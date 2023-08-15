翻新不黐底塗層 為地球補鑊

【明報專訊】政府早前公布，原定年底實行的垃圾徵費政策將延期至明年4月1日，雖然推遲實行，但其實已有不少市民養成環保習慣，各類回收箱經常爆滿，社區回收網絡「綠在區區」的回收量亦年年上升。不過，總有些棄置物頗難回收，例如幾乎家家戶戶都有的易潔鑊就無法拿到這些地方回收。現時幸好有機構推出「補鑊」服務，回收後施展「還原靚靚拳」翻噴塗層，令易潔鑊重獲新生。

無論廚房新手或達人，入廚時都總會試過食材黏在鑊底的苦惱，因此不少人都愛用易潔鑊或其他易潔廚具。它們表面噴上不黏化學塗層，能在烹煮過程中避免食物黐底，惟塗層的持久力有限，一旦脫落，便會有可能黏附在食物上，引致食安風險。而現時缺乏回收再造渠道下，用家只能直接棄掉。

金屬廚具難循環再造 少回收渠道

環保物料上門回收公司The Loops創辦人黃靖羲（Jorch）表示，易潔廚具一般以不鏽鋼或鋁金屬製作，回收這類金屬廚具涉及的工序較多，先要拆除廚具上其他物質如木、塑膠手柄，其次要將廚具弄碎成小塊，最後才放入高溫爐熔解變成金屬原材料；加上過程中會製造大量碳排放，因此較少公司願意回收循環再造。Jorch說站在環保角度，若有辦法修復易潔廚具的不黏塗層，應優先選擇。

近期本地企業「GRPan綠惜廚」便推出翻新易潔廚具服務，收費方面主要按廚具的物料、大小及修復難度而定，由$120起。記者家有易潔鑊，雖然平日小心使用及清潔，但在過去3年間亦磨損了鑊身，因缺乏回收門路，只能直接棄置垃圾站，或多或少感到可惜，如有辦法還原塗層，自然也是最佳選擇。不過，以一般售約百多二百元的易潔廚具來說，市民又是否願意付出跟售價相若的費用來翻新？ 記者在上月跟着GRPan出動，到秀茂坪曉麗苑的回收街站實地視察。

修復費$120起 跟新買相若

或許因活動當日天氣不佳，前來修復易潔廚具的人寥寥可數，而且以捐贈者（GRPan翻新後會轉贈基層家庭）居多，真正打算修復自用的只得3人。記者跟前來回收站的街坊陳先生傾談，他說因為新買的易潔鑊才百多元，根本沒有復修打算；另一名街坊梁小姐則說平常有回收習慣，今次看到屋苑宣傳海報後特意前來，「以前丟棄易潔鑊，除了關注食物安全問題，還因為用易潔鑊都是希望方便清潔，刮花了就變得易黐底，失去原有功能」。她說拿來翻新的易潔鑊只值二百多元，翻新費用則要百多元，然而站在環保立場，還是不想浪費。可惜的是，最後她的易潔鑊無法翻新，GRPan職員Jason解釋，因為連接膠手柄與鑊身的螺絲已損毁，無法拆出，故不能連柄放入高溫爐。

GRPan創辦人之一丘振輝（Jeffrey）說，他跟另一拍檔在化學公司從事塗層物料超過20年，2、3年前退休後想找些事幹，才發現香港回收公司因各種問題而不回收易潔廚具，考慮到它的普及程度及損壞風險，可以想像每年全港餐廳及住戶加起來，掉棄的易潔廚具數量是數以萬計，如果能夠修復塗層，便可大量減廢及減少碳排放，於是他邀請熟悉噴塗層技術的拍檔加入，以兩人專長開辦「補鑊」服務。

人手翻新 需時半個月

簡單來說，整個修復流程分為除淨及噴料兩部分，首先要拆除廚具上的木或膠製手柄，然後放入高溫電爐，熔解黏在廚具表面的油污，再以人手去除廚具表面上殘餘的不黏塗層，之後便可分3次噴上新塗層，令廚具回復不黏及易潔功能。Jeffrey說GRPan選用日本化學公司大金（Daikin）工業出品的聚四氟乙烯（Poly-tetra-fluoroethylene，PTFE）不黏塗層，耐用之餘亦通過國際安全標準。由於現時主要靠人手翻新，所以需時較長，一般要半個月左右才可交回客人。

由於服務推出不久，加上涉及食安問題，要獲得市民信任，理應要經一段時間去建立品牌形象；Jeffrey說慶幸有喵坊協助，他們可跟着喵巴士回收車一起出動回收易潔廚具。他們6月首次跟車到龍蟠苑及太古城回收時，反應超出預期，一天收到70多個訂單，而且全是付費翻新，令他們非常鼓舞。除了易潔鑊，團隊亦正計劃將服務擴展至韓式烤爐的煎盤、電飯煲內膽。另外，只要廚具是使用鋁或不鏽鋼材料製成，即使本身不具易潔功能，也有可能通過噴上不黏塗層而加添易潔效能。

文：周群雄

編輯：朱建勳

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