通識導賞：首代繆斯女神宋懷桂 打開中國時尚之門

【明報專訊】誰是宋懷桂？M+視覺藝術德英副策展人武漠問過同輩及父母，發現上一代人顯然對宋的了解比較多。兩代人之間存在信息差，印證有關這個傳奇人物和時代的記憶正逐漸流逝。在世時被人尊稱為「宋女士」的宋懷桂，橫跨中國藝術、電影、音樂和時尚領域，處處體現其創造力和個性。她活躍於1980至2000年代，適逢中國改革開放之際，使人生軌迹被時代影響，亦影響着時代。

披上法國名牌游走街頭

M+全新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」不止記錄宋懷桂的個人故事，更希望觀眾從中透視在國家改革開放後，中國視覺文化面貌的重大轉變。在前期研究和策展過程中，家屬提供的文獻起了關鍵作用，包括宋女士的手稿、相片等。團隊還走訪宋懷桂身邊的人，並與了解當時文化場景的人訪談，以拼砌她的人生及時代背景。

展覽的第一部分直接以「誰是宋女士？」為題，不過武漠指出觀眾還不會在此找到明確答案，「我們還是希望營造一種氛圍，不光是圍繞宋懷桂的，更是圍繞着改革開放前後的北京、中國是一個什麼樣的環境」。1980年代的北京，一般民眾穿著中山裝、騎着單車；但一名女性披上國際時尚品牌皮爾．卡丹的服裝，那是游走街頭的宋懷桂。透過宋所穿著過的服裝，以及個人照片、影片片段等視覺元素，觀眾可率先窺探她前衞的風格及個性，感受那個年代的氛圍。

早於宋懷桂年輕時，她已經擁有許多異於同輩中國女性的經歷，與政治社會環境亦有密切的關係。她生於抗日戰爭時期的書香門第，在任職英文教師的媽媽影響下，自幼培養良好的英文能力。新中國剛成立數年，她在1950年代中考入中央美術學院，走上不怎麼尋常的藝術路。「她的家庭和教育背景，奠定她是一個思想上很開明的人，包括她的語言能力也是提供了很多方便。」後來她與保加利亞留學生萬曼相戀，在時任總理周恩來的祝福下，破天荒結成中國第一樁國際婚姻。

融入女性主義藝術先鋒

略知宋懷桂的背景後，或許更能理解她日後何以成為中外文化的橋樑。在那之前，她曾經與萬曼定居保加利亞首都索非亞，並在當地攻讀油畫，亦與丈夫一同探索壁掛藝術。展覽第二部分揭示她作為「藝術先鋒」的身分，展出她分別於北京和索非亞的創作，其中《蝴蝶》系列融入中國哲學思想及女性主義精神，可見其開創性。1980年代以後，她把生活重心從藝術轉到商界，此後藝術家成為她鮮有被提及的身分。不過武漠認為，藝術細胞一直是她創造力的來源，應用在之後的第一代中國模特兒打扮、佈置馬克西姆餐廳的宴會等，「我們經常說，人生當中你的知識背景裏吃到的第一口奶，會影響你的終身。那我想作為藝術家的訓練跟歷程，對宋女士來說，是她一生的滋養來源」。

宋懷桂在巴黎認識了法國服裝設計師皮爾．卡丹，成為人生的轉捩點。她決定返回祖國，幫助卡丹成為最先打入中國市場的國際品牌。

時尚（fashion）是什麼？或許你會聯想起一些國際時尚品牌，或是身穿最新系列時裝、走着台步的模特兒。不過，在上世紀50、60年代的中國，人們對於「時尚」這個概念的理解，與現今截然不同。武漠提到團隊在研究早期，曾訪問熟知中國時尚工業、參與時尚雜誌編輯工作的洪晃。在1960年代，洪晃是在北京生活的小孩，武漠引述洪受訪時說過：「當時對於時尚的概念，就是如果誰能穿一身軍裝，就覺得這個人很厲害、很時尚、很潮流。因為當時的價值觀就是，如果你能去參軍，這是一個社會正面楷模的形象。」

塑造第一代模特兒團隊

後來，時尚的意思漸漸在中國產生變化。宋懷桂作為皮爾．卡丹在中國的首席代表，工作絕不止是一個代言人，因為當時中國並沒有時裝工業，一切要由零開始。實務層面上，她為皮爾．卡丹建立中國團隊，在北京設辦公室和品牌專賣店。與此同時，宋懷桂考慮到推廣的問題，「如果想要宣傳時尚設計品牌或衣服等，最直觀、行業裏最常見的模式，就是策劃時裝秀，但是中國當時沒有這個土壤」。時裝秀需要模特兒，於是宋懷桂親自打造中國第一代模特兒。她走上街頭，尋找身材高䠷的男女；又前往體育學校找上打籃球、排球的姑娘、小伙子。人選到位後，她利用來自法國的資料，以及皮爾．卡丹公司提供的走秀影片等，教導模特兒如何端正儀態、走台步和擺姿勢。

