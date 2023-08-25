東南亞影壇新勢力崛起 泰動畫導演：瞄準國際市場

《娜娜的逝水年華》--《娜娜的逝水年華》曾經在香港院線上映，東盟電影節讓香港觀衆透過主角娜娜的視角，回味故事中1960年代的印尼。（主辦單位提供）

《暹羅訣：九神戰甲》--東盟電影節放映動畫電影——泰國近年作品《暹羅訣：九神戰甲》。在虛構的世界裏，習泰拳的主角跟一行人踏上保家衛國的冒險之旅。（主辦單位提供）

【明報專訊】近年東南亞電影大放異彩，今屆康城影展就有馬來西亞和越南電影相繼獲獎，這股影壇新勢力不容小覷。「香港-東盟協會」本月舉辦首屆東盟電影節，精選14部東南亞電影，透過電影建立香港與東南亞文化交流的平台，於8月19日圓滿結束。電影發展局恰好推行首屆「亞洲文化交流電影製作資助計劃」，資助香港和亞洲電影人合作，包括劇情長片和劇情動畫長片，東南亞電影人會否也是香港影壇的新勢力？又或有可供本地業界借鏡的地方？

你有沒有看過文萊和老撾電影？剛過去的「東盟電影節2023」涵蓋10個東盟成員國的電影作品，14部上映的精選電影不乏曾在香港院線上映的電影，例如獲2010年康城影展金棕櫚獎的泰國電影《波米叔叔的前世今生》，愛情喜劇《去吧！女神兵團》，驚悚片《凶靈祭》和印尼文藝電影《娜娜的逝水年華》，題材多元化。

尋求國際資金 製作費翻倍

東盟電影節也帶東南亞電影人來港交流，柬埔寨電影《白樓》（2021）導演寧卡維和泰國動畫電影《暹羅訣：九神戰甲》（2018）導演Nat Yoswatananont均來港與香港觀衆見面。除了泰國近年的動畫電影，東盟電影節也帶來泰國早期手繪動畫電影《瑟撒剛歷險記》（1979），兩者相映成趣。泰國動畫從手繪走到3D製作，近年甚至在國際動畫界佔有一席位，「泰」犀利的氣勢到底從何而來？

Nat除了是《暹羅訣》的導演，還是其動畫工作室Igloo Studio的CEO兼創辦人。他前期與投資者商討製作資金時，已知道單憑泰國國內資金沒辦法製作大規模的動畫電影，從一開始就謀劃進軍國際市場及瞄準國際資金。接洽中介代理和國際發行商後，由起初只有約300萬美元（約2340萬港元）預算，至製作最後階段跳升至總共約600萬美元（約4680港元）預算，足足翻倍。從結果來看，《暹羅訣》在泰國本地首周票房勝過為港人熟悉的泰國電影《出貓特攻隊》（2017），甚至在逾25個國家或地區上映，包括中國大陸和台灣。成績斐然，全賴計劃周全。

新一代動畫平衡國內外口味

Nat坦言，一開始就思考國際市場最認識泰國的元素是什麼——隨即想起許多泰拳電影享譽國際，例如Tony Jaa主演的《拳霸》系列，同時間同類型電影漸趨氾濫，「所以我需要找另一個角度來說泰國故事」。《暹羅訣》講述虛構的拉瑪貼王國遭受夜叉族入侵，主角泰拳戰士奧特聯同女海盜小蘭、神秘夜叉瑪拉達及猴王瓦達踏上冒險旅程，拯救王國。在常見的泰拳題材上，結合常見的說故事方式——典型的英雄旅程，反倒造就新奇的動畫電影。對國際觀衆來說，泰國帶有異國風情的傳統只是點綴，終究仍然是國際觀衆容易理解的結構，「就像荷李活電影一般的結構，這是讓我們打入國際市場的重要元素」。

