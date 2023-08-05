西灣河能量石按摩 紓緩繃緊肌肉

五行香薰按摩——五行香薰按摩是店舖招牌按摩之一，由香薰師調製的五行精油以金木水火土命名，如「金」為香桃木、冷杉針葉、乳香和薰衣草，據稱可紓緩情緒。（黃志東攝）

用具精美——「全方位」五行調和陰陽石按摩療程，用上白水晶滾面棒、瑪瑙石、陰陽能量熱石及磁叉，用具精美，有王后式享受之感。（黃志東攝）

經驗豐富——除有本地技師，也有來自泰國、印尼、菲律賓等，個個均有豐富經驗。（黃志東攝）

【明報專訊】2021年於天后開幕的浮生按摩，今年4月初在西灣河開設分店。這裏共有6個房間，包括兩間雙人房。新店定位稍有不同，因鄰近海邊、食肆和學校，環境較天后區寧靜，負責人Joanne表示希望營造一種放鬆、chill的氣氛，除了裝潢以小清新、大地色系為主調，按摩也以多種療程組合為主。

除了店舖王牌、採用自家調製「五行精油」的五行香薰按摩外，西灣河新店還特別推出「全方位」五行調和陰陽石按摩療程，以不同的能量石及磁叉針對身體不同位置，聲稱可紓緩繃緊肌肉的同時，也可吸走身體負能量。這個「由頭到腳」的療程，包括以白水晶滾面棒達到瘦面提升作用；瑪瑙石作頸部刮痧，以消除疲勞；腿部可選磁叉按摩排毒或做修護腳膜。

陰陽石熱敷 濕氣拜拜

至於陰陽石，則指黑色砭石及喜馬拉雅山有機礦物粉紅岩鹽熱石，技師會把兩者交替使用，黑色砭石吸熱能力高，把它放在身體上滾動；岩鹽石則用來熱敷。Joanne說，之前在天后店發現不少客人喜歡做熱石，或許因為香港天氣潮濕，熱石據說有助身體排出濕氣，岩鹽石則有助美白。她更指熱石這類療程需要做較長的時間才見效，建議客人午飯後來試試110分鐘以上的熱石套餐，好好放鬆一下。

現時店舖正推出2人同行$1388按摩優惠，客人可分別做至尊雙拼磁叉排毒套餐及漢方人參——深層疲勞按摩組合；另有非繁忙時間額外優惠，周一至四（公眾假期除外）預約100分鐘以上全身按摩，每位即減$100。新張優惠至8月31日。●

■浮生按摩Float Massage（西灣河分店）

地址：西灣河鯉景灣太康街55號地下GA11至12A號舖

查詢：2743 0895、5290 2089（ＷhatsApp）

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