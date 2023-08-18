傳奇車珍藏館開放 近距離賞紅旗元首車

Porsche 993 Turbo 自然吸氣引擎——生產年份：1995至1998年 特色：Tony說993是Porsche跑車的代表作，它雖然屬於911車系的第4代，卻與第3代的964系列分別極大。根據官方資料，993無論車身設計及機械硬件都幾乎改頭換面，要量化的話，大約只保留了20%上代設計。993在推出時亦配備了當時很多先進技術，包括6前速波箱、多連杆式懸掛系統等；它更是最後一款採用自然吸氣引擎的車款，因此特別受車迷追捧。Tony說普通版約價值40至60萬港元，圖中採用雙引擎的Turbo版則矜貴得多，保養得好的話，二手價可超過200萬港元（黃志東攝）

Mitsubishi Lancer Evolution III 拉力賽王者——生產年份：1995至1996年 特色：香港車迷稱為「蘆筍」的Evolution系列，至今共推出十代，其中第三代由於綜合性能及各方面表現最平均，故最受歡迎。外形特點是加大了車頭兩邊的入風口，定風翼的面積亦增大以加強行駛時氣流所產生的下壓力，造型更有戰鬥格。Tony說這款車曾勝出多項拉力賽，他亦曾在1990年代駕駛它出戰「香港─北京汽車拉力賽」（黃志東攝）

當年潮流——Tony說老爺車的車身設計可反映當年的汽車潮流。例如這部1954年生產的Bentley豪華房車，採用了當年流行的大面積鬼面罩、圓形車燈及鐵鍍飾件元素。（黃志東攝）

Fiat 500 意式簡約小車——生產年份：1957至1975年 特色：若說英國在二戰後的代表小車是Mini，那麼意大利代表便要數Fiat 500。由於戰後經濟低迷，加上燃油價格昂貴，不少車廠着力設計實用及慳油車款，Fiat 500就是其中之一。Tony說這款長度不足3米的兩門小車，雖然馬力只得13匹，但由於可坐4人，亦適合在橫街窄巷行駛，故很受歡迎。翻查資料，Fiat 500系列共生產了300多萬架，現時在香港路面出現且保養良好的Fiat 500不多，參觀時可特別留意它的簡約駕駛艙設計（黃志東攝）

Jaguar E‑type V12 英式破格——生產年份：1961至1974年 特色：Tony指英國車廠Jaguar一向以精緻手工聞名，其中E‑type V12特點在於車頭特長，前揭式車頭冚設計及車身各種電鍍飾件，這些破格設計令它在當年大受年輕一輩歡迎。此外，它搭載高性能V12氣缸，最高時速可達240km，0至100km加速只需7秒，以當年技術來說幾近跑車級別，所以至今依然受追捧。他說這次展出的車保養得相當好，又是較罕有的開篷款式，估計身價高達百多萬港元（黃志東攝）

紅旗CA770 香港只此一部右軚——生產年份：1965至1998年 特色：中國第一汽車集團（簡稱中國一汽）旗下的豪華汽車品牌，CA770是紅旗第二款汽車，車長5.98米，重量達5噸，但最高時速仍達165km。車廂採用3排座位設計，中排是供隨行人員、翻譯乘坐的摺疊式椅子，收摺後車廂空間相當闊落。紅旗CA770主要用於接載中央領導及到訪的外國元首。本地資深車手陳又男（Tony）說紅旗在30多年來共生產了過千部，但右軚版本只得10部左右，香港現時只此一部，就算有錢也很難買到（黃志東攝）

【明報專訊】香港一直沒有老爺車博物館，車迷如果想近距離欣賞，往往要等待香港珍藏車協會、香港老爺車會等非牟利機構舉辦年度慈善活動，才有機會一睹芳容。最近一間新的汽車修復公司選址鴨脷洲工業區開業，不但協助車主修復老爺車、珍藏車，還開放珍藏館讓公眾免費參觀，而且因為業務關係，更持續有不同車款出現，簡直是車迷福音。

