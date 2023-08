以「氣候變化」提升品牌形象？ 聰明策展 借藝術談天氣

氣候藝術配對——展覽中的氣候議題及藝術配對,是整個展覽最好看的部分。如將圖右Hendrick Avercamp的Winter Landscape with Ice Skaters, c.1608,與圖左的雲層研究變化資料並置,亦與Pieter Bruegel the Elder的Winter Landscape with a Bird Trap, 1565在藝術風格上作呼應。(Dawn Hung攝)

水族世界——Goshka Macuga的作品Who Gave Us a Sponge to Erase the Horizon?, 2022 ,以藍紅立體視效的地氈呈現水族世界;除了藝術品,亦有整個策展團隊用上的資料及參考書籍,有助觀眾了解當下氣候問題。(Dawn Hung攝)

【明報專訊】奢華品牌集團不斷鑽入生活各個層面,除了家品,藝術亦是其中一環,一方面能抬高品牌與創意之間的形象連結,另一方面亦能利用品牌的影響力,提高自家收藏品的價值。但平心而論,加入藝術戰團的品牌中,有心有力而做得好的只有少數,而最能反映到這種情况的地方該是威尼斯。

連接藝術與科學

威尼斯本身是個重要港口,在過去2個世紀不斷演變,成為全球旅遊熱點之餘,亦成為重要的文化重鎮。早於1895年由本是詩人和喜劇編劇家的威尼斯市長Riccardo Selvatico為紀念King Umberto I及Margherita of Savoy銀婚而舉行了首屆藝術雙年展,確立了全球藝術雙年展雛形之餘,其後亦廣及到建築、電影等文化範疇。市內除了有不少古蹟名勝外,亦有各式規模的博物館,以及近年由不同品牌設立的藝術館。當中做得出色的,是在2011年開設的Fondazione Prada,及梅開二度分別於市內Palazzo Grassi(2006年揭幕)及Punta della Dogana(2009年揭幕)開設的François Pinault Collection。其他品牌還有如2013年開幕較小型的Espace Louis Vuitton或1990年開業的Fondation Valmont,但有心有力的程度不能與前兩者相比,特別是策展方面。

Fondazione Prada在意大利其實有多個藝術展覽點,如位於Largo Isarco的米蘭館及Galleria Vittorio Emanuele II的Osservatorio展館,但最具知性深度的是位於Ca' Corner della Regina的威尼斯館。相比以搶眼為本的米蘭館,威尼斯館的多個展館更聰明更具哲學意味,如現正舉行的Everybody Talks About the Weather展覽,將氣候危機與藝術連線。這個展覽可以用「有心」來形容,因為它將傳統上兩個鮮有連接的學術範疇「藝術」與「科學」連結起來。當然,藝術上亦涉及數學如比例,又或是色彩學及相關化學等,甚或在多媒體藝術世代,亦涉及不少電子技術;但在主題上,又或是策展題材上則鮮有共通。時裝是全球主要污染源頭之一,作為大品牌而舉行討論全球氣候變化為主題的藝術展,是一個「剃自己眼眉」的舉動。展內真的沒有宣傳品牌的部分嗎?卻不盡然,例如其中Theaster Gates主題的錄像作品The Flood, 2023,所有參演者身穿的,都是Prada。

藝術品與氣候議題配對

這個展覽是否漂綠,可以是一個討論重點。但由Dieter Roelstraete主理的Everybody Talks About the Weather策展方式十分聰明,將一組藝術品與一種氣候變化或議題配對,如Dan Peterman的Plastic Horizons(2014)與全球當下的微塑膠分佈資料放在展覽說明展板。當然近代的藝術品有不少也以環保作為主題,但展內亦有較古舊的藝術品,如將Pieter Bruegel the Elder的Hunters in the Snow(Winter)與全球冬天溫度變化相連。以前的藝術品有不少也以大自然景觀為主題,相對地較容易任由自由演繹對號入座,以貼合特定氣候議題,也是策展的另一聰明之處。姑勿論如何配對,策展及相關的研究單位亦需要精通兩種不同的專業來促成展覽的陳列方式。

不少展覽,特別是藝術展,大都以作品為主,簡介為副。但這個展覽除了附有作品簡介外,亦有相關的氣候變化或議題簡說,以及資訊圖表讓觀眾能一目了然,一反「作品為主,簡介為副」的展覽模式,尤其當下氣候變遷日益嚴重,可以說這些簡介比作品更具細閱的價值。

■Everybody Talks About the Weather

日期:即日至11月26日

地點:Ca' Corner della Regina,Calle de Ca' Corner, Santa Croce 2215,30135 Venice

網址︰www.fondazioneprada.org

文:Dawn Hung

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

