歐洲展場：有趣展品 從環保生態出發

【明報專訊】今年城中展有不少有趣的展場，除了新增的如以法語區為本的LABÒ，又或是位於米蘭巿中心西北面Basic Village的CONVEY外，人流較多的，還有以日本設計為主的Dropcity及近年熱門的Alcova。

今年Dropcity有不少有趣的作品參展，如Daisuke Yamamoto Design Studio與 Taketo Masui合作的FLOW - Fluid Material Cycle （A），展示一系列以回收金屬製作的椅子。Daisuke Motogi則以Alvar Aalto於1933年為Artek設計Stool 60為藍本，以Hackability of the Stool為主題重新設計100張椅子，不乏有趣作品。

另一重點展場Alcova也有不少出色作品，Atelier Luma的Bioregional Design Practices（B）走出國界限制，從工藝、生態及環境角度研發能強化當地生態系統的生產方式。產品設計方面，則有Xaver Kuster設計的A Lamp Fur You （C）及Jiri Krejcirik設計的The Altar Of Craft家俬（D圖右），貼合回歸的Kitsch風格。Alcova平台創辦人之一是建築師Joseph Grima，但今年選址的人流安排卻不當，於場外輪候後還需要如主題公園一樣在場內繼續排隊走入部分場區，這種場地安排未免叫人失望。●

文：Dawn Hung