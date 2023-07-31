養生帖：運動喝茶發汗 排走熱鬱

【明報專訊】出汗是人體排泄和調節體溫的方式。高溫環境導致體溫上升時，汗腺充當了空調，打開無數微小汗孔組成了人體的散熱器，平衡體溫，保護內臟。

人體也能通過主動運動促進毛細血管擴張，增加出汗，降溫的同時能排出體內代謝後部分廢物，促進新陳代謝，提高血管壁彈性，並能調節神經功能。所以，不少人非常享受運動後大汗淋漓的舒暢感覺。

中醫認為陰陽是人體根本，陽加於陰謂之汗，即陽熱蒸騰人體陰津自汗孔而出是自然出汗，故出汗過多會影響人體津與氣的數量。中醫也認為汗孔是排出停留於肌膚皮下淺表部位水飲的通道，通過辛溫、辛涼中藥內服或針灸推拿薰蒸等方法刺激皆可發汗，古人稱「開鬼門」，能起到「去宛陳莝」、推陳出新的作用。

體質弱不宜過度發汗

至於出汗多少為宜，中醫認為因人而異。若體質較弱，氣虛、陽虛、陰虛者均不宜過度發汗，選藥時不宜過於辛散，運動強度以微微汗出為宜，否則會導致氣隨津脫，疲倦氣短；或虛風內動，肢體麻木抽搐。體內濕邪內困者以健脾祛濕為主，特別是痰濕重者往往氣亦虛，不宜大量發汗或做各種導致大汗淋漓的運動。但濕熱、氣鬱者則應加強運動，促進汗出。

除了藥物和運動，飲食和生活習慣也會影響人體出汗和散熱。夏季人體內熱重，若過多凍飲或長期處於空調環境，人體毛孔腠理長期閉塞，汗孔不能適時打開，熱鬱於內，日久熏灼血肉，外發皮膚病變，內致大腸與三焦內熱，不僅會影響女性月經、受孕、更年期正常過渡，還可能影響血流，和心腦血管意外的發生有關。除了應適當增加陽光下的運動外，飲食發汗也是簡便有效的辦法，在溫熱的湯粥茶飲中，夏季首選一杯溫熱綠茶，或加一片薄荷葉清涼潤喉，或加一片桑葉加強發汗，或加一片生薑和胃助運，或加一把炒米健胃燥濕，令內熱由汗而解，心靜神安自然涼快舒適。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）