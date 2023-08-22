玩AR劇本殺 組隊鬥「搶孤」 新「潮」盂蘭節 吸年輕人接棒

縮小規模--各區主辦盂蘭法會的組織均面對不同困難，例如以往在石排街球場搭棚舉辦儀式的「石籬石蔭安蔭潮僑盂蘭勝會」，便因場地有工程，只能縮小規模，回到福德古廟前舉行。（黃志東攝）

學習潮劇--盂蘭勝會保育工作委員會今年邀請了對潮劇有興趣的香港學生，跟潮劇團老倌（圖）學習，並在「潮劇真人show」環節讓他們同台演出，加深參加者對神功戲「五福連」例戲的認識及興趣。（黃志東攝）

【明報專訊】在盂蘭節（佛教稱盂蘭盆會）的前後日子，晚上總會看見路人燒街衣、撒食撒錢，超度亡魂；而正日當天，阿媽又會像羅蘭「上身」，陰聲細氣再添叮囑：「今晚唔好咁夜返！」

時代變了，還有多少人保存這些盂蘭傳統呢？今年由在港潮州人籌辦的盂蘭文化節與時並進，潮上加「潮」，主辦單位借劇本殺、沉浸式體驗、ChatGPT等年輕人玩意，再加上高科技包裝，吸引年輕人接棒傳承盂蘭文化，值得畀個like啦！

你沒有睇錯，今年的盂蘭節活動，除了往常祭祀、神功戲等，還加入年輕人喜歡的流行元素，其中一個主打活動，把玩法類似「狼人殺」等桌面推理遊戲，注入盂蘭主題，變成劇本殺《夕拾蘭盆》，在9月1至3日於盂蘭文化節舉行期間，在銅鑼灣維園會場開放給巿民入內免費試玩，現場設有多間遊戲室，內有360度環幕，投影出與劇情相關的場景，吸引年輕一輩認識盂蘭文化。「我們留意到現時年輕人很流行玩劇本殺遊戲，他們願意花二三百元去玩幾個鐘，一定有它的吸引力。」香港潮屬社團總會轄下的盂蘭勝會保育工作委員會副主席胡炎松說。

胡炎松說經委員會深入了解後，發現以往老一輩要花很長時間累積人生經驗，但現在年輕人卻可通過劇本殺的角色扮演遊戲，在短時間內體驗人生不同經歷，部分劇本殺的故事內容更能讓他們感動，因此希望能將盂蘭文化中的孝親、慈悲為懷等普世價值，融入其中，最終概念獲得非物質文化遺產諮詢委員會及香港旅遊發展局的支持及撥款。記者試玩後，發現初期劇情雖有點老套，但過程中卻有很多日韓劇集元素，玩家亦要配合手機的AR（augmented reality）擴增實景技術找尋過關答案，結局頗出人意料，但為免「劇透」，還是留待讀者到場體驗。

訓練GPT機械人 解答盂蘭節問題

除了盂蘭劇本殺，胡炎松說今年還加入其他創新點子，例如將有關盂蘭文化數據訓練人工智能，製成盂蘭GPT聊天機械人（event.hkyulan.org/chatgpt），大家可在網上透過人工智能機械人詢問各種關於盂蘭節的問題，例如：為何要燒街衣、盂蘭節的由來等。最後還有盂蘭科技創作比賽，他說賽事參考自潮汕地區活動，鼓勵年輕人用科技創作跟盂蘭節有關的活動及模型，例如用無人機或水底機械人「搶孤」，現時委員會正評審參賽作品，這些有趣的作品亦將於9月份的盂蘭文化節上亮相。

