民間故宮：13點時尚不敗60年 本地針織品牌取靈感 韓星著上身

Phyllis和Suzzie在深水埗閒逛時看到百子圖印花布料，覺得孩童賽龍舟、騎着不同動物的模樣好不有趣，便設計了一款圖案是兩個女孩分別騎着鶴和魚的冷衫。（黃志東攝）

【明報專訊】熾熱的陽光毫不留情地打進紅磡榮業大廈某單位的窗戶，剛好落在穿著自家品牌YanYan針織服的Phyllis和Suzzie身上，她們手上拿着一本漫畫，正聊得起勁，話題的熱度似乎更勝陽光。「20多歲的人怎穿搭？30多歲的人又怎穿搭？13點又怎穿搭？」乍聽上去還想是誰在用上海俚語「十三點」罵旁人沒頭沒腦、做事不合常理，原來她們在思考顧客的口味，而「13點」說的是上世紀60年代風靡一時的少女漫畫《13點》的女主角，她常穿著活潑大膽的圖案和迷你裙，正是近年再掀熱潮的Y2K（千禧年代）風格流行元素。

/少/女/歲/月/

《13點》見證廿載友誼

Suzzie拿出她家裏的壓箱寶——9本於1996年重新發行的《13點》漫畫，書面被磨砂包書膠貼心保護，其中幾本不知翻看了多少遍，書頁微微泛黃，封面上的13點穿著吊帶小背心和短裙，甚是時髦。「我們每年都會拿出來看，2000年看的時候已經覺得她（13點）穿的衣服超靚，現在重看都係咁靚。」 Phyllis對《13點》愛不釋手，翻着翻着忍不住笑，《13點》既是Phyllis和Suzzie的友誼印記，也是她們各自與媽媽的「共享記憶」。

Suzzie第一本《13點》漫畫，是她跟媽媽逛書店時偶然看到的，「我記得那時一看到《13點》就覺得好靚，媽媽便說『這本書是我以前那個年代會看的，你鍾意啊？』」自此之後帶她尋遍不同書店，可惜仍未能成功集齊全套。「我（Phyllis）阿媽都係啊！佢當時一知道本漫畫會reprint就好興奮，有一日就突然買咗幾本畀我，不過我嗰套擺咗喺美國。」《13點》一直都是Phyllis和Suzzie的話題。

現時37歲的Phyllis和Suzzie相識於2001年，她們那時還是15歲的學生妹，課後沒什麼消遣活動，一放學便跑到中學附近的旺角西洋菜街買漫畫。「我已經忘了怎樣結識Suzzie，只記得我們經常到西洋菜街那間現在已變成貢茶的漫畫舖買漫畫。」Phyllis和Suzzie初相識的記憶大抵都與《13點》、《近所物語》和旺角街頭那臭得不能從感官記憶中消除的臭豆腐有關，還有她們說好要一起創立服裝品牌的夢想。

/兩/代/青/春/

13點穿搭 套套都好看

本地女漫畫家李惠珍繪畫的《13點》漫畫於1960至1970年代盛極一時，漫畫內容主要圍繞富家女「13點」的生活故事，13點是一個時尚、愛抱打不平，卻又有點無厘頭的女孩子。Phyllis和Suzzie手上的《13點》是精裝重印版，「你睇吓！佢（13點）每一個scene（情節）都著第二套衫」，Phyllis不停揭揭揭，像是要發掘到13點衣著重複的一幕為止。13點的服裝花多眼亂，要Phyllis選一件最好看的，她思來想去，實在無法決定，「太多套喇！我阿媽同我都揀唔到」。一直重看同一本漫畫，似乎便能跨越時空，回到媽媽的青春歲月，想像她年輕時的穿搭打扮，還有那個年代難以與13點共鳴的富家子女的生活。

「我們喜歡她（13點）的故事多過她的服裝。」Suzzie直言，每次讀到女主角13點無厘頭的行為，她和Phyllis都會哭笑不得。Phyllis仍在逐頁翻看漫畫，直到找到那個讓她意猶未盡的故事，才猛然停下，「係呢個啦！」「有一次佢（13點）屋企停電，但佢話要熨衫，無電無得熨，跟住就攞個煎pan，放啲炭上去熨衫」，Phyllis扯起嗓子用「雞仔聲」搞怪，似在模仿電視劇裏大小姐該有的說話腔調，玩味甚濃，似乎不太認同13點的行為，「我覺得好搞笑囉，當佢係一個fantasy（虛幻故事）」，畢竟與13點「生於同一年代」的媽媽不會有富家小姐的作風，新裝不斷，反而會自己親手製衣。

