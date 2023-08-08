虛擬新世界：AI與真人作家對決

《AI小說煉成》是本地首本真人跟AI共同創作的小說。（資料圖片）

【明報專訊】■鄒：鄒健宏

■蔡：蔡永中

蔡：聽講鄒sir你是超級書迷兼作家，還跟幾名本地作家和AI共同創作小說，在今個暑假的書展面世，肯定忙個不亦樂乎。

鄒：的確忙到「甩轆」，但能夠成為本地首本跟AI共同創作小說《AI小說煉成》的作者之一，很有滿足感。

AI平鋪直敘 假情感明顯

蔡：可以簡單講解一下你們是怎樣和AI合作嗎？

鄒：我們4個作者利用ChatGPT及特定指令，重新創作原有故事，包括我的《好心分手@幻愛都市》、黃獎的《臥虎藏龍劏房族》、柏原太賀的《男友交換網站》及陳美濤的《我的職業是：代人提出分手》。我們利用AI改編各自的作品，生成另一篇小說，再回歸傳統印刷紙本，希望讓讀者點評兩者優勝或不足地方。

蔡：AI風頭雖然一時無兩，而且好像無所不能，但我讀過《AI小說煉成》，你們每個原作者的創作各有風格，主角人物栩栩如生，擁有七情六慾，情節峰迴路轉，趣味盎然。但AI在寫小說這個工作上，表現明顯比下去，似乎少了點「小說味」。

鄒：你說得對，我們幾個作者也有同感。黃獎認為AI仍然很初階，恍如一個仍在起跑線的小學生。他指小說創作和其他文章不同，需要意外驚喜，但AI的創作比較平鋪直敘，沒有高潮起伏；柏原太賀說感覺到「寒意」，直指AI的假情感太過明顯；陳美濤則笑言AI寫男女嘈交，女仔只會理性地提出溝通，欠缺真實女生的反應，像是幼稚園教師教小朋友，遠遠不夠人性化。就如黃獎說，AI代我寫小說，我認為在可見將來不可能。

扼殺年輕作家機會？

蔡：那你又有什麼看法？

鄒：我的意見跟他們大致相同，我和團隊最近在研發一塊人工智能玻璃，內藏一個虛擬人物，可以隨時解答提問者的不同問題。我們試過問多條帶侮辱或冒犯的問題，但每次「她」也以最專業及正面態度回應，這個應該是智能系統的設定模式：不談政治，沒有色情暴力，從不反叛，也沒有仇恨，與人類世界不太一樣。AI寫的小說沒有七情六慾，這個理所當然，我從來沒有期望AI寫出精彩絕倫的小說。

我反而想提出一點，就是在發起和籌備這部小說時，遇上一個可怕的經歷。某老朋友知道我將用AI創作及出書，直指做法扼殺了年輕作家的機會，像背上了摧毁人類文明的大罪。但我有不同看法，年輕人比我們都懂得利用科技，反過來說，應該更容易協助他們成為新一代的作家。

蔡：這倒是真的，年輕人不斷地利用科技開創新天地，因此科技與文化的結合是未來趨勢。

鄒：我們可以期待科技帶來的變革和進步，但也要注意控制科技的使用，避免對人類造成負面影響，不能失去人性和人與人之間的交流。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中