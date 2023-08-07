醫路同行：治癌引發淋巴水腫

【明報專訊】乳癌是女性最常見癌症。因醫學發展迅速，現已有不同治療方案，包括外科手術、放射治療、化學治療、荷爾蒙治療、標靶治療等，整體存活率達九成。然而後續影響如淋巴水腫往往被忽視。在香港，淋巴水腫的頭號成因是乳癌。手術切除和放射治療都會影響淋巴組織，受損的腋下淋巴結容易導致上肢淋巴水腫。研究指出術後1年發病率高達四成，而術後5年每4人更有2至3人會遇上淋巴水腫。另外，治療子宮頸癌、子宮癌及卵巢癌等手術或放射治療，亦會增加下肢淋巴水腫的風險。

晚期無法逆轉 手腳變象皮腫

淋巴水腫分為0至3期，早期水腫可以逆轉，透過抬高患肢可令水腫消失；晚期則無法逆轉，皮膚組織會纖維化，甚至變成象皮腫。除影響外觀，沉重又腫脹的手部也會令日常活動及生活變得困難，腳腫更會影響走路和平衡。而且淋巴液含豐富蛋白質，有助細菌增長，所以淋巴水腫會增加感染風險，如不好好處理會引發更多感染的併發症。

忌用患肢量血壓 避浸熱水

淋巴水腫早期在臨牀觀察與常人無異，肢體亦沒有明顯腫脹，容易令人掉以輕心。其實當上述病人在術後或放射治療後，已經會歸類為0期淋巴水腫，即有淋巴水腫的風險。因此，預防淋巴水腫的形成應該要在剛完成手術或放射治療便要開始。

初期預防階段，物理治療師會提醒病人要注意皮膚護理，使用不會產生敏感的潤膚霜，避免因乾燥或受傷導致患肢皮膚有破口，讓細菌有機可乘。避免在患肢上作注射或量度血壓，也要避免讓患肢泡浸熱水和溫泉，這些因素都會增加患肢血管壓力，令更多細胞間隙液流進淋巴組織，增加受損淋巴組織的負荷。當負荷超越可承受的臨界點，便會引發可見的淋巴水腫。另外，乘搭飛機或到高山地區時，低氣壓環境也能誘發淋巴水腫，因此治療師會建議高風險患者穿戴壓力手袖或腳套，保持患肢組織壓力。

胡亂推按淋巴有反效果

一旦出現可見的淋巴水腫，患者應該立即尋求專業協助。物理治療師會先為病人評估，如量度患肢圓周，用電子儀器量度患肢水腫指數，以制訂個人化的合適治療方案。治療淋巴水腫的國際標準為「整合性退腫治療」，包括徒手淋巴引流、繃帶治療、退腫運動、皮膚護理，以及自我護理。在第一階段——活躍期，患者需要接受密集式治療，由物理治療師提供專科治療，會有明顯消腫效果。千萬不要找坊間推淋巴、用力按摩或熱力治療，這些跟物理治療訓練過的徒手淋巴引流有大大不同，胡亂推按會有反效果。當水腫情况變穩定，便會進入第二階段——護理期，由患者做主導，學習自我護理，配合壓力衣物，防止淋巴水腫的情况反彈。

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文：陳琛瑜（香港中文大學醫院高級物理治療師）