選取動作冒險類型，Nat指也考慮到平衡國際和泰國本地觀衆的口味，「例如電影《魔戒》、動畫《海賊王》，人們喜歡看不同個性的角色聚在一起，即使他們之間沒有化學作用，但為着最終目標，必須結伴同行」。泰國人也是看香港電影成長，尤其是武術電影，Nat說：「我讀很多古龍或金庸小說，從我讀的書或小時候在TVB看的電視劇集獲得很多啓發。」於是加了許多香港功夫電影的元素到他的動畫電影，「例如主角是善良又克制的好人，他需要走進秘洞拜師學藝，然後潛心苦練好一陣子，面對最終的挑戰」。

刻意創作介乎歐亞之間的臉孔

雖然電影以泰拳和其他泰國信仰、傳統習俗為賣點，但為了讓國際觀眾容易入口，Nat還是落足苦功，他第一件事從藝術風格着手。由於大多數動作動畫電影都來自日本，西方風格的電影偏少，「所以如果我們做到的話，我們就是拓荒者之一，同時是很大挑戰，因為我們不是日本人」。另在角色設計上，女性主角小蘭是華裔臉孔，「因為在真實歷史上，百多年前的泰國，有大量的華人移民」。在發展階段，工作室也花費不少時間創作男主角奧特介乎歐亞之間的臉孔，Nat笑言當這個角色去到南美就像一個南美人，去到印度就會像一個印度人，「所以這樣展示到泰拳是屬於所有人」。

Thai Animation & Computer Graphics Association（TACGA）主席Kris Nalamlieng和委員會成員Onmadee Purapati亦有來港分享，Kris留意到「過去10年不算多泰國動畫電影出產，他們的題材都一樣，所有人都嘗試帶出泰國文化、傳統、民間習俗或神話」，泰國創作者都知道哪些題材令泰國動畫與別不同的元素，但如何將它們呈現給國際觀衆，絕對是創作者的難題。Igloo Studio CMO兼商業發展主管Tidarat Jattuwattana舉例，將會於今年10月新上映的泰國動畫電影HANUMAAN: The Mantra Warrior就以印度史詩《羅摩衍那》中的神猴哈奴曼為題。

Kris認為《暹羅訣》並非全然泰國元素的作品，「你需要有一些令其他國家的人感覺舒適的元素，某些泰國電影或許對於外國觀衆有點難懂」。他續解釋，第一代泰國動畫電影目標只是本地觀衆，而第二代如《暹羅訣》愈趨國際化，「就算這部電影看起來很泰國，其實故事內容或角色很泛亞洲（pan-Asia）」。與此同時《暹羅訣》並非史實，更多是想像，或許讓外國觀衆更容易明白。

動畫工作室學習歐美日技術

即使機關算盡，動畫本身要有質素才能打進國際市場，泰國動畫如何悄然冒起？泰國動畫工作室近年承包不少歐美或日本工作室的外判工作，Nat認為透過國際合作，除了學習其技術和新科技，還有動畫工作室的管理概念，可拓寬泰國動畫工作室跟國際客戶的聯繫。

機會不是從天而降，Kris舉例Bangkok International Digital Content Festival（曼谷國際數碼內容展）邀請海外買家來泰，如來自日本、韓國、美國、歐洲和俄羅斯等地，他們可以認識泰國本地動畫工作室之餘，更有助為泰國動畫界配對不少業務機會。他指，泰國工作室已經不再是最便宜的外判，但是更懂得回應客戶需要，為客戶度身訂做。

泰國政府資助創意經濟

Onmadee說，泰國的動畫工作室在今年6月便首次參與國際動畫界盛事——安錫國際動畫影展（Annecy International Animation Film Festival），「人們都對泰國工作室的質素很驚訝，這打開了泰國工作室與更多國家合作的一道門」。不過Kris表示，泰國動畫工作室仍在發展中，就算泰國現有約數十間動畫企業，但只有數間有過百名員工，最大也不過是約300人，始終不及中國或歐洲的規模，更遑論像日本工作室有500至1000名員工。

Kris認為泰國政府近年逐漸注重軟實力，不單開始資助動畫製作，甚至有意籌組像韓國文化內容振興院（KOCCA）的創意經濟機構；但同時泰國動畫業界也要拿出成績單，說服投資者和泰國政府繼續注資到動畫產業。●

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：朱建勳

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