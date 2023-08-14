明視理：職業司機應定期驗眼

【明報專訊】60歲的李先生是一名職業司機，因為視力變差，找我驗眼。全面眼睛檢查後發現他視力不及格，這是由於他開始有少許白內障，改變了雙眼度數。幸好暫時問題不大，替他更新鏡片度數後，視力立刻變為及格，可以安全地在香港道路駕駛。

這種例子很常見，有時亦會遇到眼睛問題較嚴重的個案，我會建議他們暫時不要駕駛，因為擁有良好視力是安全駕駛其中一個重要條件。人命攸關，不要危害自己和其他道路使用者的安全！

司機老齡化 增道路安全風險

司機老齡化引起的道路安全風險，是人口老化地區的必然問題。在英國，聞說警察會在路邊跟駕車者做視力檢查，如果不及格會被罰款扣分，嚴重的話直接吊銷駕照。在香港，高齡駕駛者近來成為社會關注的焦點。其實早在2010年，香港眼科視光師學會已向運輸署倡議，重視及標準化司機視力測試。目前駕駛者只要於23米遠看到車牌，便能通過視力測試。這並非眼科量度視力時使用的標準單位，而且對其他視覺功能如視野並沒有任何要求。運輸署這個駕駛視力準則，低於內地和其他已發展國家。2021年申訴專員公署的調查報告中，亦提議政府對駕駛者（尤其是商用車輛司機）的體格要求要有更明確和嚴格指引，從而保障道路安全。

香港人口老化，年長司機比例不斷增加。根據香港理工大學2018年一項調查，持有的士或小巴駕駛執照人士中，超過17萬人已逾60歲。一般長者不容易發現自己視力出現問題，因為視力通常是逐漸變差，難以自我察覺，要透過第 I 部分註冊視光師作詳細眼科視光檢查，才能發現問題並建議改善方法。第 I 部分註冊視光師需於大學接受5年培訓，對於如何改善市民的眼睛健康和視力，有較深入認識。

現時本地船隻操作人需找第 I 部分註冊視光師或醫生，證明視覺（不同距離的視力、色覺、視野等）及格才能續牌。最近政府正積極研究如何改善職業司機體格和視力檢查的準則，期待有關當局更重視司機老齡化而鼓勵定期驗眼，更有助推動基層醫療。香港眼科視光師學會希望為所有道路使用者的安全把關，藉此提提大家定期做全面眼科視光檢查的重要。

文：陳罡（香港眼科視光師學會外務秘書）