「宋女士當時訓練模特不是一個孤立的事件，而是全國的，像是一個trend。」中國1980年代改革開放後，本地服裝公司愈來愈多，亦開始成立各自的模特兒隊，尤其是在最早開放的城市包括上海、廣州和深圳等。展覽中一部分展示中國模特發展歷史，從雜誌封面看出最早的模特兒隊由紡織女工組成，後來獨立的模特兒文化慢慢成形，「也是中國在經濟和文化開放之後，逐步跟國際接軌的一個縮影」。大環境下，宋懷桂的先鋒之處在於把訓練模特兒、品牌推廣等各個工序連接起來，建立中國的時尚產業系統。而她更帶着首批中國模特兒走出國際，在巴黎走上皮爾．卡丹時裝秀的天橋，轟動一時。

引入巴黎餐廳 成精英聚集地

宋懷桂的影響力不止在時尚圈，也延展至其他領域。當中契機是她提議開設巴黎馬克西姆餐廳的北京分店，並擔任餐廳經理超過20年。1980年代是中國文化蓬勃發展的時代，其中的文化分子熱切渴望吸收新資訊。武漠指出這種開放的氛圍，促使宋懷桂把馬克西姆餐廳變成沙龍，讓自己本已廣闊的人際關係網絡在此匯聚、產生更多文化碰撞。策展團隊訪問過有「搖滾教父」之稱的歌手崔健，他憶述當時北京少有公開場所表演搖滾樂，但宋懷桂卻願意為他提供馬克西姆餐廳的舞台。除了宋本身的社交圈子，她的朋友也一個拉一個，全都聚集在餐廳。武漠引述崔健回憶，「他們（文化圈子的人）都是非常迫不及待的，吸收更多的新信息。這樣會覺得自己是跟世界同步的，對於他們是有比較深遠的文化意義」。

80年代中國的文化開放也包括電影工業，國內導演希望與國際交流，與此同時外國導演期盼在中國拍戲，其中著名例子莫過於意大利導演貝納多‧貝托魯奇的《末代皇帝溥儀》（1987）。貝托魯奇在中國實地考察及選角期間，曾到訪馬克西姆餐廳，其後更邀請宋懷桂出演「隆裕太后」一角。不論是否與馬克西姆相關，當時文化交流的氛圍孕育出許多中外、中港的合拍電影，「看起來宋女士好像只是演出了一個小配角，但是後面這種文化背景的信息其實是非常豐富的」。

4個身分 促成東西文化交流

文化交流是雙向的過程，宋女士最初把皮爾．卡丹帶到中國，引入國際化的現代生活方式；其後《末代皇帝溥儀》給予她靈感，晚年投身於策劃「五朝霓裳」世界巡迴時裝表演。項目由她自資，並與其他古裝設計師參與設計，根據史實複製唐宋元明清五朝、近300套古裝。不過，宋懷桂不止是想呈現中國古代面貌，還結合少林功夫、武術、芭蕾舞和現代舞等表演，讓古今中外文化共冶一爐。

憑信念創一番天地

「五朝霓裳」系列其中幾件服裝放置在「文化大使」展區內，旁邊還有與宋懷桂有關或受她影響的服裝設計師的作品。此展區是展覽的最後一部分，「把展覽的結尾停留在她作為一個文化大使的身分上，因為我們發現她有一種國際化、全球化的視野」。武漠說：「她作為一個世界公民，可以說人生當中的一個信念，就是促成東西方之間的文化交流。」

誰是宋懷桂？策展人透過4個部分，簡單給予4個答案：藝術先鋒、商界精英、時尚教母和文化大使。不過在眾多身分背後，她是一個怎樣的人？單從人生經歷來看，可能會想像她是一個強悍的女強人，不過武漠說恰恰相反，「我們聽到很多回憶她的人，都說她是一個非常溫柔、和藹，非常讓你覺得如沐春風的人」。在宋懷桂身處的年代，無論是藝術界或是時尚的商業社會，經常是以男性主導，她卻以剛柔並重的姿態立足其中，游刃有餘。

雖然展覽從一個中國女性出發，但是策展團隊不止是想講述中國的故事，因為當中強調的特質是具普世性、不受時間限制。50年代年輕的宋懷桂勇敢爭取自己的婚姻；到後來她發展出成功的商業策略，同時沒有忘記自己藝術家的夢想。「獨特的創意跟個性，在她整個的職業軌迹和人生歷程當中，起到非常關鍵的作用。」武漠希望展覽帶給觀眾一個信息：「每一個人如果有這種信念，只要你想發揮自己的創造力，那一定可以實現你自己的一番天地。」

「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」展覽

日期：即日起

地點：西九文化區M+博物館

票價：$140（特惠票$70）

網址：bit.ly/44L8Qqr

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 蘇智鑫、M+提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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