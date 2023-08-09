德國設計：已故光影詩人品牌回歸 延續幽默詩意風格

【明報專訊】德國燈飾設計師Ingo Maurer於2019年10月逝世，他向來跟FLOS、Artemide等較為小眾但別具幽默與詩意的品牌合作，有別於德國設計一向予人的利落簡潔的設計取向，是筆者個人心水。得悉一代大師離世，及去年5月其同名品牌被年資較淺而風格不太相近的意大利品牌Foscarini收購九成股份後，着實令人擔心其發展及去向。

幸好Foscarini仍能保留品牌特質，除了於米蘭家俬展Fiera Milano Rho展館參展外，亦於城中展（Fuorisalone）的Porta Nuova（A）及Piazzale Principessa Clotilde場地展出經典及新作。經典部分有1994年推出、被Cooper Hewitt收藏的Porca Miseria! Chandelier（B），和為燈泡戴上米奇老鼠雙耳的I Ricchi Poveri - Toto。新作則有由Anna Boch和David Engelhorn為品牌設計的Ms. Bowjangles（C）及由品牌團隊設計的Signature（D），均以自由擺放的電線為基礎，似是為Ingo Maurer留下有如簽名般的筆觸。●

文：Dawn Hung