米蘭家俬展 幽默媚俗回歸家品設計

新生代作品--媚俗回歸的其中一個主因，是新生代設計師的取向。在SaloneSatellite便能看到不少此風格作品。如Marcel Bednarz自家品牌mosform旗下的Office Donkey辦公室家俬系列（左）算是「輕媚俗」版本；Alexandre Delasalle筆下的Plush Garden紙板家俬系列（中）則滿佈童話故事繪本中常見的插畫，該算是「較重手」的選擇。Hemmo Honkonen的Audible chairs系列（右）則將家俬化為樂器，突破外觀主導的媚俗設計方向。（Dawn Hung攝）

芭比粉色--除了鮮明對比色外，近日Barbie電影的粉色也能帶出媚俗格調。如Lenzia Mondin為自家品牌MM Lampadari設計的MYA燈飾（左）；Aleksandra Zeromska和Susana Rodriguez為Lladró設計、以Art Deco為靈感的Seasons系列燈飾（中），又或是Joana Vasconcelos為Roche Bobois創作的Bombom椅子系列（右），均用上粉色。（Dawn Hung攝）

鮮色竹籤--鮮明用色、以生活中常見事物為靈感，是媚俗風格的重要元素。Andreas Walther為Ingo Maurer設計的pic-a-stic燈飾（上），以及Zanotta作50周年復刻的Sciangai褸架（下），無獨有偶地均以挑竹籤遊戲（Mikado）為靈感。（Dawn Hung攝）

超現實風格--Nava+Arosio為Masiero設計的Visio燈飾，帶Schiaparelli筆下的超現實風格。來自意大利的Nava+Arosio，是一個80後開設的設計工作室，可見新一代設計師的取向有別於當下簡約主流。（Dawn Hung攝）

雜誌變碗--最能代表今屆米蘭家俬展及米蘭設計周媚俗轉向的作品，該是在DropCity找到由Jo Nagasaka和Naritake Fukumoto的作品Magazine Bowl，用製車技術（senban）將日本漫畫雜誌挖空成碗，有別於日本一向以自然及簡潔的設計風格。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】近來最多人談論的時尚潮流動態，是浮誇與低調奢華（stealth luxury）之間的對比。作為全球家品設計界最大的盛事米蘭家俬展（Salone del Mobile）及米蘭設計周（Milan Design Week），亦可見到兩者之間的變化，不過方向則恰恰相反，由簡約低調走向kitsch（媚俗）。

與簡約設計取得平衡

近年在時裝界，有多個以二元為本的潮流討論，如街著鬥高級，浮誇與低調。但當中最有趣的，是kitsch的回歸，如Daniel Roseberry的Schiaparelli，Jonathan Anderson的自家品牌或為Loewe所作的設計，又或是將camp元素注入西裝的Thom Browne，都可看得到。但與以前的kitsch不同，着重浮誇、完成度與簡約設計之間恰到好處的平衡，亦大多具幽默感。熟知家品潮流的，都會明白到時尚潮流比家品潮流快約3至5年，基本上，過氣的時裝潮流會於數年後成為家品潮流。

於今屆米蘭家俬展及米蘭設計周，都看到不少以kitsch為本的設計及現象。當然，不少品牌一向以此為本，如Seletti、Fornasetti等意大利品牌，一直毋懼潮流變化，以幽默媚俗為本。時裝界家品則有Dolce&Gabbana Casa推出以金色為主的Oro系列，Versace Home的Zensational梳化系列則以古希臘石柱為靈感。簡約設計已流行多年，亦可能因為看多了，kitsch系作品比簡約設計更像一股清流，至少能為清心寡慾為主的市場帶來適量的調味。

今屆米蘭設計周，最能代表媚俗回歸的該是Gaetano Pesce。這名現年83歲的意大利建築師及設計師，最出名的作品是為B&B Italia設計的Up安樂椅。今年他除了為Bottega Veneta設計兩個特別版手袋，並將Via Montenapoleone店化為有如岩洞空間的Vieni a Vedere（Come and See）展覽外，亦於米蘭三年展舉行Everything is Gonna Be Alright展覽，展示他為Meritalia創作的趣味設計，如以意大利空心包為靈感的La Michetta，都能呈現他的幽默媚俗。

新生代設計師 較愛出位設計

媚俗回歸除了因為潮流循環外，亦有多個因素。如在社交媒體上，幽默媚俗的設計的確比低調奢華在滑動的界面上更搶眼。但更重要的原因是，尚在成長期的新生代設計師因為街頭及社交媒體文化潮流影響下，無論創作或鑑賞層面均喜歡較出位的設計，符合一個先爆發後才去蕪存菁的設計師成長周期。如在米蘭家俬展中、以35歲以下設計師為主的附屬展SaloneSatellite內，便能看到不少這類型的作品。另一旁證則是Dolce&Gabbana找來10名新生代設計師合作的GenD展覽，不少作品均以媚俗風格為主調。

當然，這個潮流變向對所謂媚俗的定義相對地廣義，跟學術定義有別。當中涵蓋了色彩分明的作品，又或是形態特殊的作品。媚俗在學術上，其實也是難以界定的類別，大多按經驗來判斷。活在這個潮流交接期，可能是擁抱新潮流的最佳時機：既可以保留一兩件已有的簡約家品來調節家居氣氛，而要一次過為家居全盤換上媚俗風格其實也是件十分考工夫的事，倒不如慢慢加添，看看這個轉向是否適合自己之餘，亦能慢慢建立個人的媚俗風格。●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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