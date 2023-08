François Pinault Collection：「偶像派」藝術

【明報專訊】在威尼斯市內有兩個展館的François Pinault Collection,時而合體時而分離,當下則分別在兩個地點舉行兩個展覽。Bruno Racine策劃於Punta della Dogana舉行的Icônes,用上Icon一字兩義為主題,一方面呈現以宗教偶像畫作為靈感的作品,貼合市內宗教背景,另一方面則是以世人典範及具象徵意義的文化符號為藍本的藝術。當中不少有趣作品,最具像而貼題的有Maurizio Cattelan的作品La Nona Ora,1999(A),或Danh Vo的Christmas (Rome), 2012, 2013,直接與宗教連線。藝術館特約作品則有Joseph Kosuth創作的An Object Closed Upon Itself? (Adieux), 2022,以Simone de Beauvoir及Jean-Paul Sartre的對話為基礎,不純粹留於人像。在Palazzo Grassi舉行的相展CHRONORAMA. Photographic Treasures of the 20th Century,亦與前者的主題暗合,按年代展出Condé Nast Archive的經典原裝人像作品,如Irving Penn為已故美國總統甘迺迪拍攝的照片及William Klein掌鏡下的法國新浪潮導演Jean-Luc Godard(B),都能看到時裝集團與藝術品之間的連繫。

■Icônes

日期:即日至11月26日

地點:Punta della Dogana,Dorsoduro 2, Venice

■CHRONORAMA. Photographic Treasures of the 20th Century

地點:Palazzo Grassi, Campo San Samuele 3231, Venice

日期:即日至2024年1月7日

網址︰www.pinaultcollection.com

文:Dawn Hung