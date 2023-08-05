e新品：LG「微透鏡陣列」電視更光亮

【明報專訊】今年是LG推出OLED電視的10周年，為此品牌集結業界頂尖技術，推出旗艦8K電視Signature OLED evo Z3，以及相對親民的OLED evo G3兩個系列。新機都用上LG第三代OLED面板，藉着改良結構提升亮度與耐用度，兩個系列亦首度使用微透鏡陣列，使光線聚焦於屏幕，令亮度提升70%。至於內置的α9 AI處理器，能夠強化影像細節與還原色彩，呈現最逼真的HDR效果。Z3、G3系列各機型均支援Dolby Vision及Dolby Atmos，奠定家庭影院地位。

Z3系列的77及88吋機型，分別採用掛牆式與坐地式設計，為家居空間注入時尚氣息。4原色8K解析度，加上OLED的對比度，創造極佳視覺體驗；G3系列則延續One Wall的簡約設計理念，不論任何尺寸，均可如畫作般緊貼牆身。Z3與G3均配備旗艦級技術，影音效果一絲不苟。此外，全新webOS為用戶提供深度個性化的操作界面與內容選擇，HDMI 2.1完美支援次世代遊戲機，game optimizer功能也進一步提升玩家體驗。●

LG Signature OLED evo Z3系列

售價：$299,800（88吋）、$159,980 （77吋）

LG OLED evo G3系列

售價：$89,980（77吋）、$44,980 （65吋）、$29,980 （55吋）

查詢：3543 7777（LG）