/設/計/理/念/

人人都可以著靚衫

高腰的緊身褲、流蘇絨邊的睡衣、不及膝的裙子，間色的喇叭褲……13點的打扮現在看來很復古，但在那個年代卻是前衛新潮，「你睇！Y2K啊！喇叭褲加埋baby tee （短版T恤），好正！」13點算是她們的靈感來源，「13點是一個很有個性的女生，她享受穿著不同衣服，自己穿得開心就好」，就如阿嫲著「阿婆衫」只講求著得舒服，「鍾意點著就點著」，這種不理會旁人眼光的無畏態度，正是她們設計背後想表達的信息。YanYan是「人人」的意思，命名概念以人為本，希望人人都可以著到靚衫。

「我以前不敢穿有很多print（印花）的衣服」，看似健談的Phyllis過去很在乎自我，小時候只穿素色、不太搶眼的衣服，「我從小到大都沒Suzzie那麼勇敢，她會敢於穿印有很多圖案的衣服，甚至說服我穿其他顏色」。會互相影響和成就，給對方勇氣做任何事，也許這就是朋友的意義。Suzzie話不太多，說話溫吞吞的，卻總是一語中的。「她（Suzzie）總是問我為什麼不這樣、那樣」，提出很多想法鼓勵Phyllis嘗試。性格迥然不同的她們，卻能各自取長補短，在設計上達到平衡。Phyllis擅長設計針織品，Suzzie則擅長設計平面圖案，便混合所長，利用針織、刺繡（embroidery）和提花（jacquard）等手法製作平面和立體圖案。無心插柳柳成蔭，做出來的效果出其不意地好，吸引不少本地和海外消費者。網上搜尋YanYan，便看到媒體報道韓國女子團體BLACKPINK成員Jennie多次穿上她們設計的針織衫。

/靈/感/來/源/

鮮色配搭+中式元素 拼湊另類「Y2K」

YanYan加上「knitwear（針織品）」剛好是兩個Ｙ，一個Ｋ，湊成「Y2K」，「我們不是按Y2K風格來設計」，Phyllis笑言。亮麗醒目的顏色配搭、針織短版上衣，加入唐裝盤扣的設計，即使並非有意復古，也予人一種懷舊味道，「我成日都笑我哋係grandma brand」，說到針織，總會想起冬天長輩親手織成的頸巾和冷衫，Phyllis的奶奶以前甚至會為她的公仔手織冷背心。「係啊，以前好興織衫畀小朋友，我阿媽都織過條裙畀我」，Suzzie跟Phyllis相視而笑，她們的共通點還真不少。不過針織，只是一種製衣手法，針織品並非只有「奶奶親手織的毛衣」。

「不是過時過節才穿唐裝」

YanYan的設計既拼湊不同色塊，也混合「中國風」元素，但她們純粹覺得好看，不是特別為了宣傳中國文化，「我哋只係揀一啲覺得好cute嘅嘢做創作元素，例如百子圖」。Phyllis和Suzzie在深水埗閒逛時看到百子圖印花布料，覺得孩童賽龍舟、騎着不同動物的模樣好不有趣，便設計了一款圖案是兩個女孩分別騎着鶴和魚的冷衫，「兩個女仔可以代表我同Suzzie」，Phyllis滿意道。鶴和魚分別寓意長壽和豐收，她們把祝福加入設計中，把傳統文化與生活融合，傳遞「不是只有過時過節才穿唐裝」的概念。這樣的奇思妙想，讓人不禁好奇她們的搞怪基因從何而來。或許她們的家人穿著都很「潮」？「佢哋著衫好普通，會話我哋啲衫咁古靈精怪。」嘴裏說着設計奇怪，卻藏不住心裏的歡喜，「我哋揀（我們設計的）衫畀佢哋著，佢哋又會好鍾意」。Phyllis想起她那位是蕭芳芳超級粉絲的舅母，每年她們飯敘時，Phyllis都會跟舅母分享新品，舅母總會想當年，重複說她從前也會穿這種風格，「如果我去番呢個年紀一定會著」，不時提起她以前會穿超短裙。流行時尚一直輪迴，從上一代傳到下一代，「靈感總是源自過去」，Phyllis感嘆道。

/記/者/問/答/

她們的共享記憶

從中學延續至今的緣分，Phyllis和Suzzie是最佳拍檔，現在還多了一個小助手Jane。聽完Phyllis和Suzzie分享，26歲的Jane感到新奇，卻也意外找到「共享記憶」。

記者：你們小時候試過製作服飾嗎？

Phyllis：把牀單變成古裝……我猜是任何年紀的女生都曾做過的事，哈哈！

Jane：小時候電視總播古裝劇，那時候媽媽叫我收拾被鋪，我卻拿牀單當古裝，還有將膠紙黏在尾指上，當作皇后尖尖長長的指甲套。

Suzzie：對啊，皇后罵人時那戴有指甲套的手指還會這樣屈曲！

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao