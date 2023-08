Celebrity Save Our Sperm(Channel 4圖片)

【明報專訊】近年有研究顯示,相比50年前男性的生育能力大幅下降,男士精子的濃度降低了五成,精子數量更跌逾六成。這讓不少人擔心人類的未來:我們會否在不久將來不能再有下一代?不過看一看英國Channel 4的最新娛樂紀錄節目Celebrity Save Our Sperm,似乎男性生育能力不是完全不能扭轉,我們尚有希望拯救我們的精子。

節目請來3名藝人參與,一名是已有小朋友的47歲喜劇演員Russell Kane,一名是未有伴侶或小孩的43歲電台DJ Melvin Odoom,最後一名是36歲因參與真人騷話劇而成名的藝人Ollie Locke,他與同性丈夫正在找代孕媽媽第三次用體外受精方法(IVF)嘗試生育。

節目一開始,3人到診所檢查,看看他們有幾多精子。測試結果發現47歲的Russell基本上已是不育,縱使他已有1個孩子,亦沒打算再生孩子,但仍然受很大打擊,感到失去了「男性存在價值」;電台DJ Melvin結果最好,不用怎擔心;Ollie則發現他的健康精子只有三成,低於平均數字,或許解釋他為何之前兩次IVF都失敗。

接收測試報告後,他們的任務就是要在10日內改善精子數量及質素。正所謂you are what you eat,要改善精子,當然先要改善他們的飲食習慣。DJ Melvin愛吃糖,要戒!Russell每日飲14杯espresso,戒!Ollie吸煙,當然一樣要戒!最難避免的相信是在食物中汲取的膠,我們會無意中在食物包裝中吃下大量的膠。

節目中專家亦建議,skinny jeans、貼身褲最好避免,盡量著鬆動的褲。還有,按摩陰囊亦有很好的作用。另外,Russell在47歲仍然頭髮滿滿,原來是因為每天過量地使用強勁生髮水,專家表示內裏的成分會影響荷爾蒙。經過10日積極改善飲食習慣後,3人再接受檢查,最後皆大歡喜,3人都改善了精子數量與質素。

偽紀錄片 靠吃人肉捱世界

當然,諷刺是想生孩子的未必生到,生到孩子的卻不想生。看看世界的生育數字,最新數據顯示亞洲不少地區的生育率都偏低,香港、韓國等都在榜尾。不難想像,亞洲生活節奏急促,充滿壓迫,不是人人都想讓子女在這樣高壓環境中成長。

至於英國人,則由於脫歐、歐洲戰禍與通脹,生活消費危機愈來愈嚴重,對低收入人士來說,生育是奢侈之舉,難以負擔。同樣在Channel 4播放的政治諷刺節目Gregg Wallace: The British Miracle Meat,便看到英國低下階層如何生活在水深火熱之中。這部是英國電視界的大驚喜,因為完全沒有事先張揚,表面上是一般飲食節目,觀眾在電視上卻看到實際上是偽紀錄片,幻想英國人要靠吃人肉、賣自己的人肉來捱過這次的生活消費危機,好黑暗但亦好現實,萬二分到肉。●

文:陳Damon(chandamon.com)

[文化力場]