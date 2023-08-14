實心實意：入住院舍不是被遺棄

【明報專訊】勞碌一生，為求好好養老。當年紀漸長，身體機能慢慢衰退，照顧需求上升，長者可能需要入住院舍，接受完善的照顧服務；惟部分長者對此或有抗拒，害怕搬入院舍等於被家人遺忘，照顧者亦會擔心院舍環境及護理情况。

當長者因病送院，照顧者看見親人飽受疾病煎熬，當然十分心痛，希望他們盡快出院回家生活；但不少長者在大病出院後，體能及自理能力未能回復，需要入住院舍接受更全面照顧。陳雨生醫生退休前，是靈實白普理景林診所的家庭醫生，他年逾90歲的外父曾接受胃癌手術，胃部吸收不佳，不能大量進食，去年更因感染新冠病毒，病情嚴重需入院治理。

由於外母中風，在外父出院後，陳醫生和妻子頓時需照顧雙老，感到在家中照顧不夠到位，故想讓外父入住院舍，接受更專業護理。陳醫生物色不同的安老院舍，最終安排外父入住靈實胡平頤養院。

陳醫生外父在出院初期，仍需要用胃喉餵食，院舍主動向陳醫生建議拆除胃喉，以提升生活質素，陳醫生也有同樣想法。院舍於是在食物內加入凝固粉，護理人員在餵食時也先為他外父擺好進食姿勢，再慢慢餵食，終成功拆除胃喉。

現時有些院舍設有復康服務，有專業護理人員如物理治療師及職業治療師等駐院，提供復康訓練，加快長者的康復進度。以陳醫生外父為例，他曾住醫院4星期，肌肉及筋膜開始收縮，在院舍接受物理治療後，肌肉萎縮的情况改善，痛楚減輕，人也變得更開心。

靈活短住 讓照顧者喘喘氣

陳醫生欣賞院舍能夠每天為院友洗澡、抹手腳、清潔口腔，不但減低感染風險，而且維持他們的自尊。這些個人化護理有助提升長者生活質素，更有尊嚴地安老。入住院舍1個月後，陳醫生曾想接外父回家休養，豈料外父在院舍住得習慣和滿意，拒絕回家。

院舍設短期居住服務，可以靈活地讓有需要短期療養的老人入住，同時為照顧者提供喘息空間；亦避免因突然中斷照顧，令長者健康變差。

家中長者在院舍住得安全舒適，是照顧者最大期望。院舍、家人及長者三方面良好溝通，不只院舍護士了解院友的身體情况及需要，照顧者亦能了解家人入住後情况。讓長者住得開心，好好安老。

文：袁麗華（基督教靈實協會長者服務主管）