胡炎松笑說除了會復辦盂蘭文化節及搶孤比賽，還會加入更多創新元素，吸引年輕人認識盂蘭節文化，他說香港潮屬社團及其他舉辦盂蘭法會團體成員老齡化，要傳承盂蘭傳統文化，必須要有年輕人願意接手。「我們早在2015年舉辦第一屆盂蘭文化節，便首次引入流行於汕頭的搶孤習俗，當時看中它包含競賽元素，玩法亦較簡單，參加者毋須經嚴格訓練，估計可發展為持續活動。」他說汕頭的搶孤活動，參加者要自製承接用的漏斗形孤承，數百人要搶奪從數十呎高台拋下代表祭品的竹籤，原本的場面較危險，因此到港後就修改了形式，改為邀請18隊來自潮屬團體及院校隊伍參加，祭品亦改為小小的福米包，並從5呎高台以拋物線角度拋出，搶得最多福米包的隊伍便可勝出。這項比賽舉辦5年，胡炎松說2019年比賽規模已發展至有50多隊伍參賽，差不多有一半來自本地學校，賽事亦要分3天完成，可惜受新冠疫情影響，一眨眼便停辦3年。

昔日搞手年邁 年輕一代不願協助

本地盂蘭文化逐漸式微，胡炎松說雖然老一輩很心急想找接棒人，但很多時年輕一代也不願協助，所以才希望藉着以上的流行元素來打破困局。對於式微狀况，香港民俗掌故研究者周樹佳是重要的見證人之一。他自1999年開始觀察本港各區的盂蘭法會，剛開始時，他曾看過華富邨二期多幢井字形公屋，各座街坊都會在天井地面位置舉行道教儀式法會，各座街坊均會費盡心思裝飾壇場，例如以七色衣紙摺出許多紙祭品掛在天井位置，各座之間還會互相觀摩學習，繽紛的「鬼節」氣氛讓他大開眼界。一直至2007年華富邨首座舉辦盂蘭法會的華興樓，聽說負責人因年事已高不再負責籌備，加上無人接手，讓周樹佳遇上首個突然消失的盂蘭法會，他才驚覺要加快普查腳步，自此在整個農曆七月，輪流到訪全港各區的盂蘭法會場地，將它們的特點記錄及拍攝，最終於2015年結集成《鬼月鈎沉：中元、盂蘭、餓鬼節》一書，專門探討本地不同族群的盂蘭文化。

近年盂蘭法會 或取消或縮規模

周樹佳說過去3年疫情，因兩地實施出入境限制，導致內地劇團及經師無法來港，其次是政府實施限聚令，亦令本地盂蘭法會難以舉行，雖仍有三數地區能排除萬難維持原有規模，如大江埔村的盂蘭法會，但其他大部分團體縮小格局，只在街邊燒衣超度孤魂，或在佛道堂內低調舉辦私人法會。如今疫情已過，原以為可復常，不過，他說今年已有多個地區宣布維持小規模法會，原因之一便是缺乏搞手。「好像中區卅間街坊盂蘭會，舉辦歷史悠久，極具代表，但今年主辦單位已貼出告示，解釋因為籌辦人年事已高，力不從心，所以不再搭棚，只在會址外設爐供街坊上香。」問周樹佳研究香港的盂蘭文化多年，會否擔心這個習俗將在港消失，他回應說相信在10年8年內都不會消失，不過情况也不容樂觀，因為相較內地及台灣等，香港年輕一輩及新生代的拜神觀念相當薄弱，除非將來有很多內地人移居來港，否則要延續盂蘭習俗將有一定難度。●

● 盂蘭文化節

「盂蘭文化節」現場設有多個攤位，展示與盂蘭節有關的歷史及文化，亦設有盆供堆疊及盂蘭劇本殺遊戲，周六及日還會舉辦院校組及公開組搶孤競賽。

日期：9月1至3日，上午10:00至晚上8:00

地點：銅鑼灣維多利亞公園一號球場

查詢及報名：2559 2181

《夕拾蘭盆》劇本殺預約：event.hkyulan.org/booking

文：周群雄

美術：張欲琪

編輯：王翠麗

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