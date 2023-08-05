近100%全面屏 Skyworth 50吋電視$3090

【明報專訊】如果想要價錢抵玩的電視，內地品牌亦有好選擇。Skyworth新推出SUD7100電視系列，約$3000的價錢便可享受50吋電視的廣闊視覺，比很多平板電腦更加便宜。

此系列配備升級畫質處理引擎，呈現更精準細膩的畫面細節，並採用近100%的全面屏設計，為觀影體驗換上全新視野。全系列有43至75吋多種尺寸，提供經典黑與高貴香檳金兩種顏色選擇，全金屬後蓋設計提升整體質感。

SUD7100配備無閃爍技術，可根據環境調節亮度，減輕長時間觀看的視覺疲勞。新電視搭載Trochilus Extreme引擎，智能調節影像的各項細節，呈現精準的高清畫質；內置AV1解碼器則大幅提升視頻流暢度，適用於各類動態內容。

電視內置了Google TV智能系統，能夠流暢播放各類影音內容。界面支持語音控制，輕鬆搜索各類內容，也可藉着chromecast功能，把手機畫面直接投影在電視上觀看。若是YouTube的話，更可直接播放HDR格式，呈現最佳畫質。Dolby與DTS專業音效系統，則為家中營造影院般氛圍。●

Skyworth SUD7100電視系列

售價：$2680（43吋）、$3090（50吋）

查詢：2318 0500（Skyworth）