哀悼篇 勿為減傷痛 倉卒養新寵

抒發情緒——愛協開設的「活到老 寵到老」網站特設紀念牆，供喪寵主人貼文，抒發對寵物的懷念之情。（網上圖片）

【明報專訊】毛孩親如家人，寵主失去多年同伴，難免傷心難過，更可能出現情緒困擾。保良局劉陳小寶家庭及兒童綜合服務中心主任、註冊社工李協勤指出，寵物離世後，寵主一般會經歷悲傷5階段：否定、憤怒、討價還價、沮喪、接受。

李協勤分享自己的愛貓在6年前離世時，他與家人一起回想牠的「百厭事」，讓大家明白並非獨自面對，更易釋懷。

哀傷影響生活逾兩周 響警號

每個人接受愛寵離開的哀傷時間不同，但當哀傷嚴重影響生活逾兩星期，就已響起警號。保良局服務經理（綜合家庭）、註冊社工屈佩蓮指，如果發現自己或身邊人情緒非常低落，對過往有興趣的事物失去興趣、內疚、暴躁，甚至有自殘念頭，都可能是抑鬱症狀，應向專業人士求助。

保良局劉陳小寶家庭及兒童綜合服務中心，自2007年起推出寵物離世電話輔導服務，李協勤指出，「寵主會思索自己為寵物所作的決定是否最好，擔憂自己的決定令寵物受苦，內心有很多掙扎」；加上動物治療所費不菲，寵主在財政上、心理上都承受壓力。

「他們對自己或身邊人生氣，或懊悔沒有早一步發現寵物不適，我們充當聆聽者的角色，讓他們知道有人陪伴。」而透過正視悲傷情緒，以及為寵物舉行告別儀式等，有助紓緩壓力。

向孩子預告生命將盡 鼓勵多陪伴

寵物離世可能是小朋友第一次面對死亡，「小朋友情感細膩，突然面對『失去』，會很緊張與焦慮」。李協勤建議在寵物離世前，家長應向小朋友預告寵物生命將完結，建議他們多花時間陪伴。

到寵物離世後，一家人透過告別式，讓小朋友與寵物告別，屈佩蓮指︰「過程中不應該欺騙他們，應坦誠，家人態度愈開放，愈能助各家庭成員表達情緒，過渡與治癒傷痛的過程就能做得更好。」

長者寵主或更傷痛 先處理情緒

長者與小朋友一樣，都需要較長時間處理傷痛。「有些長者與寵物的依附關係，甚至比親人更強烈，人與人之間會有不忠誠、背叛，但寵物不會，寵主一回家就會撲上身，圍住寵主轉， 所以（寵主）感受到的傷痛可以比失去親人更大。」長者需要空間與別人傾訴，屈佩蓮認為，先處理哀傷的情緒，再慢慢助他們建立新的社交關係，但過程不宜急，因長者不容易建立新關係，家人更不應該心急找新寵物填補空缺。

其實不管寵主屬哪個年齡層，在失去愛寵後，都不應倉卒決定再飼養新寵物。李協勤指，養或不養，非急於一時的決定，可待完全放下內心傷痛才考慮。「當回想與愛寵的相處片段，一想起牠，情緒仍然很激動，陷入情緒漩渦，即代表仍未接受到牠的離開。」

保良局寵物離世電話輔導服務

查詢：2277 8272

備註：中心收到來電後，社工會在3日內回電，為寵主提供情緒支援

數碼紀念牆 喪寵同路人互相扶持

愛寵離世時，寵主未必即時需要尋求心理輔導協助，香港愛護動物協會高級獸醫方曉瑩指出，一般情况是相隔一段日子後，寵主才發現原來自己無法釋懷。愛協的「活到老 寵到老」網站專為痛失寵物的人而設，寵主可以在數碼紀念牆貼文抒發懷念之情，亦能留言支持其他喪寵同路人，也可在網站內尋找情緒支援資源。今年第3季，愛協亦會舉辦即興藝術治療活動如art jamming、團體輔導工作坊。

網址：petloss.spca.org.hk

[FEATURE]