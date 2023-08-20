周日話題：為何日本要all in綠營？

【明報專訊】台灣的總統選戰，已經打到相當火熱。執筆之時，國民黨參選人侯友宜，在眾多民調的結果穩步而上，終於攀上第二，反先柯文哲，過程可謂相當艱辛。侯友宜可以反先柯文哲，一來是侯友宜最近頻走基層，努力經營之外，這也與柯P的戰鬥力下降有一定關係。

柯P的民眾黨，可謂一人頂天下。但是，搞政治的人都知道，選總統呢，總不可能完全靠傳媒、網絡及口水，最終也是要回到地區組織及基層實力，按以前某個特區最高領袖的名言，即是：「地區問題，地區解決；地區機遇，地區掌握」。只有手握地區基層組織，才能有穩定的票源，然後再在此基礎上爭取更多選票。過去幾個星期，回看柯P在爭取基層組織（即香港所稱的「街佬」）的支持方面，似乎舉步維艱，得不到太多地區大佬的公開支持及認同。另外，柯P靠網絡紅人來操作選情，似乎有見底的迹象。現在他的黨友，新竹市長高虹安，被指挪用助理加班費而遭檢控。筆者隔岸觀火，已經嗅到濃厚的政治檢控味道，相信這樣的政治操作，隨時進一步打擊柯P的選情。

否定「台獨」 赴美「面試」

另一邊廂，綠營的參選人賴清德就借出席巴拉圭的就職儀式，兩次過境「美帝」，與「美帝」的相關人士會面。賴清德過境「美帝」，與其說是與政治人物會面，毋寧說是「面試」，因為過往台灣的總統選舉參選人都會參訪「美帝」，與政界、商界及重要的智庫組織人士直接會面。這些接觸（engagement），是讓美帝官員可以面對面接觸參選人，以作研判及分析，以及決定這名參選人，是不是一個可以合作的對象。

所以，賴清德在出訪之前，接受了《彭博商業周刊》的訪問，重申其兩岸立場，特別提到，他沒有所謂的獨立路徑，他的責任就是維持台海的現狀。這個說法，令到一些深綠的支持者相當失望。但他選擇在出訪「美帝」之前，直接地否定「台獨」路徑，相信是要進一步爭取「美帝」的支持，而非一個隨便脫口而出的「口誤」。至於賴清德會否「面試」合格，除了他在「面試」時的表現之外，也是看他以至綠營，有沒有得到「美帝」盟友的支持，這一點相當關鍵。

在賴清德出訪之前，「日寇」的重量級政治官員，自民黨副總裁及前首相麻生太郎亦訪問台灣。麻生太郎是自民黨內第二大派系，僅次於「安倍派」的「麻生派」領袖。其政治實力非同小可。這次訪問，是「日寇」與中華民國斷交之後，自民黨派出的最高層政治人物訪台，有何目的呢？

展示「堅決守護」意志

麻生在台出席論壇時，表面上是個人發言，實際上是表述了「日寇」對於兩岸事務的立場。麻生提到，台灣要有堅決守護的意志，日本也有武力協防的覺悟，這是先前安倍執政時期，所謂「台灣有事、日本有事」的進一步表述。好多人提到，這是指「日寇」在兩岸打仗的時候，一定會協防台灣，這樣解讀可能帶點一廂情願。因為麻生的說法，是要台灣方面展示出「堅決守護」的意志，然後日本才有武力協防的覺悟。換言之，「日寇」要出手協防的前提，就要台灣的執政者（現在及將來也好）展示出這種意志，所以這不是一些人解讀成為，「日寇」將無條件作出協防。所以，假如台灣無法展示這個決心，而「日寇」決定不出手協防的話，台方也很難期望「美帝」會出手相助。

那麼該如何展現這個「堅決守護」的意志呢？軍事上，台灣向「美帝」購買武器，又或者加強與「美帝」為首的印太方面的軍事合作，提升軍事實力，應付突發事態，當然是一種展現。但更重要的是，在政治上要跟緊「美帝日寇」的對中政策，成為他們一個可靠的盟友，並願意為盟友頂住對岸壓力的意志，亦是相當重要。問題是，假如台灣在兩岸議題上，與「美帝日寇」站在同一陣線，那麼一旦兩國與北京關係不斷惡化，又或者美日不斷地向北京施壓，台灣執政者又只能「死跟」硬對抗麼？

這正正就是藍營支持者批評綠營兩岸政策的死穴。由於台灣要「硬支持」美日對中政策，令台灣在兩岸事務上失去了空間及彈性，一旦美日加強「硬對抗」北京，即使台灣方面默不作聲，希望「軟支持」美日，也會被視為「軟對抗」北京，只會進一步加劇兩岸的緊張氣氛，令台灣失去了緩和事態的彈性與空間。換句話說，這一邊廂，美日的「硬對抗」，好大機會將台灣推向戰爭邊緣；另一邊廂，美日也沒有說過無條件合作協防台灣，這樣搞下去，台灣豈不是變成了大國的棋子？

美方促盟友「硬對抗」

問題是，麻生的說法，既是說給綠營，也是向藍營喊話。未來藍營的兩岸政策，不能就以「九二共識」來頂住美日的壓力。「美帝」大抵認為，蔡英文的「四個堅持」，以至馬英九的「和睦」（rapprochement policy）的一條光譜，是「美帝」觀察參選人在處理兩岸問題方面，可以容忍的底線。侯友宜的兩岸論述該如何被解讀，他與馬英九的路線有沒有分別，需要他進一步向「美帝」相關人士親自說明。在「美帝日寇」及其盟友，向北京步步進逼，印太地區的國家要在美中雙方作選擇。台灣的綠營選擇了美日，建立了更緊密的政治及經濟同盟，相信假如藍營回鍋，亦不能疏離美日。因為現在美中的對立，比8年前更尖銳，現在「美帝」已不容許盟友搞「軟支持」，而是要盟友「硬對抗」北京。

所以，與其說蔡英文堵死了兩岸關係的空間，不如試着說，是美日不讓台灣在兩岸政策方面有彈性的空間。「日寇」先後有安倍昭惠及麻生太郎訪台，其all in綠營的操作，畫公仔畫晒出腸。或曰：「日寇」點可能喺台灣總統選舉上搞搞震，影響選情呀？誠然，二戰之後，「日寇」表面上沒有干預其他國家及地區政治事務的往績，但「美帝」就劣迹斑斑。只要「美帝」出手，「日寇」助攻，在兩岸事務上製造緊張的事態，一樣可以左右台灣總統的選情。

文˙王慧麟

編輯•朱建勳

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