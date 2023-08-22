溫書神器長命鉛筆迎開學

【明報專訊】轉眼間暑假已來到尾聲，是時候收拾心情、收拾書包迎接開學！來到新學年，不少人會添置新文具，增添儀式感之餘，用上喜歡的文具，感覺不論溫習、工作亦能事半功倍。文具款式推陳出新，今次邀來兩間文具店主，精選實用又精美的文具，從人氣金屬鉛筆、「溫書神器」暗記筆到得獎塗改帶等，有沒有哪款是你書桌上獨欠的文具呢？

很多「文具控」都認識深水埗的「小島文具堂」，店舖小小卻放了琳琅滿目的文具，而且款式夠新，日本新出的產品不消一兩星期就能在這裏找到。店內還有台灣、歐洲等的文具品牌。店長阿Yan和拍檔阿寶希望延續兒時逛文具店的快樂，堅持開實體文具店，逢周六日坐鎮舖內（周一至五休息），與客人交流心得。

在疫情期間開業的網店「月下文具房」，店長阿邦與太太因所住的荃灣荃威花園內沒有文具店，為了方便街坊而開店。每星期與街坊相約在樓下交收，因多約在下班、放學時間，儼如一間入夜後才營業的流動文具店。他們的文具未必以新為主打，卻多是實用、長壽之款。今次就邀請兩間定位不同的小店，從輕便、相宜價格、實用等角度出發，為所有大中小學生推薦文具。

● 書寫類

Metacil金屬鉛筆

免刨人氣王 =32支鉛筆

金屬鉛筆可說是去年人氣一時無兩的文具，經常一上架就被清空。Metacil從內到外都是金屬製，筆芯由石墨和金屬合成，筆桿為鋁，外觀簡約時尚，拿上手充滿質感。實際書寫，發現它比一般HB鉛筆淺色，深淺接近2H，沾水後不易暈染，一般擦膠也能輕鬆擦去，用作水彩畫起稿、畫草圖十分適合。

重14克 遠超傳統鉛筆

根據SUN-STAR提供的數據，一支重約4克的傳統鉛筆，最長可畫500米長的線條；而金屬鉛筆重約14克，毋須刨筆就能連續書寫16公里，即用1支金屬鉛筆相等於32支傳統鉛筆。不過，長期用同一方向書寫會增加筆尖磨蝕風險，建議多以不同方向書寫，保持鋒利。

uni-ball ONE-F中性原子筆

「全球最黑」原子筆流暢快乾

兩間小店同樣大推的uni-ball ONE，雖然不是新產品，但因其書寫流暢，墨水快乾，長期大受歡迎。F系列採用低重心設計，筆尖改用金屬材質，令書寫更穩定。此系列的筆芯均為黑色，早前還獲健力士認證為全世界最深黑色的原子筆（the blackest gel ink ball pen）。

Pentel Calme靜音油性筆

冠軍靜音筆 貫徹簡約風

專心工作或讀書時，若身邊傳來「嗒」、「嗒」的原子筆按壓聲，讓人很煩躁。Pentel Calme系列主打靜音，筆身內部設有緩衝裝置，聲稱可將按壓噪音減少66%，記者實際使用，按壓聲響的確不大，但比起一般原子筆的按壓手感略遜，用家或需自行取捨。

無印良品設計師操刀

筆身由無印良品的設計師三宅一成設計，貫徹簡約風，特長握筆位用上與相機接近的橡膠物料，書寫時更為舒適，難怪獲得2022年日本文具房大獎原子筆部門第一位。

● 改錯類

Pentel Ain擦膠（ZEAC10）

告別滿桌擦膠屑煩惱

用擦膠，最怕擦膠碎屑弄得一桌子都是，今年6月底新推出的Pental Ain擦膠就針對此問題而開發。使用時，擦膠碎屑會和擦膠黏在一起，不會掉落在紙張上或桌面上，當擦膠碎屑累積成一團時，就可用手輕輕揑出來，告別一桌擦膠碎的噩夢。

Tombow MONO pocket 迷你塗改帶

經典擦膠造型 輕巧便攜

Tombow蜻蜓牌的MONO擦膠有多經典？相信不用多提。今次品牌踩過界，直接將MONO擦膠外形「複製」成迷你塗改帶，結果在今年文具房大賞改錯部門勇奪第一名。塗改帶造型輕巧便攜，不用時套上蓋子僅長53毫米，將蓋子套在末端後使用，長度達64毫米，握感更好。塗改帶闊度僅5毫米，方便修改細微部分，但美中不足是沒有替芯更換！

● 其他

KOKUYO Penott軟圈筆記本

簿筆合體 免手痛設計

想隨時隨地記事，這本一如其名將筆（pen）與簿（note）合二為一的Penott就最合用。KOKUYO的筆記簿向來高質，上月推出的新款筆記簿，改良了橡筋設計，將簿面的切口位改為扇形，可勾實橡筋的同時，還可將筆一同卡在橡筋內，方便隨身攜帶。另外筆記簿採用柔軟線圈，寫到頁面盡頭也不怕手痛，學生或上班族都適用。

KOKUYO暗記熒光筆套裝

「溫書神器」暗記筆唔怕畫花

以往溫書背誦重點，不是用手指左遮右遮，就是用便利貼將重點蓋起，用這款「溫書神器」就不用如此麻煩。只要用綠色的暗記熒光筆highlight需背誦的重點，再用套裝附贈的紅色墊板蓋上，就能遮去熒光筆highlight的文字，之後再用白色筆就能消除綠色熒光筆的痕迹，不怕書本筆記被畫得亂七八糟。●

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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