修復後或待拍期間展出

新開業的「傳奇車聯盟」（League of Prezioso Auto，LPA），其業務並不限於修復老爺車，更會為「傳奇車」（詳見「知多啲」）的車主提供存倉、保養及拍賣一條龍服務，用於保管這些汽車的珍藏館還會開放讓公眾免費參觀。珍藏館開幕當日，不少本地車會代表均有出席，當中有香港珍藏車協會會長劉樹英及香港汽車會會長李耀培等。創辦人之一陳輔盛（Livio）說在老爺車完成修復或等待拍賣期間，將於珍藏館內短暫展出，換言之車迷每次到來，都有機會欣賞到新展品。

現時珍藏館內約有40多部傳奇汽車展出，正所謂花多眼亂，記者特別邀請本地資深車手兼公司顧問陳又男（Tony）充當導賞員，為我們介紹多部必睇展品，例如是昔日中央領導人經常乘坐的紅旗CA770，還有英、意、日等國的傳奇名車（見主圖）。

維修困難兼昂貴 擺多過揸

LPA由Livio、梁柏堅（Lester）、許悅銘（Woody）及孟常樂（Lorence）4人創辦，想出修復老爺車這門生意，主要跟Livio的經歷有關：他多年前開始協助香港不同車會籌辦活動，從中接觸到老爺車，有次在灣仔某商廈停車場內，發現有數十部塵封了的老爺車，當時熟悉老爺車的Tony對他說，估計大多有零件問題，但因保養麻煩且價錢昂貴，車主唯有長擺放停車場，對愛車人士來說的確有點可惜。

記者亦曾訪問一些老爺車收藏家，例如香港老爺車會前副會長Carl Yuen、香港迷你車會會長吳楚雄，他們一致認為車主收藏老爺車最頭痛的問題是維修保養。首先老爺車主要採用機械式結構，不像新車般會裝設許多電腦系統及感應器，大多問題能靠電腦診斷，而且在香港懂得維修老爺車的老師傅很缺乏，因而輪候需時；其次是部分老爺車已停產，要直接找車廠訂購及運送零件也有難度，以至維修時間往往甚長，半年內能夠「出院」已算幸運，所以一般都是擺多過揸。

修復、存倉、保養、拍賣一條龍

Livio說老爺車圈子有一個自嘲笑話，就是「約了未必能夠出席，出了門未必回得到家」。他笑說試過最誇張一次經歷，是駕駛一部1973年的平治，欲由觀塘的車房出發往啟德郵輪碼頭參加活動，然而駛離車房後第一條街已死火，雖有師傅搶救，但其後幾乎在沿途每個燈位都出事，最終無緣出席活動。「玩老爺車就是有這種挑戰，不過我當時在想，如果這些車能夠獲得合適的維修及保養，駕駛感覺一定較好，而且會吸引更多人加入，傳承老爺車文化。」

不過，要在香港開設老爺車修復中心的成本太高，加上未構思出一個完整的生意模式，故Livio一直未有付諸行動，直至後來與其他3名創辦人相遇才有轉機。3人來自不同界別，Lorence專為客戶提供資產增值顧問服務，想出可通過修復老爺車去提升其價值；Lester曾從事跨境電商業務，認為可通過建立電子平台及跨境物流服務加快傳奇車的流通；Woody則為電影導演，曾拍攝多部作品如《金錢帝國：追虎擒龍》、《追龍番外篇之十億探長》，與行內喜愛玩老爺車及超跑的人熟稔。4人多番「腦震盪」後，拍板落實現時購買及修復老爺車，為車主提供存倉及保養服務，以及將有價值的珍藏車、超跑拿到國際拍賣會拍賣的一條龍服務。

Livio說現時與內地企業華發集團合作開設的珠海修復中心，還在等待內地政府批文，估計可於2024年第一季投入服務，屆時將可縮短修復時間至半年內。現階段他們正與外國汽車修復專家合作，並開始培訓內地維修人員。正因為傳奇車未開始修復，所以Livio說短期內在珍藏館展出的車款會相對穩定，相信仍可欣賞到本文介紹的經典老爺車。●

傳奇車聯盟珍藏館

營業時間：上午11:00至晚上7:00（不定休，可留意facebook）

地址：鴨脷洲利南道111號8樓（須搭乘貨𨋢方可到正門）

fb：http://www.facebook.com/LPA.ASIA

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com