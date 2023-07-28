沙發薯：提升香港小姐吸引力

【明報專訊】今天，翻開報章，赫然令我明白，紙版媒體的娛樂新聞的重要——如果沒有相關的資訊和報道，我真的不知道原來新一屆香港小姐選舉已經開始。

這樣的一個舊題目，還真的需要一個老媒體來支持一下。對已經很少觀看無綫的電視節目，或沒有怎樣留意熒光幕的細節（例如：不專心看節目宣傳片段）的觀眾來說，香港小姐這個選美項目完全沒有進入他們的「雷達偵察範圍」。論重頭，它不單難復當年的盛大，連基本投資、製作費，亦好像算不上什麼一回事了。論綜合娛樂，一般觀眾對決賽當晚的表演，早已沒有什麼期望（因此，由哪幾個藝員來擔任大會司儀，也懶得去理）。而論話題度，今時今日恐怕真的難以成為什麼熱門話題了（什麼明爭暗鬥、爭排位、搶鏡頭，統統都再沒有娛樂新聞價值）。

跟人談起轉眼一年，又到了選港姐的時候，友人反應頗大——瞪大眼睛，然後很認真（至少表情如是）反問：你的日曆裏面有選香港小姐這個日子？

在往後的交談裏，當提到現屆港姐時，大家都很自然地表示「阿邊個邊個個女」。彼此都無意不尊重其人，但就真的完全想不起她尊姓大名。很努力地嘗試閉上眼想像一下她的芳容，結果在腦海裏只浮現出她爸爸年輕時的面孔。這是我們的失敗，不過我們也相信，如此失敗者，大有人在。今天，當港姐冠軍也成為了「邊個邊個」的時候，或者有關的電視台大概也應該想想辦法，看看怎樣處理這個老牌節目。

「國際化」特色

據說香港小姐選舉在海外華人社會仍有一定的吸引力、號召力。至少，在外地長大的佳麗依然踴躍報名參加比賽，成為招攬參賽者的重要來源。由當初只有少數參賽者未能操得一口流利粵語（於是，男司儀利用這一點來製造有味笑話），到現在早已完全見怪不怪，反而好奇本地長大的女孩子為何沒有更好的選擇，選舉的性質一直在變。香港小姐的國際化，是這個選舉的特色之一。香港一向跟海外華人社會有着密切的聯繫，或者無綫要更多考慮的，並非是否面向海外，而是如何更有效地利用這種國際聯繫。單靠香港那700萬人口，當中只有150萬上下的無綫觀眾，這個電視台及其節目很難可以再有突破。從海外的角度來為香港小姐選舉重新定位，會否產生一些新的想法？

理論上，參賽佳麗需要擁有香港身分證才可以報名，不過過去亦甚少有人深入研究，究竟是「三粒星」香港身分證？還是任何證件顯示現居於香港即可？又或者，其實都沒有所謂，只要有一點點香港連繫便可以了。反正選美決賽在香港舉行，當選者就是香港小姐也！站在舉辦大賽的電視台的立場而言，所謂香港小姐的身分，以及其代表性等問題，其實均屬次要，最為重要的是如何提高節目的收視率，引起觀眾的注意。既然在海外市場反而更受注意，不如把心一橫，索性改變策略為「出口轉內銷」，由海外市場的話題、八卦角度來刺激本地觀眾，看看會否因此而刺激胃口，引起注意。●

文：趙東尼