀感。

另外值得一提的是，在大部分情况下，Stelvio是一部後輪驅動的SUV，名為Q4的四輪驅動系統只會在監控器偵測到輪胎抓地力接近極限，又或是駕駛人自行設定四驅行車模式時，才將最多50%動力在極短時間內傳至前輪。這一方面能確保行車安全及穩定，同時又可以保留後輪驅動車款特有的靈敏駕駛感受。

跑車化駕乘風格 吸引純種車迷

首度正式在本地市場發售的Stelvio，配置2公升級渦輪增壓引擎，最大馬力「只得」280匹，幸好峰值扭力400Nm在引擎工作不久後就輸出，故此起跑以至加速反應以「傳統引擎SUV」來說尚算不俗。不過，Stelvio在歐美市場推出已有一段不短日子，加上在新款電動車如雨後春筍的當下車壇，它予人的新鮮感難免打了折扣。之不過「愛快車」一向不屬大熱型號，它吸引車迷及買家的着眼點，就是我行我素的造車哲學及盡力堅持操控感的跑車化駕乘風格，對忠實擁躉來說，Stelvio或許仍然是值得一試的另類好車。●

Alfa Romeo Stelvio GTS Q4規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1995c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：280hp/5250rpm

扭力：400Nm/2250rpm

傳動：8前速自動波箱（附+/-轉檔功能）

驅動：四輪驅動

極速：230km/h

加速：5.7秒（0-100km/h）

耗油：8.5L/100km（WLTP模式）

長闊高：4687×1903×1632mm

軸距：2818mm

售價：$758,000*

查詢：9749 4947

（*預訂價，新車原價為$848,000）

文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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