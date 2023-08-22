首爾藝術周展覽 秋拍季前賽 一條皺紋成亮點

《不行就是不行》--作者：奈良美智，創作年份：2006，規格：壓克力、畫布（162.5×130.8厘米），估價：5200萬至7200萬港元，特色：作者是日本身價數一數二的當代藝術家，其於拍賣史上前20大高價的作品都是在近4年內成交。《不行就是不行》採用漸層畫法，細看為珍珠白的背景之中，隱藏着層層疊加的柔和粉彩，並呈現女孩明亮的眼睛（拍賣行提供）

【明報專訊】在春秋拍賣季節之間，逛逛藝術展是藏家的減壓活動。一來可在無荷包壓力下看藝術品，二來也可以總結春拍見聞、推敲秋拍風向。9月首爾藝術周即將舉行，有拍賣行趁機匯聚逾30個國際藝術家的現當代藝術展覽，作為秋拍之前的季前賽，包括多個大師級作品，更率先展出將於10月初香港秋拍現身的Nicolas Party和奈良美智作品！

富藝斯將在9月首爾藝術周期間舉行Briefly Gorgeous展覽，包羅國際藝術大師Alexander Calder、David Hockney、Scott Kahn、Hilde Lynn Helphenstein及新秀Se Oh和Yoora Lee的作品。他們的珍品在拍場上常創出佳績，藝術展正好讓藏家同場比較各人不同層級的佳作。展覽將和第2屆首爾弗里茲藝術博覽會（Frieze Seoul）及具悠久歷史的韓國國際藝術博覽會（Kiaf Seoul）同期舉行。

是次展覽由知名藝術顧問Joan Tucker聯合策展，除大師級作品外，亦有不少藝壇新秀，藝壇巨擘與新星作品的並置互動打破日拍和夜拍的界線。Joan Tucker指展覽給予新人機會，讓頂級藝術愛好者一睹Se Oh、Raymie Iadevaia和Marcela Florido等年輕新星的創作。富藝斯二十世紀及當代藝術資深國際專家及高級副總裁Takako Nagasawa透露，去年9月拍賣行在首爾舉辦展覽並取得良好反應，今年再度出擊，傾力展示一系列國際知名及當下備受追捧的佳作。他指近年首爾已成其中一個全球最具活力的藝術中心，這季節的展覽相信很快成為藏家每年必逛活動。雖然今次是藝術展，但有興趣的藏家和藝術愛好者遇上心頭好也可向拍賣行作私人洽購。

《溪邊憩息》完美展現光線、深度

展覽亮點非Scott Kahn於1985年創作的《溪邊憩息》莫屬。作者現居紐約，以極具氛圍的風景繪畫聞名，自如地用色彩呈現記憶、體驗和情感。作品中男子無拘束地躺在溪邊休息，畫作完美展現對光線、陰影和深度的縝密及系統化處理。另外，在藝術和拍場上的「藍籌級」大師David Hockney和Alexander Calder亦不容忽視。David Hockney在1980年代鑽研把彩色複印技術融合到作品，創作了著名的影印機創作「列印版畫」系列，體現非凡的創造力與源源不斷的創新精神。近年他迷上花卉主題，用明亮和歡愉的色彩刻劃靜物的東西，持續受藏家和藝術愛好者追捧。Alexander Calder的動態雕塑亦打動不少藏家，出色的工藝備受追捧，成為典範。今次登場的《一條黃色皺紋》是精巧的「動態雕塑」，也是可放置於平面的立式雕塑。作品採用藝術家常用的經典紅、黃、黑色配置，充滿趣味。

韓新星繪出電影感

藝壇新星韓國藝術家Yoora Lee的作品同樣值得留意。她現居洛杉磯，其油畫作品有如電影畫面一般，探索日常生活中的常見主題。她精心以搖擺的筆觸模仿電視故障或錄像帶的模糊畫面，以用色細緻且柔和的技法表達其思想。另一名居於洛杉磯的韓裔藝術家Se Oh的陶瓷雕塑，呼應自然界中的抽象形態，呈現出流動、記憶和脆弱。藝術家展現韓式美學，在創作中探索了自己身為被收養孩子的複雜身分認同感，以及他作為少數族裔在美國南部長大的孤獨感。

Briefly Gorgeous展覽的同場亦展出香港秋季拍賣的亮點拍品。富藝斯將於10月初舉行「二十世紀及當代藝術」香港秋季拍賣，其中Nicolas Party的作品《靜物與橄欖》將亮相首爾。作品曾於英國格拉斯哥The Modern Institute畫廊舉行的個展展出。《靜物與橄欖》是作者為當時個展創作的7件靜物畫作之一，每幅花近10至20個月時間創作。奈良美智的《不行就是不行》更是萬眾期待之作，採用藝術家標誌的漸層畫法。細看為珍珠白的背景之中，隱藏着層層疊加由豐富筆觸構成的柔和粉彩，通過簡潔的圖像框架和朦朧背景，把女孩有如銀河閃爍的眼睛呈現在觀者面前。●

首爾藝術周Briefly Gorgeous展覽

日期：9月1至9日

地點：Songwon Art Center

網址：www.phillips.com

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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